Misiune secretă. Un avion spațial chinezesc lansează pe orbită un obiect misterios

Un obiect neidentificat a fost detectat pe orbită în apropierea avionului spațial chinez „Shenlong”, alimentând noi speculații privind natura celei mai recente misiuni secrete desfășurate de Beijing în spațiu.

Compania americană LeoLabs, specializată în monitorizarea obiectelor aflate pe orbită, a anunțat că a observat, la 22 iunie, apariția unui nou obiect în vecinătatea vehiculului spațial chinez. Potrivit experților, este posibil ca acesta să fi fost lansat de avionul spațial în cadrul unui test tehnologic, deși autoritățile chineze nu au oferit nicio explicație oficială.

O misiune învăluită în secret

„Shenlong” este un avion spațial reutilizabil dezvoltat de China, capabil să fie lansat în orbită cu ajutorul unei rachete și să revină pe Pământ printr-o aterizare convențională pe pistă.

Puține informații oficiale sunt disponibile despre acest program. Dimensiunile, caracteristicile tehnice și imaginile detaliate ale aparatului nu au fost făcute publice. Analiștii occidentali consideră însă că designul său ar putea fi comparabil cu cel al vehiculului spațial american Boeing X-37B, operat de United States Space Force.

Actuala misiune, a patra cunoscută a programului, a început la 7 februarie 2026. China nu a precizat obiectivele acesteia și nici durata planificată a zborului.

Misiunile anterioare au avut durate foarte diferite. Prima, lansată în 2020, a durat doar două zile. A doua s-a desfășurat între mai 2023 și februarie 2024, timp de 276 de zile, iar cea de-a treia a rămas pe orbită timp de aproximativ nouă luni.

Autoritățile chineze au declarat în trecut că programul urmărește testarea unor tehnologii care ar putea contribui la dezvoltarea unor metode mai eficiente și mai accesibile de transport spațial.

Un nou satelit sau un simplu test?

Potrivit LeoLabs, obiectul detectat pe 22 iunie pare să fi fost eliberat de pe avionul spațial în timpul misiunii aflate în desfășurare.

Specialiștii cred că ar putea fi vorba despre un nou satelit experimental, având în vedere că vehiculul a desfășurat activități similare și în trecut. În timpul unei misiuni anterioare, observatorii au raportat lansarea unui obiect suplimentar spre finalul zborului, despre care s-a presupus că era fie un satelit, fie o componentă tehnică detașată.

În alte cazuri, au fost identificate mai multe obiecte eliberate pe orbită, însă investigațiile ulterioare au sugerat că unele dintre acestea erau fragmente rezultate din procese tehnice desfășurate în timpul misiunii.

Îngrijorări privind aplicațiile militare

Analiștii din domeniul spațial susțin că, în timpul misiunilor anterioare, „Shenlong” ar fi efectuat manevre complexe de apropiere și operare în proximitatea altor obiecte aflate pe orbită.

Astfel de capacități pot avea aplicații civile importante, inclusiv inspectarea, repararea sau realimentarea sateliților. Totuși, experții atrag atenția că aceleași tehnologii ar putea avea și utilizări militare.

Într-un eventual conflict care s-ar extinde în spațiu, capacitatea de a se apropia de sateliții altor state și de a interfera cu funcționarea acestora ar putea deveni un avantaj strategic major.

În lipsa unor informații oficiale privind obiectivul actualei misiuni, rolul obiectului recent detectat rămâne necunoscut. Cu toate acestea, episodul evidențiază interesul tot mai mare al marilor puteri pentru dezvoltarea unor tehnologii spațiale avansate, într-un context de competiție strategică în creștere pe orbită.