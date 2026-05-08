China a condamnat la moarte cu suspendare doi foști miniștri ai apărării

China a condamnat la moarte cu suspendare doi foști miniștri ai apărării pentru corupție, potrivit unei sentințe anunțate joi, în contextul campaniei de epurare la vârful armatei, relatează CNN.

Wei Fenghe și Li Shangfu au fost găsiți vinovați de luare de mită de un tribunal militar, potrivit presei de stat. Ambii au primit pedeapsa cu moartea, dar cu suspendare de doi ani. După această perioadă, sentințele vor fi comutate automat în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Wei Fenghe, în vârstă de 72 de ani, a fost ministru al apărării între 2018 și 2023. Li Shangfu, 68 de ani, i-a succedat, dar a rămas în funcție mai puțin de opt luni în 2023. Cei doi au fost puși sub investigație în același an, în cadrul campaniei anticorupție derulate de armata chineză.

Campania face parte din eforturile președintelui chinez Xi Jinping de a consolida controlul asupra armatei și de a elimina corupția din rândul conducerii militare. Epurările au afectat un număr semnificativ de ofițeri de rang înalt din Armata Populară de Eliberare.

Potrivit unui raport citat de presa internațională, de la începutul anului 2022, zeci de generali au fost înlăturați, iar peste jumătate din pozițiile de conducere de top ale armatei au fost afectate de aceste schimbări.

De la începutul anului 2022, 36 de generali și generali-locotenenți au fost destituiți oficial, în timp ce alți 65 de ofițeri figurează ca dispăruți sau potențial destituiți, potrivit unui raport publicat în februarie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

În ianuarie, a fost înlăturat generalul Zhang Youxia, o figură de top în ierarhia militară și apropiat al liderului chinez, care supraveghea operațiunile zilnice ale armatei, ceea ce a amplificat percepția că are loc o restructurare profundă în interiorul armatei chineze.

După demiterea lui Zhang și a locotenentului său în ianuarie, un editorial publicat de ziarul oficial „PLA Daily” i-a acuzat pe cele doi militari de top că au subminat autoritatea supremă a lui Xi, întărind totodată mesajul acestuia privind toleranța zero față de corupție.

Măsurile sunt necesare pentru „curățarea influențelor toxice” și consolidarea capacității de luptă și modernizare a armatei, a relatat publicația. Pe de altă parte, amploarea epurărilor ridică semne de întrebare privind pregătirea operațională a forțelor armate, se arată în raportul citat.