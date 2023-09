10 ani de la lansarea Inițiativei Belt and Road: Inițiativa constituie o contribuție la redresarea economică mondială și dezvoltarea durabilă la nivel global

Anul acesta se împlinesc zece ani de la lansarea inițiativei „Belt and Road” de către președintele Xi Jinping. În ultimul deceniu, această inițiativă a evoluat de la un concept la acțiuni și a devenit unul dintre cele mai importante produse publice la nivel mondial.

Inițiativa „Belt and Road” are o istorie profundă și bogată. Timp de mii de ani, strămoșii noștri au deschis Drumul Mătăsii terestru, care lega Asia, Europa și Africa, în sunetul clopoțeilor cămilelor, și au explorat Drumul Mătăsii maritim care unea Orientul cu Occidentul, ajutați de vânturile musonice. În urma îndelungatelor interacțiuni dintre diverse țări, s-a dezvoltat spiritul Drumului Mătăsii, având la bază principii precum „pacea și cooperarea, deschiderea și incluziunea, învățarea reciprocă și beneficiul comun”. În 2013, președintele Xi Jinping a propus inițiativa „Belt and Road”, transmițând mai departe spiritul Drumului Mătăsii și conferindu-i noi conținuturi. Această inițiativă promovează cooperarea pragmatică axată pe conectivitate și abordarea în comun a riscurilor și provocărilor globale, contribuind la construirea unei comunități de interese, responsabilități și destin comun, bazate pe încredere politică, integrare economică și incluziune culturală.

Inițiativa „Belt and Road” are o influență în continuă expansiune. În ultimii zece ani, China a semnat peste 200 de acorduri de cooperare cu peste 150 de țări și mai multe de 30 de organizații internaționale, acoperind aproximativ 83% dintre țările cu care China are relații diplomatice, pe cinci continente și în cadrul principalelor organizații internaționale, construindu-și astfel un cerc larg de prieteni. Conceptul de construire în comun a „Belt and Road” a fost inclus în documente rezultate ale unor organizații multilaterale, precum Organizația Națiunilor Unite și Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC), și a fost asociată cu Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, Planul General al ASEAN privind conectivitatea, Agenda Uniunii Africane pentru 2063, și alte inițiative în domeniu. Un raport de cercetare publicat de think tank-ul european Bruegel arată că inițiativa este „foarte bine primită” la nivel global, cu o atitudine deosebit de pozitivă din partea țărilor în curs de dezvoltare.

Inițiativa „Belt and Road” a obținut rezultate fructuoase. În decursul ultimilor zece ani, investițiile bilaterale ale țărilor partenere din regiune au depășit suma de 270 de miliarde de dolari SUA, materializându-se în peste 3.000 de proiecte de cooperare și construirea a peste 80 de zone de cooperare economică și comercială peste hotare, care au creat 421.000 de locuri de muncă locale.

Trenurile Express de marfă China-Europa operează pe 84 de rute, ajungând în 211 orașe din 25 de țări europene, devenind o „caravană de fier” care promovează conectivitatea și cooperarea dintre țările de pe traseu. Au fost organizate cu succes peste 270 de sesiuni de instruire în tehnologia culturii ciupercilor cu ajutorul ierbii chinezești „Juncao”, formând peste 10.000 de profesioniști în țările vizate. China sprijină dezvoltarea energiei verzi și cu emisii reduse de carbon în țările în curs de dezvoltare, renunțând la construirea în străinătate de noi proiecte de centrale termoelectrice pe bază de cărbune și contribuind cu 70% din capacitatea globală de producție a energiei fotovoltaice și 60% din capacitatea globală de producție a energiei eoliane.

Inițiativa „Belt and Road” are un viitor strălucit. Aceasta are rădăcini adânci în istorie și se adaptează la tendințele vremurilor, având în vedere întotdeauna obiectivele pe termen lung și nevoile reale ale dezvoltării comune globale.

E. S. HAN Chunlin

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România