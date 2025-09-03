search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce Organizația de Cooperare de la Shanghai nu este o veritabilă alternativă la ordinea occidentală - Analiză

0
0
Publicat:

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin a reunit lideri de prim-plan și a oferit un prilej de afirmare diplomatică pentru China. Totodată, evenimentul a scos în evidență tensiunile și contradicțiile din cadrul organizației: China își proiectează influența, Rusia își camuflează slăbiciunile, iar India păstrează distanța, scrie Kyiv Post.

Summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai/FOTO:X
Summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai/FOTO:X

Organizat în perioada 31 august – 1 septembrie la Tianjin, summitul SCO a fost anunțat drept cea mai amplă reuniune de până acum, un moment-cheie pentru diplomația chineză într-un context global tot mai fragmentat. În timp ce Beijingul se confruntă cu tensiuni comerciale cu Statele Unite și caută să propună o alternativă la ordinea internațională occidentală, reuniunea scoate la iveală dificultățile unei cooperări reale între membri cu interese divergente.

Printre liderii prezenți s-au numărat președintele Rusiei, Vladimir Putin, premierul Indiei, Narendra Modi, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, premierul Pakistanului, Shahbaz Sharif, prim-ministrul Malaeziei, Anwar Ibrahim, și secretarul general al ONU, António Guterres. Prezența a peste 20 de șefi de stat și de guvern subliniază amploarea evenimentului, însă rămân întrebări legate de capacitatea organizației de a genera coeziune politică sau inițiative concrete în domeniul securității.

India și China: un canal de comunicare, nu o apropiere strategică

Întâlnirea bilaterală dintre președintele Xi Jinping și premierul Narendra Modi a atras cea mai mare atenție. A fost primul dialog direct dintre cei doi lideri după șapte ani și a transmis un semnal de voință diplomatică.

Discuțiile s-au concentrat pe probleme sensibile: disputele de frontieră, regimul de vize, reluarea zborurilor comerciale și schimburile culturale. Potrivit comunicatelor oficiale, cei doi au convenit asupra necesității de a preveni escaladarea tensiunilor și de a întări mecanismele de gestionare a frontierei.

Totuși, tensiunile nu sunt departe de suprafață. Granița sino-indiană rămâne militarizată, iar interesele strategice ale celor două țări sunt profund divergente. În realitate, întâlnirea reflectă mai degrabă un efort pragmatic de evitare a deteriorării relațiilor decât un început al unei reconcilieri durabile.

India rămâne un partener-cheie al Statelor Unite în regiunea Indo-Pacific și este membră a grupului Quad. Totodată, depinde de tehnologiile și investițiile occidentale, ceea ce limitează opțiunile sale în relația cu Beijingul. Participarea lui Modi la summit oferă Chinei ocazia de a prezenta SCO ca un forum inclusiv, nu exclusiv autoritar. Pentru India, este o demonstrație de autonomie strategică.

Rusia, beneficii limitate

Vladimir Putin a sosit la Tianjin în dimineața zilei de 31 august, fiind întâmpinat cu onoruri oficiale și elogii în presa chineză. Pentru Kremlin, summitul a fost o ocazie de a transmite publicului intern că Rusia nu este izolată și că își menține locul în arenele internaționale.

Totuși, realitatea este mai nuanțată. Comerțul ruso-chinez a scăzut în 2025, semn că nici măcar parteneriatul cu Beijingul nu protejează Moscova de efectele războiului din Ucraina și ale sancțiunilor occidentale. Participarea lui Putin are o puternică valoare simbolică, dar puține perspective de beneficii economice sau politice concrete.

În esență, Rusia folosește forumurile multilaterale pentru a masca o poziție tot mai fragilă pe scena globală.

O organizație a contrariilor

SCO reunește state ce însumează peste 40% din populația globală și aproximativ un sfert din PIB-ul mondial. Dincolo de aceste cifre, summitul scoate la iveală lipsa unei coeziuni reale. Membrii au interese de securitate contradictorii și orientări externe divergente: rivalitatea sino-indiană persistă, tensiunile dintre India și Pakistan sunt cronice, iar prezența Turciei – partener de dialog, dar nu membru – subliniază caracterul fluid al organizației.

Citește și: O nouă ordine globală. Xi Jinping întinde covorul roșu pentru Putin și Modi, în timp ce Trump tulbură relațiile globale -Analiză

Declarațiile comune privind cooperarea regională, securitatea și comerțul, precum și documentul “Viziunea SCO 2035” sunt importante din punct de vedere simbolic, însă fără mecanisme clare de implementare, ele riscă să rămână doar pe hârtie.

Pentru China, imaginea contează mai mult decât conținutul. Reunirea liderilor din diverse regiuni ale lumii servește drept dovadă a unei forme alternative de multilateralism, centrat pe Beijing, susțin analiștii.

Multilateralismul „la comandă” al Chinei

Prezența secretarului general al ONU, António Guterres, a conferit summitului o anvergură suplimentară. În discursul său inaugural, Xi Jinping a vorbit despre sprijinirea multilateralismului și a rolului ONU. Totuși, abordarea Beijingului rămâne selectivă: susține regulile internaționale atunci când îi sunt favorabile și le contestă când îi afectează interesele – fie în Marea Chinei de Sud, fie în privința Taiwanului sau a sancțiunilor occidentale.

SCO devine astfel un instrument al politicii externe chineze – nu o organizație funcțională în sens clasic, ci o platformă pentru proiecția puterii și consolidarea propriei agende.

Implicații globale

Summitul a avut loc într-un context internațional marcat de crize multiple: rivalitatea comercială SUA–China, războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și criza climatică. SCO nu oferă răspunsuri clare la aceste provocări. Mai degrabă, funcționează ca un spațiu de exprimare pentru statele care caută să își demonstreze independența față de Occident, chiar și simbolic.

Citește și: Beijingul își afișează forța în prezența lui Putin și Kim Jong Un: China a prezentat drone subacvatice gigantice și sisteme laser de apărare aeriană la paradă

Pentru India, Tianjin a fost o ocazie de a testa limitele relației cu China, fără a renunța la ancorarea occidentală. Pentru Rusia, summitul a fost o formă de antidot la izolare, chiar dacă doar la nivel de imagine. Pentru China, este o demonstrație de forță și o încercare de a impune propria versiune a multipolarității.

Între ambiție și realitate

Summitul de la Tianjin nu este un moment de cotitură, ci mai degrabă o oglindă a contradicțiilor actuale. India va continua să mențină un minim contact cu Beijingul, dar fără iluzii privind o apropiere strategică. Rusia va folosi SCO ca pe o scenă pentru a-și afirma supraviețuirea politică, dar cu influență tot mai redusă. Iar China va prezenta declarațiile de la Tianjin ca pe o validare a unei lumi multipolare – deși, în practică, acestea nu obligă pe nimeni.

SCO va rămâne relevantă mai ales prin valoarea sa simbolică. Pentru multe state din Sudul Global, simpla participare într-un forum non-occidental are semnificație. Însă lipsa de încredere, interesele divergente și fragmentarea structurală limitează transformarea sa într-o veritabilă alternativă la ordinea occidentală.

Summitul reflectă realitatea unei organizații cu ambiții mari, dar rezultate modeste – un forum în care imaginea depășește conținutul.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
gandul.ro
image
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
mediafax.ro
image
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
observatornews.ro
image
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
De ce au fost spulberați cei trei muncitori de pe A1 de o autocisternă! Locul tragediei era marcat, iar bărbații urmau să iasă din tură
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile în septembrie!
mediaflux.ro
image
Adrian Mititelu l-a vândut pe Vladislav Blănuță! Anunț OFICIAL în miez de noapte: „Contract pe 5 ani” » Prima imagine în tricoul noii echipe
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Dana Budeanu a pus-o la zid pe soția lui Dan Șucu, într-o manieră virulentă: ”Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru țară. Zero!”

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă