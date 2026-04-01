Video Haos în traficul din Wuhan, după ce robotaxiurile s-au oprit brusc, provocând accidente

Mai multe robotaxiuri Apollo Go, operate de gigantul chinez Baidu, s-au oprit brusc în mijlocul traficului din orașul Wuhan, blocând pasagerii și generând mici coliziuni, potrivit unor materiale video distribuite pe rețelele sociale și relatate de Channel News Asia.

Incidentul a avut loc marți și a fost confirmat de poliția rutieră din Wuhan printr-un comunicat publicat pe contul oficial de Weibo. Autoritățile au precizat că vehiculele s-au oprit în mijlocul șoselei, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță.

„În urma investigațiilor preliminare, se pare că incidentul a fost provocat de defecțiuni ale sistemului”, se arată în declarația poliției. Echipele Apollo Go au colaborat cu autoritățile pentru gestionarea situației, iar ancheta este în curs.

Wuhan găzduiește cea mai mare flotă de robotaxiuri Apollo Go din China, cu peste 1.000 de vehicule care operează fără șofer uman. Baidu a investit masiv în dezvoltarea serviciului său de transport autonom, similar companiei americane Alphabet, care testează robotaxiurile Waymo.

Apollo Go se confruntă cu o concurență puternică în China din partea altor producători de vehicule autonome, printre care WeRide și Pony.AI. De asemenea, Baidu și-a extins serviciile internațional, testând vehicule autonome prin parteneriate cu Uber și Lyft în Londra și lansând operațiuni comerciale în Abu Dhabi și Dubai.

Compania susține că vehiculele sale au parcurs peste 300 de milioane de kilometri în mod autonom, dintre care 190 de milioane fără operator de siguranță uman. În ciuda acestor cifre, incidente precum cel din Wuhan ridică întrebări despre siguranța și fiabilitatea robotaxiurilor în trafic intens.

Autoritățile chineze nu au emis încă reacții oficiale, însă un grup de experți din industria asigurărilor lucrează la crearea unor reglementări specifice pentru vehiculele autonome, pe măsură ce tehnologia devine tot mai răspândită în orașele chineze.