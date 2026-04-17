Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

„Nu vom supraviețui”. Detaliul remarcat în fabricile auto din China le dă coșmaruri giganților auto

China a fost percepută mult timp nu doar ca o putere de producție tot mai eficientă, demnă de luat în considerare, ci și drept „fabrica lumii”, generând peste 30% din producția industrială globală.

Vedere aeriană cu cea mai mare bază de producție de baterii a companiei BYD FOTO AFP
Un procent impresionant de 70% din totalul vehiculelor electrice noi provine în prezent din China, iar compania BYD, cu sediul în Shenzhen, depășește semnificativ Tesla și alți competitori în ceea ce privește vânzările, extinzându-și totodată operațiunile la nivel global.

Această evoluție a generat îngrijorări în rândul unor producători auto precum Toyota, Honda și Ford, determinându-i să își reevalueze proiectele și să își regândească strategiile. De altfel, reprezentanții Ford afirmau încă de acum trei ani că China era considerabil înaintea celorlalți, scrie Money Wise.

Un tur recent al uneia dintre fabricile de vehicule ale gigantului asiatic BYD a confirmat acest lucru fără nicio urmă de îndoială, cel puțin pentru președintele și directorul general al Honda, Toshihiro Mibe.

„Nu avem nicio șansă în fața acestui nivel”, a declarat Mibe în timpul unei vizite la o fabrică de componente din Shanghai, referindu-se la gradul extrem de automatizare prezent la toate etapele producției. Logistica, aprovizionarea și toate celelalte procese erau atât de bine automatizate, încât nu a observat niciun muncitor uman în zona de producție a furnizorului.

Liderii Ford și Toyota au exprimat opinii similare privind ritmul accelerat al producătorilor chinezi, nu doar în fabricarea vehiculelor, ci și în proiectarea acestora. China este recunoscută pentru dezvoltarea rapidă a unei game largi de produse, iar capacitatea de a aduce un vehicul de la stadiul de concept până pe piață în aproximativ jumătate din timpul necesar competitorilor reprezintă un exemplu mai puțin vizibil, dar relevant.

Costurile reduse ale forței de muncă, nivelul mai scăzut al birocrației, lanțurile de aprovizionare bine integrate, facilitățile fiscale și alți factori au contribuit la crearea unui avantaj competitiv de cost greu de egalat, ceea ce generează îngrijorare în rândul celorlalți participanți din industrie. În același timp, și investitorii expuși pe această piață au motive întemeiate de preocupare.

Vânzările Honda în China s-au prăbușit

Vânzările Honda în China – o piață care odinioară reprezenta un avantaj major pentru producător – au scăzut puternic, de la aproximativ 1,6 milioane de autoturisme noi în 2020 la doar 640.000 în 2025.

Mai mult, se estimează că marca va produce sub 600.000 de vehicule în acest an în fabricile sale din China, care funcționează la doar 50% din capacitate, pe fondul diminuării cererii. Și Toyota a raportat, în martie, scăderi ale vânzărilor de la an la an pe această piață, în timp ce poziția dominantă a companiei BYD în sectorul vehiculelor electrice continuă să se consolideze.

În același timp, decizia prim-ministrului canadian Mark Carney de a reduce semnificativ tarifele pentru vehiculele electrice chinezești, adoptată în ianuarie, a amplificat percepția că firme precum BYD devin o amenințare tot mai mare și pe piețele externe.

Acțiunile auto sunt o parte comună a multor fonduri mutuale și ETF-uri - istoric, chiar o piatră de temelie pentru unii - Tesla fiind în permanență una dintre alegerile mai controversate.

Săptămâna aceasta, unii experți au dublat investițiile în acțiunile Tesla pe măsură ce prețurile au scăzut, în timp ce alții au avertizat asupra unei prăbușiri. Compania condusă de Musk, Ford și Toyota rămân printre cele mai cunoscute opțiuni de investiții din sector. Însă, schimbările majore de focus sub amenințarea producției chineze, împreună cu cifrele de vânzări dezamăgitoare, ar putea, în mod firesc, să facă investițiile să pară riscante.

Honda și-a reanimat recent divizia de cercetare și dezvoltare închisă în speranța de a stimula mai multă inovație, Mibe declarând jurnaliștilor în martie că firma trebuie să se concentreze pe digitalizare. În același timp, directorii au anunțat „pierderi uriașe asociate cu reevaluarea strategiei sale de electrificare a automobilelor” la sfârșitul lunii martie, în urma anulării unui număr de proiecte electrice ale Honda.

CEO-ul Toyota a declarat, de asemenea, nu doar în ceea ce privește compania sa, ci și industria în general, „dacă lucrurile nu se schimbă, nu vom supraviețui”, solicitând unele schimbări majore de productivitate pentru a se potrivi cu producătorii chinezi. 

