Transpirația: ce e normal, ce e exces și ce soluții au sens

Transpirația este neplăcută pentru cei mai mulți dintre noi, doar că reprezintă un proces absolut normal pentru corpul uman. Totuși, ce înseamnă să transpiri în exces și cum o poți reduce?

Fără ea, organismul nostru s-ar supraîncălzi rapid, mai ales în zilele toride sau în timpul efortului fizic. În mod obișnuit, transpirăm atunci când facem mișcare, este cald, avem emoții sau consumăm alimente picante sau băuturi fierbinți.

Glandele sudoripare produc sudoare pentru a răci corpul. Cantitatea diferă de la o persoană la alta, iar mirosul neplăcut apare, de fapt, din interacțiunea bacteriilor de pe piele cu transpirația.

Când vorbim despre transpirație excesivă?

Transpiri fără motiv evident, adică nu este cald, nu faci efort fizic, nu ești stresat și totuși hainele se udă vizibil. Transpirația excesivă, cunoscută medical sub numele de hiperhidroză, apare atunci când corpul produce sudoare în cantități mult peste necesarul de reglare termică. Poate afecta: axilele, palmele, tălpile sau fața.

Dacă hainele se udă frecvent fără un motiv evident sau dacă transpiri abundent chiar și în repaus, este posibil să fie vorba despre o formă de hiperhidroză. Aceasta poate fi hiperhidroză primară, fără o cauză medicală clară, apare de obicei în copilărie sau adolescență. Mai vorbim și despre hiperhidroză secundară cauzată de alte afecțiuni precum probleme hormonale, diabet, tulburări tiroidiene sau de anumite medicamente.

În cazul în care transpirația excesivă apare brusc sau este însoțită de alte simptome (scădere în greutate, palpitații, febră), este recomandat un consult medical.

Care sunt soluțiile care țin sub control transpirația

Cele mai la îndemână și folosite de toată lumea sunt deodorantele, fie că sunt ele sub formă de spray, roll-on sau cremă. Cei care vor să încerce varianta mai naturală a deodorantelor, precum cele BIO, pot porni din selecția Notino.ro pentru că acestea sunt mai blânde cu sănătatea. Produsele bio evită ingrediente sintetice agresive precum alcoolul denaturat, parfumurile artificiale puternice sau conservanții controversați. Deodorantele bio conțin extracte naturale: ulei de cocos, unt de shea, aloe vera, bicarbonat de sodiu (în variantele fără iritanți), uleiuri esențiale. Sunt excelente mai ales pentru pielea sensibilă sau iritată, formulele mai blânde reduc riscul de mâncărimi, înroșire sau disconfort.

În plus, multe deodorante bio nu conțin săruri de aluminiu, ceea ce înseamnă că nu blochează complet glandele sudoripare și nu interferează cu procesul natural de transpirație;

Spre deosebire de deodorante (care doar maschează mirosul), antiperspirantele reduc efectiv cantitatea de transpirație prin blocarea temporară a canalelor glandelor sudoripare.

Alte soluții pentru reducerea transpirației este alegerea unor haine care nu conțin țesături sintetice. Hainele din bumbac sau alte fibre naturale permit pielii să respire mai bine și astfel dispar atât transpirația cât și iritațiile pielii.

În anumite situații, gestionarea stresului poate fi de folos pentru a reduce transpirația în exces. Tehnicile de respirație, sportul și somnul regulat pot reduce transpirația declanșată emoțional.