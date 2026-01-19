search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Danemarca trimite mai multe trupe în Groenlanda. Un „contingent substanțial” sosește luni seară la Kangerlussuaq

Publicat:

Danemarca își suplimentează forțele militare din Groenlanda, în contextul în care presiunile președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice se intensifică, relatează Politico, citând presa daneză.

Generalul Soren Andersen. FOTO captură video YouTube Reuters/CNN
Generalul Soren Andersen. FOTO captură video YouTube Reuters/CNN

Potrivit postului TV2, un „contingent substanțial” de soldați danezi sesește luni seară la Kangerlussuaq, unde se află principalul aeroport internațional al Groenlandei. În paralel, cca.100 de militari au ajuns deja în capitala Nuuk, iar un număr similar a fost desfășurat în vestul insulei, a declarat pentru TV2 comandantul forțelor daneze din Arctica, generalul-maior Soren Andersen.

Militarii danezi participă la exercițiul Arctic Endurance, iar Andersen a subliniat săptămâna trecută că mobilizarea reprezintă un răspuns la amenințările Rusiei, nu la declarațiile lui Trump.

Danemarca cere o misiune NATO în Groenlanda

Luni, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a anunțat că Danemarca a solicitat oficial o misiune aliată în Groenlanda.

Am propus acest lucru, iar secretarul-general a luat act”, a declarat el la Bruxelles.

Amenințările lui Trump, „foarte, foarte dureroase”

Poulsen a criticat dur amenințările președintelui SUA la adresa Groenlandei, pe care le-a descris drept „foarte, foarte dureroase”, dar a avertizat că Europa nu își poate permite să rupă relațiile cu Washingtonul. „Dacă americanii ar părăsi NATO mâine, am avea o problemă uriașă în a ne apăra singuri”, a spus ministrul, adăugând că situația obligă Europa să își intensifice propriile eforturi.

Misiune pe termen lung

Generalul Andersen a declarat pentru Le Monde că trupele daneze ar putea rămâne în Groenlanda „un an, poate doi”, în cooperare cu militari străini. Comandantul forțelor daneze din Arctica a precizat că Danemarca lucrează deja la un calendar pentru rotația trupelor în 2026 și 2027, ceea ce indică o prezență militară de durată.

Andersen a mai spus că, recent, ofițeri europeni au efectuat o misiune de recunoaștere în Groenlanda, evaluând oportunitățile de antrenament pe tot parcursul anului și planificând o revenire în martie cu noi capabilități.

Trump crește presiunea asupra Groenlandei

Desfășurările militare au loc în timp ce Trump își reînnoiește public intenția de a anexa insula arctică, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. Liderul american nu a exclus utilizarea forței militare pentru atingerea acestui obiectiv.

Președintele american a criticat reacția aliaților, afirmând că aceștia „joacă un joc foarte periculos” și au creat „un nivel de risc nesustenabil”.

Trump a acuzat Danemarca că nu protejează suficient Groenlanda de potențiale amenințări din partea Rusiei sau Chinei, ironizând că Copenhaga ar avea „doar două sănii trase de câini” pentru apărarea insulei.

În realitate, anul trecut, Danemarca a anunțat un plan de investiții de 27,4 miliarde de coroane (3,7 miliarde de euro) pentru întărirea apărării în Groenlanda, incluzând nave, avioane de patrulare, drone și radare de supraveghere.

Deși liderul de la Casa Albă susține că nave rusești și chineze „sunt peste tot” în apropierea Groenlandei, nu există dovezi care să confirme aceste afirmații.

Săptămâna trecută, guvernul danez a precizat că exercițiile militare din Groenlanda ar putea include protejarea infrastructurii critice, sprijinirea autorităților locale, primirea trupelor aliate, desfășurarea de avioane de luptă în și în jurul insulei, precum și operațiuni navale.

Europa

