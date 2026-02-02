China a executat patru membri ai unei rețele de escrocherii din Myanmar, acuzați de moartea a șase persoane

China a executat patru persoane pentru provocarea morții a șase oameni și pentru coordonarea unor operațiuni de escrocherii și jocuri de noroc cu baza în Myanmar, în valoare de peste 4 miliarde de dolari, au anunțat autoritățile.

În luna noiembrie, cinci persoane, inclusiv membri ai notorii familii Bai, au fost condamnate la moarte pentru administrarea unei rețele de centre de escrocherii și cazinouri.

Liderul grupării, Bai Suocheng, a murit din cauza unei boli după ce fusese condamnat. Tribunalul Popular Intermediar din Shenzhen a anunțat luni dimineață executarea celorlalți patru inculpați, potrivit Sky News.

Aceștia au fost acuzați că au înființat parcuri industriale în care se desfășurau activități de jocuri de noroc ilegale și escrocherii prin telecomunicații, implicând răpiri, șantaj, prostituție forțată, precum și producerea și traficul de droguri, în regiunea Kokang din Myanmar, situată la granița cu China.

Potrivit unui comunicat al instanței, gruparea a înșelat victime de peste 29 de miliarde de yuani (aproximativ 18 miliarde de lei) și a provocat moartea a șase cetățeni chinezi, precum și rănirea altora. Instanța a catalogat faptele drept „de o gravitate excepțională”.

Grupul a contestat inițial verdictul, însă Curtea Populară Superioară din provincia Guangdong a respins apelurile.

Anunțul vine la mai puțin de o săptămână după ce autoritățile chineze au executat 11 membri ai familiei Ming, condamnați pentru uciderea a 14 persoane și pentru conducerea unei rețele criminale cu sediul în Myanmar, evaluată la peste 730 de milioane de lire sterline.

Așa-numitele „parcuri de escrocherii” au devenit o afacere la scară industrială în Asia de Sud-Est, în special în Myanmar, Cambodgia și Laos.

Autoritățile din regiune se confruntă cu o presiune internațională tot mai mare din partea Chinei, Statelor Unite și a altor state pentru a combate proliferarea activităților criminale.

În ultimii ani, China a executat mai mulți oameni decât orice altă țară – uneori mai mulți decât toate celelalte țări din lume la un loc, notează presa internațională.