Experți internaționali analizează la Beijing punctul de cotitură al ordinii mondiale. China la zi

Experți internaționali analizează la Beijing punctul de cotitură al ordinii mondiale.

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat în presa chineză, care analizează, din perspectiva mai multor experți, evoluțiile recente ale ordinii mondiale. Articolul de față reunește perspectivele unor experți din diverse regiuni ale lumii asupra transformărilor profunde care marchează sistemul internațional contemporan. Într-un context caracterizat de tensiuni geopolitice, reconfigurări ale echilibrelor de putere și incertitudini crescânde, analiza evidențiază modul în care conceptele tradiționale de securitate și guvernanță sunt supuse unui proces de redefinire.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

„Președintele Donald Trump își exprimă un interes deosebit pentru o eventuală vizită în China și pare să exploreze opțiuni preliminare pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu.”

La 20 martie, Susan Thornton, cercetătoare principală în cadrul Paul Tsai China Center al Facultății de Drept a Universității Yale, a făcut aceste declarații în marja celei de-a 8-a ediții a Forumului Internațional privind Strategia și Securitatea, desfășurat la Beijing. Ea a răspuns unei întrebări adresate de un reporter al publicației The Paper, referitoare la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra relațiilor dintre Statele Unite și China.

Foto: În după-amiaza zilei de 20 martie, a avut loc la Beijing cea de-a 8-a ediție a Forumului Internațional privind Strategia și Securitatea. Sursă: thepaper.cn

În perioada 18–20 martie, capitala chineză a găzduit cea de-a 8-a ediție a Forumului Internațional de Strategie și Securitate. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Securitate și Strategie Internațională (CISS) al Universității Tsinghua și a avut ca temă „Punctul de cotitură al ordinii mondiale: percepții în schimbare și alegerea viitorului”. Peste 60 de participanți din China, Statele Unite, Regatul Unit, Rusia, India, Germania, Elveția, Coreea de Sud, Singapore și alte state au luat parte la dezbateri aprofundate, structurate pe cinci direcții principale: ordinea internațională, relațiile SUA–China, lumea multipolară, regiunea Asia-Pacific și agenda globală.

Relațiile SUA–China: stabilitate gestionată vs. competiție strategică

La 17 martie, Donald Trump a declarat că, pe fondul tensiunilor din Iran, „intenționează să-și amâne vizita în China”. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian, a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că cele două părți mențin un dialog privind organizarea vizitei și că, în acest moment, nu există informații suplimentare.

În cadrul forumului din 20 martie, Dong Yunshang (Susan Thornton) a subliniat că, deși situația din Orientul Mijlociu a influențat pregătirile pentru o eventuală vizită a liderului american, există în continuare perspective pentru contacte la nivel înalt între Beijing și Washington, inclusiv în marja unor reuniuni multilaterale din cursul anului.

„Nu cred că aș folosi cuvântul „contact” pentru a descrie relația actuală dintre SUA și China; prefer termenul „gestionare”. Dong Yunshang (Susan Thornton) consideră că atât China, cât și SUA recunosc necesitatea menținerii unui „nivel minim de stabilitate” pentru a preveni escaladarea către o confruntare majoră. Totodată, ea a evidențiat posibilitatea unei cooperări limitate în domenii precum sănătatea publică și cercetarea medicală: „Acesta este un domeniu foarte clar în care putem coopera; putem dezvolta un tratament împotriva cancerului pentru întreaga omenire.”

Diao Daming, profesor la Facultatea de Relații Internaționale a Universității Renmin din China, a remarcat că relațiile dintre cele două puteri au cunoscut, în ultimul an, cel mai ridicat nivel de stabilitate din 2017 până în prezent, în condițiile menținerii unui dialog constant. „Dacă Trump va reuși să efectueze o vizită în China în viitorul apropiat, acest lucru ar putea contribui la orientarea relațiilor dintre SUA și China către o mai mare stabilitate”, a afirmat el.

Potrivit lui Diao, stabilitatea relațiilor bilaterale oferă ambelor părți oportunitatea de a-și clarifica prioritățile strategice și de a defini un model de relație reciproc avantajos pe termen mediu. Acesta a descris procesul drept o „fixare a primului nasture”, metaforă care sugerează importanța stabilirii unui cadru conceptual corect încă de la început. El consideră că aceasta reprezintă o oportunitate crucială de a remodela percepțiile asupra relației dintre SUA și China și de a explora modelul de relație care este cel mai benefic pentru ambele părți și pentru restul lumii.

O perspectivă diferită a fost oferită de Zhou Bo, cercetător la Centrul pentru Studii Strategice și de Securitate al Universității Tsinghua și expert afiliat China Forum. Acesta a argumentat că relațiile dintre SUA și China se află în prezent, în mod evident, într-o fază dominată de competiție, în care dimensiunea competitivă prevalează asupra celei cooperative. În opinia sa, esența competiției dintre cele două puteri se reduce la două variabile: „În primul rând, capacitatea fiecărei părți de a evita erorile strategice; în al doilea rând, abilitatea de a atrage sprijinul actorilor terți. Într-un context internațional caracterizat de volatilitate, statele adoptă, în general, strategii flexibile, evitând alinierea rigidă și optând pentru poziționări diferențiate în funcție de dosarele specifice.”, a spus el.

La rândul său, Jie Yu, cercetător la Chatham House din Marea Britanie, a sintetizat percepția globală asupra relațiilor dintre SUA și China, care poate fi rezumată în doi termeni. Primul este „confuzie”. Potrivit acestuia, politicile administrației Trump au generat incertitudine nu doar în China și în regiunea Asia-Pacific, ci și în rândul aliaților europeni. Al doilea este „așteptare”. „Comunitatea internațională manifestă așteptarea ca cele două mari puteri să mențină o relație stabilă, constructivă și responsabilă, indiferent de natura competiției strategice. O astfel de relație este percepută drept esențială pentru configurarea agendei globale și pentru gestionarea marilor provocări internaționale.”

Menținerea stabilității și prosperității în regiunea Asia-Pacific pe fondul turbulențelor

De la lansarea atacului militar, la 28 februarie, de către Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului, efectele colaterale ale crizei regionale continuă să afecteze statele vecine și economia globală. Țările din Golf au devenit, în mod indirect, „victime” ale conflictului, iar blocada de facto a Strâmtorii Ormuz a determinat creșteri semnificative ale prețului petrolului și ale altor materii prime.

Mai mulți experți prezenți la forum au subliniat că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra securității, stabilității și dezvoltării economice din regiunea Oceanului Indian și Asia-Pacific.

„Cred că, în acest moment istoric, pe măsură ce asistăm la conflictul și confruntarea dintre Occident și Orientul Mijlociu, trebuie să recunoaștem că aceste situații vor afecta fără îndoială națiunile din regiunea Pacificului.”

Nirupama Rao, fost ambasador al Indiei în China și în Statele Unite ale Americii, a subliniat că instabilitatea din Orientul Mijlociu are implicații semnificative pentru ordinea globală, iar regiunea Asia-Pacific nu poate evita efectele acestor evoluții. „Toate canalele noastre de comunicare, toate fluxurile noastre comerciale și întreaga noastră securitate energetică sunt atât de strâns interconectate încât nu mai putem considera diferitele regiuni ca entități izolate și autonome.”

Vasily Kashin, director al Centrului pentru Studii Europene și Internaționale din cadrul Școlii Superioare de Economie din Rusia, a arătat că, deși criza din Orientul Mijlociu a distras parțial atenția Washingtonului, aceasta nu implică o retragere a interesului american din Asia-Pacific. Stabilitatea strategică a regiunii va depinde în mare măsură de reacțiile actorilor regionali.

„Când discutăm despre stabilitatea strategică din regiune, trebuie să ne amintim că aceasta a fost, în esență, un fenomen al epocii Războiului Rece. Stabilitatea strategică a fost obținută prin crearea unor capacități de descurajare suficiente. Peisajul actual din Asia-Pacific a suferit schimbări majore, inclusiv creșterea rapidă a capacităților strategice ale Chinei, dezvoltarea programului nuclear al Coreei de Nord, desfășurările suplimentare ale SUA în regiune și discuțiile privind partajarea capacităților nucleare cu Coreea de Sud și Japonia.”

Sang Hyun Lee, președinte al Institutului Sejong, a afirmat că Coreea de Sud resimte puternic turbulențele actuale ale ordinii internaționale. În acest context, Seulul este constrâns să-și consolideze autonomia în domeniul apărării și să-și asume responsabilități sporite în cadrul alianței cu Statele Unite. De asemenea, el a evidențiat în mod special problema nucleară nord-coreeană, susținând că, din cauza „factorilor precum Donald Trump”, credibilitatea descurajării extinse a Statelor Unite este în scădere.

Choi Shing Kwok, director și CEO al Institutului Yusof Ishak pentru Studii din Asia de Sud-Est din Singapore, a declarat că tensiunile din Orientul Mijlociu afectează și Asia de Sud-Est. „Toate țările din Asia de Sud-Est și-au elaborat planuri ambițioase de creștere economică, însă acestea au fost concepute înainte de izbucnirea conflictului din Iran”, a afirmat el într-un interviu acordat publicației The Paper.

„Sperăm să continuăm această traiectorie pozitivă, dar creșterea bruscă a prețurilor petrolului a aruncat o umbră asupra perspectivelor de dezvoltare. Cu toate acestea, cred că impactul va fi de scurtă durată.”

Într-o declarație pentru aceeași publicație, Vasily Kashin a avertizat că o deteriorare suplimentară a situației din Orientul Mijlociu ar putea genera o criză energetică severă în Asia. „Situația pentru țările din Asia de Sud-Est, Japonia și Coreea de Sud ar putea fi relativ mai gravă.”

Totuși, acesta a subliniat și un posibil efect paradoxal: „Dacă izbucnește un război la scară largă, Statele Unite ar putea fi nevoite să redirecționeze resurse semnificative către Orientul Mijlociu. Acest lucru ar slăbi capacitățile militare americane în Asia-Pacific, ceea ce, din perspectivă militară, ar putea contribui la stabilitatea regională.”

Guvernanța globală sub presiune în „era post-hegemonică”

Acțiunile militare lansate ale Statelor Unite ale Americii și Israel împotriva Iran, în special așa-numitele „atacuri de decapitare” care vizează conducerea politică iraniană, au amplificat preocupările comunității internaționale privind comportamentul hegemonic al acestor state. De asemenea, acțiuni precum „Războiul de 12 zile” sau intervențiile externe atribuite Washingtonului au fost interpretate de unii experți ca decizii strategice lipsite de viziune, în contextul tranziției de la o ordine unipolară la o lume multipolară.

„Cred că ne aflăm deja în era post-hegemonică, iar comportamentul SUA este cea mai bună dovadă în acest sens.”

Timofei Bordachev, directorul de program la Clubul de Discuții Valdai și cercetător la Școala Superioară de Economie din Rusia, consideră că Statele Unite încearcă să se adapteze unei noi realități internaționale, însă acest proces este lent. În opinia sa, comportamentul actual al Washingtonului reflectă tocmai dificultățile acestei tranziții.

Zhu Feng, decanul Facultății de Relații Internaționale a Universității din Nanjing, a subliniat că, deși lumea se îndreaptă către o „eră post-hegemonică”, incertitudinile rămân considerabile. Problema centrală este costul global al acestei tranziții și implicațiile sale pentru securitatea internațională. Deteriorarea structurală a sistemului internațional este însoțită de conflicte internaționale frecvente.

David Harland, directorul executiv al Centrului Elvețian pentru Dialog Umanitar, a evidențiat dificultatea crescândă a soluționării conflictelor într-un sistem internațional în transformare. Deși ordinea dominată de SUA a redus riscul confruntărilor directe între marile puteri și a susținut creșterea economică globală, schimbarea distribuției puterii subminează stabilitatea și legitimitatea acestui sistem.

În absența unor mecanisme consolidate într-o lume multipolară, conflictele devin mai frecvente și mai intense, iar efectele tensiunilor regionale, precum cele din Orientul Mijlociu, se resimt la nivel global. Aceste probleme structurale fac dificilă realizarea unor progrese semnificative în soluționarea conflictelor pe termen scurt.

„Principala mea îngrijorare este că sistemul internațional nu dispune de gardieni atunci când vine vorba de chestiuni de înaltă securitate.”

Markus Ederer, fost ambasador al Uniunii Europene în China și ambasador în Federația Rusă, consideră că actualele tulburări din Orientul Mijlociu, conflictul dintre Thailanda și Cambodgia, precum și conflictul dintre Pakistan și Afganistan reflectă erodarea principiilor fundamentale ale Organizația Națiunilor Unite, în special interdicția utilizării forței. În lipsa unor „gardieni” ai securității globale, protecția statelor mici devine o provocare majoră.

Referindu-se la impactul asupra Europei, Ederer a remarcat că modelul tradițional de dependență al Uniunii Europene, bazat pe energia ieftină din Rusia, garanțiile de securitate ale Statelor Unite și accesul la piața chineză, se află în proces de dezintegrare. Această evoluție obligă Uniunea Europeană să-și intensifice investițiile în securitate și să accelereze agenda de „autonomie strategică”.

La nivel global, presiunile se resimt și asupra domeniului umanitar și al dezvoltării. Chan Heng Chee, ambasador itinerant al Ministerului Afacerilor Externe din Singapore și profesor la Centrul Lee Kuan Yew pentru inovarea orașelor de la Universitatea de Tehnologie și Design din Singapore, a subliniat că organizațiile regionale, inclusiv ASEAN, își asumă un rol tot mai activ în gestionarea dezastrelor, acordarea ajutorului umanitar și menținerea deschiderii comerciale.

Cu toate acestea, alianțele militare unilaterale promovate de Statele Unite (cum ar fi alianțele SUA-Japonia-Coreea de Sud și SUA-Australia-Filipine) riscă să accentueze dilema de securitate, determinând statele să-și consolideze capacitățile militare proprii în detrimentul cooperării.

Răspunzând la o întrebare adresată de un reporter al publicației The Paper cu privire la „modul în care trebuie interpretate reducerile succesive ale ajutorului extern din partea Regatului Unit și a Statelor Unite”, Han Dawei a afirmat că aceste măsuri reprezintă „o consecință secundară tragică a declinului ordinii internaționale” și a subliniat necesitatea reintegrării acestor state în mecanismele globale de cooperare. El a adăugat că această evoluție oferă Chinei oportunitatea de a-și consolida rolul de lider, inclusiv în instituții precum Organizația Mondială a Sănătății.

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse.