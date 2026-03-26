Video Uber lansează primul serviciu de taxi fără șofer din Europa, alături de alte două companii. „În China, sistemul nostru a atins o scară comercială relevantă”

Uber, alături de alte două companii partenere, lansează primul serviciu comercial de robotaxi din Europa, în Zagreb, Croația, unde testele sunt deja în desfășurare, iar pregătirile pentru introducerea curselor contra cost au început.

Un robotaxi, cunoscut și ca taxi fără șofer, este un autoturism autonom operat pentru o companie de ride-sharing.

Uber, împreună cu Pony.ai și Verne, intenționează să colaboreze pentru implementarea unui serviciu comercial de robotaxi, combinând sistemul de conducere autonomă al Pony.ai, platforma globală de mobilitate a Uber și ecosistemul de servicii și cadrul operațional al Verne, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Uber.

Companiile vor împărți rolurile: Pony.ai furnizează tehnologia de conducere autonomă, Verne va opera flota, iar Uber va integra serviciul în aplicația sa. Scopul este extinderea robotaxiurilor din Zagreb către alte orașe, cu o flotă de mii de vehicule în următorii ani.

Testele au început deja pe drumurile din capitala Croației, folosind sistemul autonom Gen-7 al Pony.ai, iar pregătirile pentru lansarea curselor contra cost sunt în curs.

Verne va gestiona aprobările și implementarea serviciului, iar Uber intenționează să investească în companie pentru a susține extinderea.

„Parteneriatul cu Uber și Verne reprezintă un moment important în extinderea mobilității autonome la nivel global”, a declarat James Peng, fondator și CEO al Pony.ai.

„În China, sistemul nostru Gen-7 a atins o scară comercială relevantă, inclusiv atingerea pragului de rentabilitate în Guangzhou și Shenzhen, demonstrând maturitatea tehnologiei și a modelului nostru de business. Valorificând această experiență, suntem bine poziționați pentru a accelera comercializarea la nivel internațional”, adaugă el.

Analiștii estimează că, în maximum 10 ani, mașinile autonome vor fi folosite la scară largă în întreaga lume, concentrându-se în marile orașe, unde se preconizează că cererea va fi foarte mare.

Conform celei mai recente analize a Boston Consulting Group (BCG), până în 2035, cel puțin 700.000, dar chiar și până la 3 milioane de robotaxi complet autonome ar putea circula în marile orașe ale lumii, în timp ce în anumite piețe tarifele pentru călătorii ar putea fi mai mici decât cele ale serviciilor tradiționale de taxi.