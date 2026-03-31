Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Criza mondială nu sperie China: la Beijing se știe că miza pe „micile plăceri” este mai profitabilă decât Tesla și Inteligență Artificială

Criza globală nu reprezintă o amenințare majoră pentru China, unde autoritățile par să mizeze tot mai mult pe profitabilitatea „micilor plăceri”, în detrimentul investițiilor spectaculoase în vehicule electrice sau inteligență artificială, potrivit unei analize Bloomberg.

China își valorifică avantajul competitiv tradițional: producția de bunuri ieftine și accesibile/FOT

În timp ce investitorii internaționali dezbat viitorul industriei auto electrice și al tehnologiilor AI, China își consolidează discret poziția pe piața globală a bunurilor de consum de mici dimensiuni — de la jucării la bijuterii accesibile.

Presiuni asupra economiei globale

Economia chineză se confruntă însă cu provocări. Conflictul prelungit din Orientul Mijlociu alimentează temerile privind o posibilă recesiune globală și afectează cererea de consum. În acest context, există riscul ca exporturile chineze să întâmpine dificultăți.

Investitorii caută segmente mai rezistente și noi motoare de creștere.

Pariul pe tehnologie

La prima vedere, soluțiile par evidente: vehicule electrice și inteligență artificială. Creșterea prețurilor la combustibili ar putea accelera tranziția către mașini electrice, iar exporturile acestora sunt estimate să continue să crească.

Un alt scenariu vizează exportul de capacitate de calcul pentru AI — practic, utilizatorii internaționali ar putea utiliza infrastructura de date din China. Potrivit unor estimări, acest model ar putea genera valoare adăugată semnificativă în sectorul energetic.

Totuși, aceste direcții prezintă vulnerabilități:

-Uniunea Europeană își exprimă rezerve față de importurile de vehicule electrice din China.

-Statele Unite ar putea impune restricții asupra utilizării centrelor de date chineze.

-Vehiculele electrice rămân produse costisitoare, dificil de accesat în perioade de incertitudine economică.

Strategia „micilor plăceri”

În schimb, China își valorifică avantajul competitiv tradițional: producția de bunuri ieftine și accesibile.

Fenomenul nu este nou. Economiștii au observat de mult timp așa-numitul „efect al rujului”: în perioade dificile, consumatorii preferă produse mici, dar satisfăcătoare, în locul achizițiilor costisitoare.

Această tendință este și mai pronunțată în rândul generației Z, care, deși se confruntă adesea cu insecuritate financiară, continuă să caute mici recompense personale.

Yiwu – capitala comerțului mărunt

Un exemplu relevant este orașul Yiwu, din provincia Zhejiang, considerat cel mai mare hub angro din lume.

Aici, mii de comercianți vând produse extrem de variate — de la accesorii la jucării — fiecare specializat pe o nișă îngustă. Inovația rapidă și adaptarea la tendințe sunt esențiale: produse virale apar și dispar într-un ritm accelerat.

Costurile de intrare pentru micii antreprenori sunt reduse, iar reglementările comerciale facilitează exporturile în loturi mici, cu formalități minime.

Reconfigurarea piețelor globale

Schimbările geopolitice au modificat și structura cererii. Țările din Africa, America Latină și Asia emergentă au devenit clienți principali, înlocuind în mare măsură piața americană.

Exporturile din Yiwu au înregistrat creșteri semnificative, iar cererea pentru servicii lingvistice reflectă această schimbare — traducătorii de spaniolă sunt acum mai căutați decât cei de engleză.

Profituri surprinzătoare

Modelul economic este atractiv:

-Adaosurile comerciale permit marje consistente pentru distribuitori.

-Sectorul jucăriilor, în special, poate genera profituri ridicate, uneori mult peste media industriei bunurilor de consum.

„Mărunțișurile” ca resursă strategică

Bloomberg sugerează o paralelă interesantă: influența Chinei în acest sector amintește de controlul său asupra pieței metalelor rare.

Deși piața globală a acestor produse este relativ mică, importanța sa economică și strategică este în creștere. Spre deosebire de industriile mari, acest segment rămâne în mare parte necontestat de alte economii.

În același timp, cererea este dificil de limitat: consumatorii, în special cei tineri, continuă să caute mici satisfacții chiar și în perioade dificile.

Context energetic mai larg

În paralel, China își consolidează poziția și în sectorul energetic, devenind un actor dominant în producția de energie regenerabilă, cu investiții masive în capacități solare și eoliene.

Această combinație — producție de masă eficientă și diversificare strategică — ar putea explica reziliența economiei chineze într-un context global incert.

