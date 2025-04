Medicii avertizează cu privire la o băutură populară considerată de mulți „sănătoasă”: „Este la egalitate cu Coca-Cola”

Un medic specialist în diabet avertizează cu privire la o băutură populară, care poate fi la fel de periculoasă pentru organism precum Coca-Cola.

Dr. David Cavan, endocrinolog și diabetolog la University Hospitals Dorset, spune că smoothie-urile de fructe populare, chiar și cele făcute acasă, conțin foarte mult zahăr.

„Orice fruct, atunci când este transformat într-un smoothie, devine o băutură foarte dulce, deși conține foarte puține fibre. Nu contează că zahărul provine din fructe, este tot zahăr și va avea un impact important asupra nivelului de glucoză din sânge”, a declarat Dr. Cavan, potrivit dailymail.

În ceea ce privește conținutul de zahăr, smoothie-urile sunt la egalitate cu Coca-Cola, spune medicul.

Dietele bogate în zahăr provoacă senzația de foame frecventă, precum și consumul de calorii în exces, crescând astfel riscul de obezitate și de boli asociate acesteia.

Dr. Cavan, autor al noii cărți „Managing Type 2 Diabetes: A Guide to Reducing Symptoms and Improving Your Health”, a scris că un pas simplu pentru a vă reduce riscul de diabet este să renunțați la „smoothie-urile cu fructe”.

Medic: Sunt pline de zahăr și conțin puține fibre

Smoothie-urile, spune dr. Cavan, „sunt pline de zahăr și au mai puține fibre decât fructele proaspete din cauza procesului de stoarcere”.

Prin urmare, atunci când beți un smoothie, obțineți mai mult zahăr și mai puține fibre sănătoase care vă ajută să vă simțiți sătul. Zahărul natural din fructe din smoothie-uri poate adăuga, de asemenea, sute de calorii suplimentare la aportul zilnic.

Un studiu din 2013 a arătat că persoanele care consumau fructe integrale erau mai puțin predispuse la diabet de tip 2 legat de obezitate, în timp ce cei care consumau suc de fructe prezentau un risc crescut.

Diabetul de tip 2 este o afecțiune cronică în care organismul nu produce suficientă insulină - hormonul responsabil pentru gestionarea nivelului de zahăr din sânge. Cunoscut anterior ca diabet la adulți, se crede că este cauzat de un exces de grăsime în jurul organelor interne care guvernează rolul insulinei în organism.

Dacă nu este gestionat eficient, poate duce la o serie de afecțiuni cu potențial letal. Acestea includ boli de inimă, accident vascular cerebral, boli renale și orbire. Deși nu există leac pentru această afecțiune, ea poate fi remisă prin schimbarea stilului de viață.