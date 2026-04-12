Michael Doran, fost consilier al lui George W. Bush, consideră că realizările războiului din Iran sunt suficient de importante pentru a-l declara o victorie, deși adversarii lui Trump îl prezintă ca pe o înfrângere rușinoasă.

Fost consilier la Casa Albă în administrația George W. Bush și expert la Hudson Institute, Michael Doran susține că alianța americano-israeliană a obținut o victorie strategică consistentă împotriva Iranului, deși mulți alți experți susțin exact contrariul. Într-o analiză făcută în cadrul podcastului „Israel Update” alături de Gadi Taub, Doran punctează că supraviețuirea regimului de la Teheran nu trebuie confundată cu triumful acestuia.

Într-un moment în care, în contextul discuțiilor provocate de armistițiul controversat între Statele Unite și Iran, dezbaterea publică din Israel și SUA pare divizată între ceea ce Michael Doran o numește „defetism vesel” și o analiză rece a noii realități de pe teren, acesta consideră că americanii au obținut ceea ce s-ar chema o victorie reală, chiar dacă nu una totală.

Ce au câștigat SUA și ce a câștigat Iranul

De altfel, în opinia sa cei care pun la îndoială succesul campaniei militare a SUA prin simplul fapt că Iranul nu a capitulat fac o greșeală importantă. Asta pentru că, spune Michael Doran, analiza nu ar trebui făcută prin prisma faptului că regimul de la Teheran a capitulat sau nu necondiționat, ci prin distrugerea sau cel puțin degradarea capacității militare iraniene. Scenariul unei capitulări este, de fapt, puțin probabil în era modernă, în opinia sa.

„Iranul a câștigat cu siguranță capacitatea de a spune că Republica Islamică a rezistat atacului comun al Statelor Unite și Israelului. Le-am oferit soldaților din această generație a IRGC onoarea de a lupta cu «Marele Satana» de a supraviețui. Este absolut adevărat. Dar, Gadi, aceasta este o victorie pentru Statele Unite și Israel. Chiar este. Așa arată victoria în Orientul Mijlociu: inamicul spune că, deoarece a supraviețuit, a câștigat”, subliniază Doran.

Michael Doran este de părere că, dacă la începutul acestui an Iranul reprezenta o amenințare, în prezent capacitățile sale ofensive și defensive ar fi doar o umbră a ceea ce au fost până de curând. Referindu-se la realizările militare ale ofensivei americano-israeliene, el punctează eliminarea conducerii de la Teheran, distrugerea apărării antiaeriene și lovirea infrastructurii critice iraniene.

Mitul „defetistului vesel”

Michael Doran și Taub vorbesc și despre așa-numitul defetism vesel sau „defetism jubilator”, specific, spun cei doi, presei care îl detestă pe Donald Trump și în general opoziției politice. Ar fi vorba despre un fenomen în care dușmanii lui Donald Trump și-ar fi făcut un obicei din a celebra orice aparent eșec al administrațiilor Trump sau Netanyahu, chiar dacă acest lucru subminează interesele naționale.

„Există o bucurie greu de ascuns în fața a ceea ce ei numesc colapsul viselor vândute de Netanyahu și Trump. Ei văd principala lor luptă ca fiind cea împotriva lui Netanyahu și au adoptat strategia Hamas de a frânge Israelul prin manipularea problemei ostaticilor”, a afirmat Gadi Thab.

Michael Doran nu a ratat momentul și l-a completat pe partenerul său de discuție. „Este uimitor cum mulți analiști din SUA și Europa par să se alinieze narațiunii iraniene. Ei ignoră faptul că noi suntem într-o situație mult mai bună astăzi decât pe 7 octombrie 2023. Categoric, mult mai bine”, a mai afirmat el.

Despre discuțiile cu privire la o încetarea focului de 14 zile, Doran este sceptic că ar putea duce la o pace durabilă, având în vedere condițiile impuse de Donald Trump. El consideră că negocierile sunt, de fapt, un test de voință.

„Trump a spus clar: Nu știți care sunt punctele reale ale acordului. Eu le știu... Dacă nu e bine, ne întoarcem la război foarte ușor. Va fi foarte greu pentru Trump să accepte ca Iranul să taxeze trecerea prin Strâmtoarea Hormuz sau să le permită îmbogățirea uraniului. Este o negociere dură”, mai adaugă el.

Atac la „mentalitatea Oslo”

Pe de altă parte, chiar dacă Iranul ar fi fost beneficiarul unui armistițiu temporar, Libanul a rămas teatrul unei confruntări active. Aici, cei doi politologi se exprimă critic la adresa militarilor care evită să „termine treaba”. Doran și Taub cred că acesta este rezultatul unei mentalități învechite a eșalonului militar superior.

„Avem o problemă cu un Stat Major care a fost educat în spiritul Oslo. Se inventează linii imaginare de retragere. În loc să distrugă bazele Hezbollah din aer, soldații sunt forțați să meargă din casă în casă. Acest lucru costă vieți omenești inutile pentru a da bine în fața tribunalelor de la Haga”, a intervenit Taub.

Michael Doran a lăudat fermitatea lui Donald Trump și a spus că este puțin probabil ca SUA să permită vreodată Teheranului să taxeze accesul navelor prin strâmtoarea Hormuz.

„Trump a spus, practic citându-te pe tine, Gadi: ‘Voi nu știți care sunt punctele. Eu știu care sunt. Sunt punctele foarte bune și majoritatea au fost negociate complet. Nu sunt cererile maximaliste pe care le pretinde Iranul. Dacă nu e bine, ne vom întoarce la asta la război]foarte ușor’. Cred că va fi foarte dificil pentru Donald Trump să permită Iranului să taxeze trecerea prin Strâmtoarea Hormuz. Cred că va fi foarte greu pentru Donald Trump să lase Iranul să îmbogățească uraniu. Dincolo de asta, nu știu. Dar aceste două lucruri cred că sunt foarte greu de acceptat pentru el”, a adăugat el.

De ce e importantă victoria în fața Iranului

Mai mult, crede Doran, dacă Trump ar fi permis Iranului să-și continue agresiunea și să își urmeze planurile de a obține arme nucleare fără un răspuns devastator, întreaga ordine internațională condusă de americani ar fi fost compromisă în fața Chinei și Rusiei.

„Iranul nu este un nou centru de putere globală, așa cum pretind unii profesori naivi. Global powers nu funcționează ca niște rețele de extorcare de tip mafiot. Donald Trump a arătat că, atunci când interesele vitale ale SUA sunt amenințate existențial, America va acționa pentru a elimina amenințarea.”

Mesajul lui Doran este clar: victoria este reală, dar necesită o mentalitate de învingător pentru a fi fructificată politic, în opoziție cu cea a „defetiștilor veseli” care jubilează când vorbesc de eșecuri imaginare ale propriei țări doar pentru simplul fapt că îl detestă pe Donald Trump.