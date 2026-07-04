Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit în timpul unei furtuni

Vara aduce nu doar caniculă, ci și furtuni puternice, însoțite de fulgere și descărcări electrice. Deși primul instinct este să pornim aerul condiționat și să ne refugiem la răcoare, specialiștii avertizează că aparatul ar trebui oprit în timpul unei furtuni. În caz contrar, o supratensiune provocată de un fulger căzut în apropiere poate defecta unele dintre cele mai scumpe componente ale sistemului de climatizare și poate duce la reparații costisitoare.

Pericolul nu este ploaia în sine, ci supratensiunea produsă de un fulger. Potrivit unui material publicat de The Spruce, aceasta se poate propaga prin instalația electrică a locuinței și poate deteriora aparatele aflate în funcțiune. Specialiștii în instalații HVAC avertizează că nici sistemele de protecție la supratensiune nu oferă întotdeauna o garanție completă în timpul furtunilor puternice.

Dacă aparatul rămâne pornit, una dintre cele mai vulnerabile componente este compresorul, iar înlocuirea lui poate costa aproape cât unul nou. De asemenea, pot fi afectate condensatorul, placa electronică, ventilatorul exterior și termostatul.

Fulgerele nu sunt însă singurul pericol. Vântul puternic poate proiecta crengi, pietriș sau alte resturi în unitatea exterioară, iar în cazul ploilor torențiale și al inundațiilor există riscul ca apa să afecteze componentele electrice.

Specialiștii spun că nu există o setare a aparatului care să îl protejeze în timpul furtunii. Nici modul „ventilare” nu elimină riscul unei supratensiuni. Recomandarea acestora este ca locuința să fie „răcorită” înainte de sosirea furtunii, iar când încep tunetele și fulgerele, aparatul să fie oprit și, dacă este posibil, deconectat de la alimentarea electrică, dacă acest lucru se poate face în siguranță, sau oprit din tabloul electric.