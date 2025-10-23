Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În ultimul an și jumătate am susținut 21 de examene”

Noemi Scortos s-a născut la Torino din părinți români. A picat examenul de admitere la medicină, iar acum, la 23 de ani, profesează ca avocat.

La 23 de ani, Noemi Scortos a atins un obiectiv pe care mulți l-ar considera imposibil: a absolvit Dreptul în trei ani, terminând o facultate care în mod normal se face în cinci ani. „În ultimul an și jumătate, am susținut 21 de examene, când în mod normal, în aceeași perioadă, s-ar susține 7-8”, spune tânăra.

Absolventă de liceu clasic, născută și crescută la Torino din părinți români, Scortos a lucrat mereu în timpul studiilor: mai întâi într-un supermarket din Ciriè, apoi ca chelneriță într-un restaurant, scrie Corriere Dela Sera.

O pasiune foarte puternică

„Am început primul an normal”, explică ea, "aproape din întâmplare, pentru că picasem examenul la Medicină și m-am înscris la Drept. După un timp, însă, am prins gustul și am aflat despre posibilitatea de a absolvi mai devreme. La început a fost aproape o joacă, dar apoi am depus cererile la consiliul profesoral, care mi-a deblocat examenele pentru următorii ani. Din acel moment, s-a declanșat o pasiune foarte puternică care m-a împins să accelerez".

Odată ce a primit undă verde, a mers într-un ritm foarte rapid, cu sesiuni de câte 7-8 examene, finalizând ultima pe 9 septembrie și încununând-o pe 16 octombrie, ziua absolvirii. Teza sa, despre litigiile funciare din România după căderea lui Ceaușescu, este o punte între rădăcinile sale și cariera pe care o construiește.

„Dar sâmbăta seara ieși cu prietenii”

Angajamentul nu a împiedicat-o să cultive o viață socială: "Îți poți găsi timp dacă vrei. Am avut întotdeauna spațiu pentru prieteni și familie, am ieșit în oraș sâmbăta seara, am făcut sport. Bineînțeles, ești întotdeauna puțin obosit, de multe ori am învățat până târziu în noapte, dar a fost ușor de gestionat". Legăturile cu colegii de curs, în schimb, au rămas puține: "Practic, am urmat împreună anii trei, patru și cinci și nu am putut participa la toate cursurile. De aceea, am păstrat relații doar cu câțiva colegi, care au fost prezenți și la petrecerea mea de absolvire".

Privind spre viitor, proaspăta absolventă are idei clare: va începe să profeseze ca avocat și vizează o calificare profesională. „Sunt ambițioasă și hotărâtă”, conchide ea, "deocamdată vreau să mă concentrez pe asta. Apoi voi avea destul timp pentru cariera mea, sunt încă foarte tânără și am un avantaj de doi ani față de colegii mei'.