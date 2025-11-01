În orașul Hangzhou, un bloc impresionant adăpostește aproximativ 30.000 de oameni, mai mult decât populația orașelor Dăbuleni, Calafat sau Drăgășani. Pentru unii, viața în această clădire seamănă cu un „stup uman”, unde oamenii coexistă într-o densitate rar întâlnită.

Regent International, așa cum este cunoscut complexul, pare să sfideze toate regulile urbane obișnuite. Holurile uriașe, pline de lumini și reclame pentru cafenele sau magazine, se întind pe sute de metri, iar ecoul pașilor se pierde într-un labirint de coridoare interminabile, relatează Click!.

„Pentru români, acest lucru ar suna ca Iadul pe pământ, însă pentru chinezi, e o normalitate la alt nivel”, notează Atlas Geografic și videoclipurile de prezentare de pe YouTube.

Viața pulsează nonstop

Pe fiecare etaj, viața este în continuă mișcare. Studenții se îndreaptă spre sălile de sport sau cafenelele de internet, antreprenorii discută afaceri în birourile improvizate, iar familiile își duc copiii la școlile și grădinițele din interiorul clădirii. Supermarketurile sunt mereu pline, restaurantele devin noduri sociale, iar oamenii se deplasează rapid cu lifturile, „ca niște mușuroaie în mișcare”.

Apartamentele, deși adesea compacte, sunt gândite pentru eficiență. Mulți locuitori au renunțat la spațiul larg în favoarea proximității și accesului facil la tot ce au nevoie. Totul este concentrat vertical: locuințe, muncă, distracție și comerț, toate într-o singură clădire care se ridică ca o mică metropolă.

Model de viitor sau experiență copleșitoare?

Unii locuitori consideră Regent International un model urban pentru viitor: o soluție la aglomerația marilor orașe, o comunitate autosuficientă care poate funcționa fără ca oamenii să părăsească clădirea. Alții descriu viața aici ca fiind izolantă, o experiență copleșitoare într-un „oraș în interiorul orașului”, asociat cu un „stup uman”, potrivit surselor citate.

Privind de la distanță, Regent International pare doar un bloc uriaș. Dar odată ce pășești înăuntru, realizezi că este un microcosmos urban: un loc unde zeci de mii de vieți se intersectează zilnic, unde aglomerația și autonomia coexistă, iar verticalitatea redefinește ideea de comunitate. Într-un colț de Hangzhou, acest bloc arată că orașele viitorului nu se vor mai întinde doar pe orizontală, ci vor crește sus, spre cer, transformând locuințele în adevărate orașe verticale.