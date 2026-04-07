Cum a schimbat China vremea planetei: reducerea poluării a modificat traiectoria furtunilor

Eforturile Chinei de a reduce poluarea aerului au avut efecte neașteptate asupra climei globale, inclusiv asupra formării furtunilor din Pacificul de Nord și asupra gheții arctice, potrivit unui studiu publicat în martie în revista npj Climate and Atmospheric Science.

Între 2013 și 2020, China a redus cu aproximativ 40% nivelul particulelor nocive din aer. Cercetătorii spun însă că această scădere a aerosolilor a influențat modul în care se formează și se deplasează ciclonii, contribuind indirect la accelerarea încălzirii în regiunea arctică.

Un exemplu relevant a fost observat la începutul anului 2019, când cinci cicloni puternici au traversat Marea Bering, în apropiere de Alaska. Aceste sisteme au adus aer cald din sud deasupra gheții arctice, ducând la creșteri de temperatură cu până la 16 grade peste media sezonieră. În doar câteva săptămâni, suprafața gheții s-a redus semnificativ.

Potrivit cercetătorului Bjørn Samset, de la Centrul CICERO pentru cercetare climatică din Norvegia, poluarea atmosferică din China a avut, în trecut, un efect de încetinire temporară a încălzirii globale. Reducerea acesteia scoate acum la iveală efectele mai ample ale gazelor cu efect de seră.

În perioada 2000–2014, nivelurile ridicate de aerosoli au influențat direcția furtunilor de iarnă

Datele analizate sugerează că, în perioada 2000–2014, nivelurile ridicate de aerosoli au influențat direcția furtunilor de iarnă, orientându-le mai frecvent spre Arctica. Odată cu scăderea poluării, aceste tipare atmosferice s-au modificat.

Aerosolii joacă un rol important în formarea norilor și a precipitațiilor. În prezența particulelor fine, procesul de condensare se schimbă, ceea ce poate reduce precipitațiile în anumite zone și redistribui umiditatea către alte regiuni, unde aceasta eliberează căldură și influențează evoluția furtunilor.

Cercetătorii au constatat că traiectoria cicloanelor s-a deplasat spre nord cu peste un grad de latitudine, ceea ce a dus la o creștere a frecvenței acestora în zonele arctice. Specialistul în climatologie Alex Crawford, de la Universitatea din Manitoba, a descris amploarea acestui efect drept mai mare decât se aștepta.

Atunci când furtunile ajung în Marea Bering, impactul asupra gheții este semnificativ. Vânturile pot deplasa și fragmenta calota glaciară, iar aerul cald transportat din sud poate ridica temperaturile peste pragul de îngheț, chiar și în timpul iernii.

Cu toate acestea, reducerea poluării aerului în China este considerată una dintre cele mai eficiente politici de mediu implementate la nivel global, emisiile de aerosoli scăzând cu aproximativ 75% într-un deceniu.

Specialiștii spun că efectele acestor schimbări asupra sistemelor climatice globale sunt complexe și vor necesita studii suplimentare. Potrivit cercetătorului Dan Westervelt, de la Universitatea Columbia, evoluțiile recente oferă o oportunitate importantă de a înțelege mai bine interacțiunea dintre poluare, climă și fenomenele meteorologice extreme.