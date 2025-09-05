Cursa pentru descoperirea „nemuririi”. Rusia și China testează limitele eticii în laboratoare secrete

Modificarea genetică a soldaților devine o preocupare strategică în rândul marilor puteri autoritare. Dincolo de filmele SF și teoriile conspiraționiste, specialiștii avertizează: ceea ce ieri părea imposibil, astăzi e testat în tăcere în laboratoare militare.

Un moment aparent banal, dar deosebit de relevant, a avut loc recent la Beijing. În timpul unei parade oficiale, liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord — Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un — au fost surprinși discutând despre posibile utilizări ale biotehnologiei în prelungirea vieții umane, cu referiri directe la transplanturi multiple de organe și posibila „nemurire biologică”.

Discuția, captată accidental de microfoane deschise, a readus în prim-plan temerile privind direcția în care marile regimuri autoritare investesc resurse uriașe: crearea soldatului modificat genetic, o ființă umană cu caracteristici controlate, potențial lipsită de frică și de durere.

Putin, vizionar sau pericol?

Încă din 2017, președintele rus avertiza — sau promitea — că „soldații modificați genetic ar putea fi mai periculoși decât o bombă nucleară”. De atunci, Rusia a investit miliarde în cercetare militară avansată, vizând, potrivit unor surse, dezvoltarea unor trupe cu forță sporită, rezistență ridicată la condiții extreme și un prag al durerii aproape inexistent.

„Un om fără frică sau un geniu creat în laborator” — așa descria Putin idealul soldatului viitorului în fața unui grup de elevi.

China, pionierul discret al editării genetice umane

În 2020, China a atras atenția globală odată cu cazul Dr. He Jiankui, omul de știință care a creat primii bebeluși modificați genetic, făcuți imuni la HIV. Condamnat ulterior pentru „practici medicale ilegale”, He a lăsat în urmă o întrebare: cât de implicată este armata chineză în astfel de experimente?

Profesorul John Louth, expert în securitate de la Royal United Services Institute (RUSI), a declarat pentru The Sun că este „absolut rezonabil” să presupunem că armata chineză experimentează deja modificări genetice pentru soldați.

„Cursa biologică este în plină desfășurare, iar China ar putea avea un avantaj tehnologic îngrijorător”, avertizează Louth.

ADN, o armă tăcută

Modificările genetice nu sunt singurele fronturi de cercetare. Alte țări, inclusiv Franța și SUA, dezvoltă exoschelete care amplifică forța și rezistența corporală, dar mențin cadrul legal și etic.

În schimb, experți occidentali se tem că Rusia și China nu se vor simți constrânse de limitările morale sau legale.

Michael Clarke, profesor la King’s College London, afirmă că procesul de selecție genetică a ajuns la un punct critic:

„Ce am făcut până acum cu vitele, putem face — teoretic — și cu oamenii. Putem induce forță, inteligență, rezistență în ADN-ul uman.”

Tehnologia, aliatul noului soldat

Alte inovații deja testate includ:

-Microcipuri subcutanate pentru monitorizarea în timp real a funcțiilor vitale;

-Substanțe pentru combaterea stresului și oboselii, dezvoltate în laboratoarele militare franceze;

-Exoschelete de tip „Iron Man”, deja prezentate public în SUA și Rusia, care oferă mobilitate și forță superioare;

-Posibilități speculative de regenerare a țesuturilor, inspirate din biologia reptilelor (așa-numita „piele de șopârlă”).

Etica, marea absență

În timp ce țări ca Franța afirmă public că vor respecta dreptul internațional umanitar în aplicarea acestor tehnologii, Rusia și China păstrează opacitatea și refuzul oricărei transparențe.

Fostul director al serviciilor americane de informații, John Ratcliffe, a acuzat Beijingul în 2020 că experimentează deja pe soldați „cu capacități biologice îmbunătățite”. Nici Kremlinul nu a stat deoparte. După invazia din Ucraina, o fotografie oficială a prezentat un soldat conectat la o serie de senzori cerebrali, în contextul promovării unor exoschelete militare de nouă generație.

Dacă aceste programe vor reuși, peste 30 de ani, statele totalitare ar putea dispune de „cohorte” de soldați crescuți și educați în baza unui cod genetic personalizat. Soldați care nu doar că execută ordine, dar sunt „proiectați” pentru ele.

Într-un astfel de viitor, nu armele nucleare vor domina conflictele, ci corpul uman modificat, biologic și cibernetic, pentru războiul total.

Ce este editarea genetică?

Editarea genelor implică inserarea, ștergerea, modificarea sau înlocuirea ADN-ului unui organism viu.

Ar putea ajuta la protejarea oamenilor împotriva bolilor și a afecțiunilor naturale. Unii cred că editarea genetică ne-ar putea oferi îmbunătățiri supraomenești.

Acestea ar putea include un simț al mirosului îmbunătățit sau o vedere nocturnă îmbunătățită.Oamenii de știință sunt împărțiți în ceea ce privește etica editării geneticeEditarea ADN-ului este o știință nouă și riscantă care ar putea avea consecințe necunoscute pentru bebeluși.

Editarea ADN-ului ar putea duce la schimbări societale, cu perspectiva ca „bebelușii de designer” să devină reali. Acest lucru ar putea duce la o inegalitate severă – un viitor în care doar bogații își pot permite să își modifice ADN-ul.