Tinerețe fără bătrânețe pentru femei. Dr.Alina Mȋtcan, chirurg plastician vorbește despre ingredientul minune

După 45 de ani, femeile pierd 45% din colagen. Cel mai nou tratament inovativ aduce ingredientul minune pentru a păstra tinerețea pe termen lung.

Cum ajutăm propriul corp să recupereze colagenul pierdut

Specialiștii arată că în mod normal, firesc, începem să pierdem colagenul din organism treptat: cu 1% dupa 18 ani, cu 24% după 35 de ani și cu 45%, după 45 de ani.

În ziua de azi, recuperarea tinereții cu diferite proceduri non invazive sunt o normalitate. Invitată în ediția din Adevărul Live, dr. Alina Mȋtcan, medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie reconstructivă, Spitalul Zetta vorbește despre ingredientul minune care le ajută pe femei să recupereze colagenul pierdut, iar organismul să-l producă singur, pe termen lung.

Este vorba de acidul L-polilactic cu ajutorul căruia tenul va căpăta un aspect tânăr, luminos, hidratat, iar ridurile fine și chiar cele mai profunde se vor diminua vizibil. Dar unde și cum se găsește acest acid? În SCULPTRA, cel mai nou tratament biostimulator de colagen și care este recent apărut și în România.

„Sculptra este tratamentul nr. 1 la nivel mondial și are acordul FDA(Food and Drug Administration) pentru utilizare. Așa cum îmi place mie să-l numesc, Sculptra este ca un îngrășământ pentru piele pe care noi îl introducem, primele efecte apărând după 3 luni, dar menținându-se timp de 24 de luni. După introducerea în derm, fața va căpăta un ușor volum și nu este asemănătoare cu acidul hyaluronic. Sculptura are un efect de lifting și se injectează doar în partea fixă a feței, în jurul gâtului și pe decolteu, dar nu se pune nici în jurul ochilor, nici în buze” descrie tratamentul dr. Alina Mȋtcan medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie reconstructivă, Spitalul Zetta.

Cine poate urma tratamentul cu Sculptra?

Dr. Alina Mȋtcan subliniază că unele paciente au nevoie de o atenție specială înainte de a face tratamentul cu acest acid polilactic. Este vorba de gravide, femeile care alaptează, persoanele cu boli autoimune, cu lupus, poliartrita, care sunt pe tratament cu anticoagulante, antiagregante, persoanele cu diabet.

„Înainte de orice procedură, noi avem un dialog cu pacienta. Este foarte important să cunoaștem toate detaliile medicale, ce tratamente urmează. Ne uităm pe analize și ne interesează ca ea să fie echilibrată. Important este ca acest tip de procedură non invazivă nu are reacții adverse. Procedură durează 40 de minute” menționează medicul specialist în Adevărul Live.

Cele mai importante aspecte pe care trebuie să le cunoști despre Sculptra

Biostimulatorul oferă o îngroșare cu 66% a colagenului care pur și simplu “strânge“ pielea și are un efect de lifting. Fiind un produs de origine vegetală, acid L-polilactic, face parte din familia alfa-hidroxiacizilor (AHA) sau acizilor de fructe și este un produs care induce regenerarea naturală a colagenului.

Sculptra poate să fie folosit în cazul persoanelor cu pielea lăsată, care au pierdere a elasticității generale a pielii, a volumului de la nivelul tâmplelor, valea lacrimilor, sau o reducere a ovalului feței. Pentru injectare, se aplică o cremă anestezică iar pacienții sunt avertizați de medic ca înainte de orice injecție să evite aspirina, antiinflamatoarele sau tratamentul antiplachetar.

După injectare pacienta își poate relua activitatea imediat și chiar poate purta machiaj. După orice injectare, este posibil să apară roșeață, umflare, hematom sau sensibilitate la unul dintre locurile de injectare, dar care dispar în câteva zile. Nr de injectări se stabilește cu medicul, fiind personalizat pentru fiecare pacientă, în funcție de de calitatea stimulării colagenului

Este important ca pacienta să urmeze regula lui 5. În următoarele 5 zile de la injectare, zona tratată se masează de 5 ori pe zi, timp de 5 minute.

Află de la dr. Alina Mȋtcan medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie reconstructivă, Spitalul Zetta totul despre Sculptra. Urmărește ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu.