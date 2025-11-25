Video China a lansat un nou vehicul spaţial către astronauţii săi de pe staţia spaţială Tiangong, pentru a le asigura o întoarcere sigură pe Pământ

În avans faţă de calendarul prestabilit, China a lansat marţi un vehicul fără echipaj spre staţia sa spaţială Tiangong, pentru a le oferi celor trei astronauţi ai săi posibilitatea unei întoarceri sigure pe Terra, potrivit AFP.

Long March-2F, racheta purtătoare care a transportat capsula Shenzhou-22 pe orbită, a fost lansată la scurt timp după ora locală 12:00 (04:00 GMT) de la Centrul de lansări spaţiale Jiuquan din nord-vestul Chinei, potrivit imaginilor transmise în direct de televiziunea de stat chineză CCTV, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă internațională.

Capsula spaţială Shenzhou-22 ar fi trebuit să fie lansată iniţial cu un echipaj la bordul său în anul 2026.

Lansarea sa a fost însă devansată din cauza detectării unei fisuri la nivelul geamului capsulei Shenzhou-20, andocată la staţia Tiangong. Daunele, presupuse a fi fost cauzate de impactul cu microdeşeuri spaţiale, prezentau un risc pentru echipaj la reintrarea în atmosfera terestră.

Defecțiunile au perturbat cea mai recentă rotaţie a echipajului de la bordul staţiei Tiangong în noiembrie. Cei trei astronauţi sosiţi pe staţia chineză în luna aprilie au plecat spre Pământ cu o întârziere de zece zile la bordul capsulei Shenzhou-21, cu care un alt echipaj venise să-i înlocuiască la începutul lunii noiembrie, lăsându-i pe aceştia din urmă fără mijloace fiabile de întoarcere pe Terra.





Întârziere în programul spaţial chinez

Zhang Lu, Wu Fei şi Zhang Hongzhang, cei trei astronauţi aflaţi în prezent la bordul staţiei chineze, „lucrează normal”, a declarat luni agenţia spaţială chineză responsabilă cu zborurile cu echipaj uman.

Schimbarea calendarului reprezintă o rară întârziere în programul spaţial chinez, care, de obicei, funcţionează fără probleme şi care are ca obiectiv trimiterea chinezilor pe Lună până în 2030.

China a investit în ultimele decenii miliarde de euro în acest sector pentru a ajunge la nivelul Statelor Unite, Rusiei şi Uniunii Europene.