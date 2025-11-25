De ce contează turneul lui Wang Yi în Asia Centrală? Mize, alianțe și tensiuni cu Japonia. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui interviu acordat presei chineze de către Wang Yi, șeful diplomației chineze, cu privire la vizita oficială efectuată în perioada 19-22 noiembrie 2025, la invitația Kârgâstanului, Uzbekistanului și Tadjikistanului. Vizita survine într-un moment important pentru politica internă a Beijingului, la scurt timp după încheierea celei de-a Patra Sesiuni Plenare a Comitetului Central al PCC, iar declarațiile lui Wang Yi oferă o imagine clară asupra priorităților Chinei în Asia Centrală.

În interviu, ministrul chinez de externe subliniază sprijinul ferm exprimat de cele trei state pentru principiul „unei singure Chine”, evidențiază aprofundarea cooperării economice și politice în cadrul mecanismului China–Asia Centrală și prezintă modul în care Beijingul intenționează să răspundă provocărilor globale împreună cu partenerii săi regionali.

Pentru China, Asia Centrală nu este doar o vecinătate strategică, ci și un pilon esențial al conectivității eurasiatice, prin care trec coridoare energetice, rute comerciale și proiecte-cheie ale Noului Drum al Mătăsii. În acest context, Beijingul aspiră la o relație stabilă, predictibilă și orientată spre dezvoltare comună cu țările din regiune.

Totodată, potrivit surselor occidentale, turneul lui Wang Yi a avut ca obiectiv reafirmarea statutului Beijingului de principal partener comercial al regiunii, în contextul avansului diplomatic realizat recent de Statele Unite. La începutul lunii noiembrie, președintele american Donald Trump a găzduit la Casa Albă un summit cu cei cinci președinți din Asia Centrală, concentrat pe valorificarea resurselor minerale critice ale regiunii.

Presa occidentală remarcă faptul că vizita lui Wang Yi reflectă ambiția Chinei de a consolida mecanismul C+C5 și evidențiază fermitatea tonului folosit în criticile la adresa Japoniei, în urma recentelor declarații privind Taiwanul.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a materialului menționat mai sus:

Wang Yi, într-un interviu acordat după încheierea vizitelor sale în cele trei state din Asia Centrală, a îndemnat partea japoneză să reflecte cât mai curând asupra propriilor greșeli și să le corecteze, avertizând să nu persiste în eroare.

În perioada 19–22 noiembrie 2025, membrul Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și ministrul Afacerilor Externe, Wang Yi, a efectuat, la invitație, vizite în Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan, unde a desfășurat dialoguri strategice la nivel de miniștri de externe și a avut schimburi cordiale cu liderii celor trei state. La finalul vizitei, Wang Yi a acordat un interviu presei chineze.

1. Această vizită a avut loc la scurt timp după încheierea cu succes a celei de-a Patra Sesiuni Plenare a celui de-al XX-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez. Cum au evaluat statele din Asia Centrală acest eveniment?

Wang Yi: Liderii celor trei țări au transmis călduroase felicitări pentru succesul celei de-a Patra Sesiuni Plenare a celui de-al XX-lea Comitet Central și acordă o mare importanță propunerilor pentru cel de-al „15-lea Plan Cincinal”, care reprezintă un proiect strategic de nivel înalt privind dezvoltarea economică și socială a Chinei în perioada următoare. Aceștia privesc cu încredere perspectivele de dezvoltare și revitalizare ale Chinei. Le-am prezentat celor trei țări semnificația și conținutul esențial al propunerilor pentru „al 15-lea Plan Cincinal”, subliniind că obiectivul nostru este de a valorifica avantajele unice ale socialismului cu caracteristici chineze, urmând în mod consecvent direcția stabilită și implementând politicile etapă după etapă. Sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, eforturile de promovare a modernizării în stil chinezesc vor continua, vizând consolidarea rezultatelor obținute în privința creșterii economice sustenabile și a stabilității sociale pe termen lung. De asemenea, dezvoltarea de înaltă calitate și extinderea deschiderii externe vor rămâne priorități, generând noi oportunități și spații de cooperare pentru statele vecine, inclusiv cele din Asia Centrală, precum și pentru comunitatea internațională. Cele trei țări au exprimat o apreciere ridicată față de modelul de guvernare de succes al Chinei și au subliniat dorința de a se inspira în continuare din experiența acumulată în domeniul administrării statului, așteptând o implicare și mai activă în susținerea stabilității și predictibilității regionale și globale.

Acestă vizită mi-a oferit senzația directă că situația politică din cele trei state rămâne stabilă, iar ele au intrat succesiv într-o nouă etapă caracterizată prin dezvoltare economică rapidă și accelerarea procesului de industrializare, prezentând peste tot o imagine plină de vitalitate. În calitate de vecin prietenos al celor trei țări, nu putem decât să ne bucurăm de aceste evoluții. Anul viitor marchează începutul implementării celui de-al „15-lea Plan Cincinal” al Chinei, iar China va folosi această etapă pentru a extinde și diversifica domeniile de cooperare cu statele din Asia Centrală, pentru a îmbogăți conținutul acestei cooperări, a-i crește eficiența și a valorifica pe deplin potențialul existent. În același timp, se dorește asumarea unui rol activ în procesul de modernizare al acestor țări și deschiderea unui nou orizont al dezvoltării de înaltă calitate în relația bilaterală, contribuind la consolidarea unei comunități de destin China–Asia Centrală tot mai strânse.

2. În prezent, lumea se confruntă cu instabilitate și schimbări profunde, iar diverse provocări apar constant. Cum intenționează China să colaboreze cu statele din Asia Centrală pentru a face față acestor situații?

Wang Yi: La Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Tianjin, Președintele Xi Jinping a prezentat o Inițiativă privind Guvernanța Globală, în care a explicat în profunzime principiile, metodele și direcțiile ce trebuie urmate pentru reformarea și îmbunătățirea guvernanței globale. Această inițiativă reprezintă un important bun public internațional, pus la dispoziția comunității internaționale pentru a consolida eforturile comune de gestionare a schimbărilor globale și pentru a găsi soluții la provocările urgente. Peste 140 de țări și organizații internaționale au salutat și sprijinit această inițiativă. Cele trei țări din Asia Centrală apreciază în mod deosebit Inițiativa pentru Dezvoltare Globală, Inițiativa pentru Securitate Globală, Inițiativa pentru Civilizație Globală și Inițiativa pentru Guvernanță Globală propuse de președintele Xi Jinping. Ele consideră că aceste inițiative răspund aspirațiilor general împărtășite de popoarele lumii și se aliniază necesităților stringente ale epocii actuale. Potrivit liderilor celor trei state, China a avut și va continua să aibă un rol crucial de lider în promovarea reformei sistemului de guvernanță globală. Lumea are astăzi și mai mare nevoie de China, se bazează mai mult pe China și are mai multă încredere în China. Cele trei țări sunt dispuse să colaboreze cu China pentru a pune în practică adevăratul multilateralism, pentru a proteja sistemul internațional centrat pe Organizația Națiunilor Unite și ordinea internațională bazată pe dreptul internațional, și pentru a apăra drepturile și interesele legitime ale țărilor din regiune, precum și echitatea și justiția internațională. Cele trei state au confirmat că vor participa la Grupul Prietenilor Guvernanței Globale și că vor adera în cel mai scurt timp la Curtea Internațională de Mediere.

China salută rolul tot mai semnificativ al țărilor din Asia Centrală în afacerile internaționale și regionale și este dispusă să consolideze sprijinul reciproc pe platformele multilaterale, să contribuie împreună la consolidarea capacității colective a Sudului Global și să facă auzită vocea justiției internaționale, precum și să depună eforturi comune pentru construirea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil și mai rațional.

3. În ultimii ani, mecanismul China–Asia Centrală s-a dezvoltat rapid. Ne puteți prezenta principalele progrese ale cooperării?

Wang Yi: Cu cinci ani în urmă, China și cele cinci state din Asia Centrală, răspunzând nevoilor de cooperare și tendințelor epocii, au creat împreună mecanismul China–Asia Centrală. În 2023, mecanismul a fost ridicat la nivel de șefi de stat, iar ulterior au avut loc cu succes două summituri: primul la Xi’an, în China, iar al doilea la Astana, în Kazahstan. În scurt timp, arhitectura principală a mecanismului s-a conturat, cele 13 platforme de cooperare la nivel ministerial funcționează eficient, iar secretariatul permanent al mecanismului operează pe deplin. Se conturează astfel un cadru de cooperare multistratificat, caracterizat prin conducere la nivel înalt, promovare guvernamentală, participare largă a mediului social și colaborare pe multiple canale.

Nivelul schimburilor comerciale dintre China și Asia Centrală continuă să crească, China fiind în prezent cel mai mare partener comercial al regiunii. În primele trei trimestre din acest an, volumul comerțului bilateral dintre China și cele cinci state din Asia Centrală a ajuns la aproape 80 de miliarde USD, înregistrând o creștere anuală de 15,6%, cu perspective de a depăși pragul de 100 de miliarde USD la nivel anual. Structura comercială dintre cele două părți se optimizează constant, iar tot mai multe produse de înaltă calitate din Asia Centrală pătrund pe piața chineză.

Investițiile Chinei în Asia Centrală sunt, de asemenea, în continuă expansiune. China a devenit una dintre principalele surse de investiții pentru statele din regiune. Până în prezent, investițiile chineze cumulate în Asia Centrală depășesc 50 de miliarde USD. Domeniile tradiționale, precum agricultura, energia și infrastructura, continuă să se consolideze, iar colaborarea în sectoare emergente, precum 5G, energie nouă și inteligență artificială, se intensifică în mod constant.

Schimburile interumane dintre China și statele din Asia Centrală se află într-un moment de dinamism accentuat. În primele trei trimestre ale acestui an, numărul cetățenilor din Asia Centrală care au intrat în China a crescut cu 37,7% față de anul precedent, iar numărul rezidenților din China continentală care au călătorit în Asia Centrală a crescut cu 50%. Zborurile directe dintre China și Asia Centrală depășesc 100 pe săptămână, iar orașele înfrățite au ajuns la un total de 100 de perechi. Centrele culturale chineze, institutele Confucius și atelierele Luban sunt apreciate pe scară largă în țările din Asia Centrală, jucând un rol important în promovarea prieteniei și facilitarea cooperării.

China este dispusă să colaboreze cu statele din Asia Centrală pentru a ancora obiectivul comun al construirii unei comunități cu un destin împărtășit, extinzând continuu domeniile de cooperare, mărind volumul cooperării și ridicând nivelul acesteia, astfel încât, prin cooperare reciproc avantajoasă, să accelerăm dezvoltarea comună și să aducem beneficii tuturor țărilor și popoarelor lor.

4. Mai multe mari puteri din afara regiunii au stabilit mecanisme de tip C5+1 cu statele din Asia Centrală. Care sunt avantajele mecanismului China–Asia Centrală?

Wang Yi: Comparativ cu alte mecanisme C5+1, cea mai mare particularitate a cooperării dintre China și Asia Centrală este proximitatea geografică și relațiile tradiționale foarte apropiate; cel mai mare avantaj este complementaritatea și necesitatea reciprocă; iar cel mai solid consens este cooperarea bazată pe beneficii reciproce și câștig comun. De la înființarea mecanismului China–Asia Centrală, am pornit de la necesitățile reale ale țărilor din Asia Centrală și am desfășurat în mod concret cooperări pragmatice în diverse domenii, promovând dezvoltarea accelerată a relațiilor China–Asia Centrală și formând un cadru de cooperare cuprinzător, amplu și multistratificat, care evidențiază o valoare distinctă, eficientă și pragmatică. Cel de-al Doilea Summit China–Asia Centrală, desfășurat în luna iunie a acestui an, a stabilit „Spiritul China–Asia Centrală”, centrat pe „respect reciproc, încredere reciprocă, beneficii reciproce, sprijin reciproc și promovarea modernizării comune prin dezvoltare de înaltă calitate”. Acest spirit reflectă cheia succesului relațiilor de prietenie dintre China și statele din Asia Centrală și oferă principiile de bază pentru cooperarea viitoare.

Am menținut mereu principiul tratamentului egal al statelor, indiferent de mărime, și luarea deciziilor prin consens; am menținut permanent încrederea reciprocă și sprijinul reciproc, fără a atașa vreodată condiții politice cooperării; am promovat dezvoltarea comună, abordând împreună diferitele riscuri și provocări, protejând securitatea comună a regiunii. Datorită acestor principii, mecanismul China–Asia Centrală s-a evidențiat între mecanismele C5+1 și a obținut recunoașterea și sprijinul larg al statelor din regiune. Țările din Asia Centrală consideră în general că China este cel mai de încredere și cel mai solid partener de cooperare.

5. În documentele politice publicate în urma discuțiilor cu miniștrii de externe ai celor trei țări, toate statele din Asia Centrală au subliniat respectarea strictă a principiului „unei singure Chine”. Care este comentariul dumneavoastră?

Wang Yi: Sprijinul ferm reciproc în probleme ce țin de interesele fundamentale ale fiecărei părți reprezintă esența comunității de destin China–Asia Centrală. China este dispusă să fie un susținător consecvent al păcii, stabilității și dezvoltării în Asia Centrală și un garant al acestora. Ne opunem ingerinței în afacerile interne ale țărilor din Asia Centrală și nu vom permite nimănui sau vreunei forțe să provoace diviziune sau turbulențe în regiune. Le-am prezentat celor trei miniștri de externe poziția de principiu a Chinei privind problema Taiwanului și am demascat afirmațiile eronate ale unui lider politic nipon în exercițiu, care au prejudiciat interesele fundamentale ale Chinei și au contestat ordinea internațională stabilită după cel de-al Doilea Război Mondial. Cele trei țări au declarat public că în lume există o singură Chină, că Taiwanul este o parte inalienabilă a teritoriului chinez și că se opun ferm oricărei forme de „independență a Taiwanului”. Ele susțin cu fermitate toate eforturile depuse de guvernul chinez pentru realizarea reunificării naționale. Această declarație colectivă este oportună: sprijină poziția legitimă a Chinei privind problema Taiwanului, menține principiile fundamentale ale relațiilor internaționale și reafirmă faptul că principiul unei singure Chine rămâne un consens larg, solid și de neclintit în cadrul comunității internaționale.

Anul acesta marchează a 80-a aniversare a victoriei poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei mondiale asupra fascismului. Faptul că Taiwanul, „răpit” de Japonia la acea vreme, trebuie restituit Chinei este stipulat în mod clar în documente internaționale precum Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Actul de capitulare al Japoniei. Aceasta este o realizare incontestabilă a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial și constituie o obligație internațională pe care Japonia, în calitate de stat învins, trebuie să o respecte în mod continuu. Într-un an atât de important, ceea ce Japonia ar trebui să facă este să reflecte profund asupra istoriei sale de agresiune și colonizare a Taiwanului, să reflecte profund asupra crimele de război comise de militarismul japonez și să dea dovadă de prudență și conformitate în ceea ce privește Taiwanul și problemele istorice. Totuși, ceea ce surprinde profund este faptul că un lider politic japonez aflat în funcție a transmis în mod public semnale eronate privind intenția de a interveni militar în chestiunea Taiwanului, a făcut declarații care nu ar fi trebuit făcute și a încălcat linii roșii ce nu ar fi trebuit atinse. China trebuie să ofere un răspuns ferm, nu doar pentru a apăra suveranitatea și integritatea teritorială ale statului, ci și pentru a proteja realizările ordinii postbelice obținute cu sacrificiul de sânge și viață, precum și pentru a apăra justiția internațională și conștiința umanității.

Poporul chinez iubește pacea și prețuiește bună-vecinătatea, însă în probleme care privesc marile principii ale suveranității naționale și integrității teritoriale, nu va exista niciun fel de compromis sau concesie. Guvernul japonez a făcut angajamente solemne privind Taiwanul în cele patru documente politice chino-japoneze, angajamente care au forță juridică internațională și nu lasă loc pentru ambiguitate sau interpretare eronată. Indiferent ce partid sau ce persoană se află la conducerea Japoniei, aceste angajamente trebuie respectate. Un om fără credibilitate nu se poate stabili în societate, iar o țară fără credibilitate nu se poate menține în lume. China solicită ferm Japoniei să reflecte cât mai curând asupra propriilor greșeli și să le corecteze, să nu persiste în eroare. Dacă Japonia insistă să meargă pe o cale greșită și să repete aceleași greșeli, atunci toate națiunile și popoarele care apără principiile dreptății au dreptul să reanalizeze în mod critic crimele istorice ale Japoniei și au responsabilitatea de a împiedica renașterea militarismului japonez.

