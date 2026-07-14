Vacanța în care copiii învață prin joacă. De ce nu trebuie să umplem fiecare zi cu activitati

Vacanța de vară poate deveni una dintre cele mai valoroase perioade pentru dezvoltarea copiilor, chiar și fără un program încărcat sau activități costisitoare.

Start în educație, unul dintre cele mai ample programe de educație timpurie din România, derulat de World Vision România și Fundația OMV Petrom, a lansat recent platforma startineducatie.ro, care pune gratuit la dispoziția părinților și specialiștilor resurse dedicate dezvoltării copiilor în primii ani de viață și adaptării acestora la școală. Platforma reunește articole, materiale video, webinare și recomandări practice realizate de specialiști, care îi ajută pe părinți să transforme activitățile de zi cu zi în oportunități de învățare. Printre resursele disponibile se numără și webinarul „Vacanța în care copiii învață prin joacă”, care poate fi urmărit aici: https://startineducatie.ro/webinars/vacanta-in-care-copiii-invata-prin-joaca/.

Dimineți de vară, fără grădiniță, fără program. Copilul vine la noi cu o cutie de carton, o lingură de lemn și o întrebare: „Mami,ne jucăm?”. Primul nostru impuls este, adesea, să-i dăm un răspuns rapid sau să-i propunem altceva, „mai organizat” — un desen de colorat, un joc cu reguli clare. Dar exact acel moment de incertitudine, alături de cutia goală și lingura fără rost aparent, devine unul dintre cele mai valoroase momente de învățare din toată vara.

Pentru copiii de grădiniță, vacanța nu este o pauză de la dezvoltare — este, de fapt, unul dintre cele mai bogate contexte de învățare din tot anul, doar că ea se întâmplă prin joc liber, nu prin lecții.

De ce jocul liber este, de fapt, treaba serioasă a preșcolarului

Psihologul Jean Piaget descria jocul liber ca fiind modul natural prin care copilul mic construiește înțelegerea lumii - nu printr-o explicație venită din exterior, ci prin experimentare repetată, în ritmul lui.

La 3–6 ani, creierul copilului este într-o perioadă de dezvoltare intensă a funcțiilor executive: capacitatea de a-și regla atenția, de a-și controla impulsurile, de a planifica și de a duce la bun sfârșit o idee. Cercetătoarea Adele Diamond a arătat că jocul simbolic - jocul „de-a” - este una dintre cele mai eficiente activități pentru dezvoltarea acestor abilități, mai eficientă decât multe programe educaționale structurate.

Când un copil transformă o cutie într-o navă spațială, el nu „doar se joacă”. El planifică, negociază reguli, își reglează frustrarea atunci când nava nu „zboară” cum și-a imaginat și își exersează limbajul povestind ce face. Vara, cu timpul ei mai puțin structurat decât anul școlar, este terenul ideal pentru acest tip de joc, cu condiția să avem curajul de a-l lăsa să se desfășoare fără să intervenim prea mult.

Plictiseala nu este o problemă de rezolvat

Una dintre cele mai răspândite temeri ale părinților este fraza „Mă plictisesc”, urmată de presiunea de a găsi imediat o activitate. Cercetările psihologului Sandi Mann arată însă că stările de plictiseală moderată stimulează creativitatea, pentru că obligă mintea să caute soluții proprii.

Ce putem face concret?

Pregătim materiale „deschise”, nu activități gata făcute: cutii, eșarfe, vase de bucătărie, hârtie, creioane, obiecte din natură.

Lăsăm câteva minute înainte să intervenim. De multe ori copilul își găsește singur o ocupație.

Răspundem cu o întrebare, nu cu o soluție: „Tu ce idee ai pentru asta?”.

Cum transformăm activitățile zilnice în ocazii de învățare

Nu este nevoie de tabere costisitoare sau excursii ample pentru ca vara să fie educativă. Cele mai valoroase contexte de dezvoltare sunt interacțiunile simple și repetate cu un adult prezent.

Bucătăria poate deveni un laborator în care copilul măsoară, compară și observă transformările ingredientelor.

Drumul spre piață sau parc poate deveni un prilej de observație și conversație: „Ce culoare are floarea aceasta?”, „De ce crezi că furnica duce firul acela de iarbă?”.

Povestea de seară rămâne unul dintre cele mai puternice contexte pentru dezvoltarea limbajului și a empatiei.

Jocul cu alți copii, fără intervenția permanentă a adulților, îi ajută să învețe negocierea, cooperarea și rezolvarea conflictelor.

Un cuvânt despre vinovăția părinților

Mulți părinți simt presiunea de a oferi copilului o vacanță plină de activități memorabile. Dar timpul lent, fără agendă, petrecut acasă sau în curte, nu este timp pierdut. Din contră, este exact tipul de experiență pe care adulții și-l amintesc cel mai des cu drag din propria copilărie.

Cea mai prețioasă resursă pe care o putem oferi unui preșcolar în vacanță nu este un program încărcat, ci timpul și atenția noastră, împreună cu încrederea că se poate descurca, pentru câteva minute, doar cu imaginația lui.

Cei care vor să aprofundeze aceste idei pot urmări gratuit webinarul „Vacanța în care copiii învață prin joacă”, disponibil pe platforma Start în educație: https://startineducatie.ro/webinars/vacanta-in-care-copiii-invata-prin-joaca/.

Autor: Diana Stănculeanu

Surse:

Diamond A., Executive Functions, Annual Review of Psychology (2013);

Piaget J., Play, Dreams and Imitation in Childhood, Norton (1962);

Mann S. & Cadman R., Does Being Bored Make Us More Creative?, Creativity Research Journal (2014);

Whitehurst G.J. & Lonigan C.J., Child Development and Emergent Literacy, Child Development (1998);

Gray P., Free to Learn, Basic Books (2013).