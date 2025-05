Un robot umanoid cu inteligență artificială, prezentat de compania chineză Unitree, a început să se miște haotic în timpul unei demonstrații, speriind publicul. Specialiștii spun că a fost doar o eroare tehnică.

Un incident neașteptat a avut loc recent în China, în timpul unei prezentări publice a robotului umanoid H1, creat de compania Unitree. În mijlocul demonstrației, robotul a început brusc să se miște într-un mod haotic și aparent agresiv, stârnind panică printre cei prezenți, relatează portalul T4.

La prima vedere, comportamentul robotului părea o „încercare de evadare”, însă dezvoltatorii au venit cu o explicație științifică. Robotul era prins de cap cu un cablu de siguranță, o măsură standard în astfel de teste, dar acest cablu a interferat cu sistemul de stabilitate al robotului.

Reprezentanții Unitree au explicat că algoritmii lui H1 sunt concepuți să mențină echilibrul în timpul deplasării libere. Cablul de siguranță a împiedicat robotul să compenseze corect schimbările de poziție, ceea ce a dus la reacții exagerate și mișcări necontrolate, precizează experții.

Dezvoltatorii au mai precizat că „acest incident este un exemplu tipic de cum condițiile externe incorecte pot provoca un comportament imprevizibil la roboții cu algoritmi sensibili de stabilizare”.

Chiar dacă reacțiile robotului au părut alarmante, specialiștii spun că nu a existat niciun moment în care situația să scape de sub control. „Situația a fost în permanență sub control”, au transmis aceștia, subliniind că H1 nu are autonomie reală și nu reprezintă un pericol.

„Acest incident nu reprezintă o amenințare pentru viitorul roboticii, dar reamintește încă o dată de complexitatea calibrării acesteia”, au declarat reprezentanții Unitree.

Incidentul scoate însă în evidență cât de importantă este calibrarea atentă a algoritmilor și aplicarea unor măsuri stricte de siguranță în dezvoltarea roboților umanoizi.