Drama unei foste campioane olimpice la gimnastică a României: „Am ajuns aproape în comă”

Dana Sofronie și-a înscris numele în cartea de aur a gimnasticii românești după ce a cucerit titlul olimpic, cu echipa, la ediția de la Atena 2004. Însă, în spatele cortinei, viața sportivei a fost un calvar. După ani de luptă cu depresia, fosta mare gimnastă a trecut cu bine peste greutăți.

Ajunsă la 37 de anii, Dana Sofronie a făcut parte dintr-o generație de excepție a sportului românesc, alături de Andreea Răducan, Monica Roşu, Silvia Stroescu sau Cătălina Ponor. În echipă cu acestea, constănțeanca a câștigat aurul la Jocurile Olimpice 2004, găzduite de Atena. Tot la competiția supremă din Grecia, Dana Sofronie luat medalia de argint la sol.

A ajuns la Centrul de Nevroze

În 2005, gimnasta și-a încheiat cariera, pentru ca 6 ani mai târziu să ajungă la Centrul de Nevroze Predeal, din cauza unei depresii care a măcinat-o încă din copilărie. „Da, sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câțiva ani am reușit să țin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit să apelez la ajutorul specialiștilor.

Simptome? Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași etc. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului a celor din jur, a doamnei dr. Cotan Raluca și a specialiștilor Centrului de Nevroze Predeal.

După ploaie, apare soarele

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul să ceară ajutor. Fie din teama de a nu fi judecat, fie din alte motive”, a mărturisit Dana Sofronie, în urmă cu mai multă vreme, pe Facebook.

Problemele s-au dus cu timpul, dar și cu ajutorul tratamentului pe care i l-au administrat doctorii. Acum, fosta mare gimnastă lucrează, în paralel, ca antrenoare, dar și în domeniul medical, fiind asistentă la Spitalul Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța. „După ploi, soarele și vara abia așteaptă să ne aducă zâmbete și momente de relaxare!”, a scris recent Dana Sofronie pe rețelele de socializare, semn că traumele sunt de domeniul trecutului și că viața îi zâmbește simpaticei foste gimnaste.