China pedepsește drastic corupția. Închisoare pe viață pentru un fost ministru al Justiției găsit vinovat pentru luare de mită

Un fost ministru al Justiției din Chinaa fost condamnat la închisoare pe viață pentru luare de mită, după ce tribunalul chinez a constatat că a abuzat de poziția sa pentru a favoriza diverse persoane și companii.

În China, pedepsele pentru corupție, mai ales la nivel înalt, sunt extrem de dure. Oficialii care abuzează de funcție și acceptă mită riscă închisoare pe viață, confiscarea averilor și pierderea drepturilor politice.

Astfel, luni, 2 februarie, un tribunal chinez l-a condamnat pe un fost ministru al Justiției, Tang Yijun, la închisoare pe viață pentru luare de mită, conform relatărilor postului de televiziune de stat CCTV, preluate ulterior de CNN.

Tribunalul Popular Intermediar din Xiamen, provincia Fujian, a stabilit că Tang Yijun a acceptat ilegal proprietăți și sume de bani în valoare totală de peste 137 de milioane de yuani (aproximativ 19,71 milioane de dolari) şi a abuzat de poziția sa pentru a favoriza entități și persoane fizice în domenii precum listarea companiilor, răscumpărarea de terenuri, acordarea de împrumuturi bancare și gestionarea dosarelor administrative.

În hotărârea tribunalului se precizează că acțiunile lui Tang Yijun constituie infracțiunea de luare de mită, iar sumele implicate sunt considerate „deosebit de mari”, cauzând pierderi semnificative intereselor statului și ale poporului. Pe lângă închisoarea pe viață, fostul ministru a fost privat de drepturile politice pe viață, iar toate bunurile personale au fost confiscate.

Instanța care l-a pedepsit la închisoare pe viață pe fostul ministru a ținut să sublinieze că în stabilirea pedepsei s-au luat în considerare anumite circumstanțe atenuante: Tang a mărturisit faptele după arest, și-a exprimat remușcările, a pledat vinovat și a cooperat cu ancheta.

Tang Yijun, în vârstă de 64 de ani, a ocupat funcția de ministru al Justiției între 2020 și 2023. În cariera sa politică, a deținut și alte poziții de rang înalt, inclusiv guvernator al provinciei Liaoning și șef al Partidului Comunist Chinez pentru orașul Ningbo.

În aprilie 2024, el a fost investigat pentru presupuse încălcări grave ale disciplinei și legii, termen folosit frecvent în China pentru infracțiuni de corupție, iar ulterior a fost exclus din Partidul Comunist.

Sentința vine în contextul campaniei anticorupție lansate de președintele Xi Jinping începând cu 2012, care vizează oficiali de rang înalt din partid, guvern și armată, dar este criticată de unii observatori, care consideră că, dincolo de scopul său inițial, aceasta servește și la eliminarea potențialilor rivali politici.

Recent, organismul chinez de supraveghere anticorupție a deschis anchete împotriva ministrului aflat în funcție Wang Xiangxi și a generalului de rang înalt Zhang Youxia, ceea ce marchează cele mai importante epurări din conducerea militară și politică de până acum.