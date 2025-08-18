Video O actriță susține că a fost exorcizată forțat pentru a i se trata depresia

Vedeta de televiziune Zhao Lusi spune că agenția a închis-o într-o cameră cu un șaman care i-a spus că este posedată de un spirit malefic.

O actriță chineză susține că agenția ei a închis-o într-o cameră de hotel și exorcizată pentru a i se trata depresia. Această acuzație șocantă a stârnit o discuție aprinsă pe internet despre posibile abuzuri și stigmatizarea legată de sănătatea mintală în China.

Zhao Lusi, cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, a fost numită una dintre „cele mai frumoase femei născute după 1995” din China, scrie SCMP.

Tânăra de 26 de ani a debutat în 2016 în emisiunea de divertisment Mars Intelligence Agency și a devenit cunoscută pentru aparițiile sale în seriale de televiziune precum The Romance of Tiger and Rose și Hidden Love.

Se pare că ea s-a îmbolnăvit din cauza depresiei în decembrie anul trecut și a fost nevoită să anuleze și să suspende activitatea în curs.

Pe 2 august, Zhao a dezvăluit pe contul său de social media, care are 31 de milioane de urmăritori, că agenția ei a obligat-o să plătească penalități pentru încălcarea contractului, în ciuda promisiunii că își vor asuma responsabilitatea.

Ea fusese deja obligată să plătească două milioane de yuani (280.000 de dolari americani).

Zhao a declarat că a fost supusă în mod constant abuzurilor verbale și fizice din partea companiei sale.

La începutul acestui an, o prietenă de-a ei a afirmat că Zhao a fost mustrată timp de ore întregi într-o baie, la ora 2 dimineața, de către șeful ei, în 2019, pentru că nu a trecut o audiție.

Compania Tianjin Galaxy Cool Entertainment Culture Media Co. Ltd a negat acuzația.

Zhao s-a întors la muncă în termen de trei luni, cu un reality show special conceput pentru ea.

În cadrul emisiunii, intitulată Be Myself, Zhao vizita zonele rurale sărace și „se apropia” de localnici.

În emisiune, Zhao le spune sătenilor că nu se simțea bine din cauza presiunii la locul de muncă și a depresiei și că dormea doar două ore pe zi. De asemenea, ea a numit „cool” o fată care a urcat pe o stâncă pentru a culege ciuperci Matsutake.

Ea a fost criticată de unii ca fiind frivolă și condescendentă, ignorând situația dificilă a sătenilor.

Zhao a dat vina pe compania ei pentru că i-a conceput emisiunea și a spus oamenilor că ea se preface că este bolnavă.

De asemenea, ea a postat diagnosticele primite de la spital, care arătau că suferea de anxietate severă și depresie.

În următoarele sesiuni de live streaming, Zhao a dezvăluit că compania ei nu a dus-o la spital după ce a început să aibă simptome fizice din cauza bolii sale mentale.

În schimb, au închis-o în camera ei de hotel și au chemat un șaman să-i facă un exorcism.

Șamanul a spus, de asemenea, că asupra ei fusese aruncată o vrajă malefică.

Mulți oameni de pe internet spun că cred povestea lui Zhao.

„Industria divertismentului din China este cunoscută pentru superstițiile sale. Un exemplu comun este alegerea unor zile norocoase pentru începerea filmărilor la filme și seriale de televiziune”, a spus unul dintre ei.

Zhao a spus că a fost proastă să reînnoiască un contract pe patru ani cu compania la începutul acestui an.

Ea a spus că vrea să renunțe la industria divertismentului și să deschidă un magazin de tăiței.