Strategii pentru a reduce pofta de dulce

Foarte multe persoane se confruntă cu o poftă de a mânca dulce, foarte greu de stăvilit. Această poftă poate ascunde o lipsă din organism, dar, de asemenea, poate ascunde doar un prost obicei, acela de a obține energie rapid și facil. Efectele însă sunt pe termen lung.

În timp, consumul de dulciuri adaugă kilograme la silueta noastră, astfel că acest obicei ne va îngreuna efortul de a ne menține greutatea sau de a slăbi. Este ca un cerc vicios. Cu cât mănânci mai multe dulciuri, cu atât ai nevoie de și mai multe. Ingestia de zaharuri neînsoțite de proteine sau grăsimi determina o revigorare a organismului, întrucât carbohidrații oferă multă energie, însă această dispare foarte repede, făcând loc unei senzații acute de a mânca dulciuri.

În plus, odată ce am acumulat prea multe kilograme în plus, starea noastră de sănătate va începe să aibă de suferit.

De ce simțim nevoia de a mânca dulciuri

Potrivit experților, suntem „programați genetic” să ne placă gustul dulce. Însă dincolo de asta, carbohidrații stimulează eliberarea de serotonină, substanță responsabișă de starea de bine. Pe lângă asta însă, gustul dulce determina și eliberarea de endorfine, substanțe responsabile de starea de calm și relaxare. Este ca un drog natural, arată Sfatul medicului.

De asemenea, de fiecare dată când ne recompensăm cu ceva dulce pentru un efort depus, creăm, practic, dependența de dulce. Iar cea mai mare problemă o constituie alimentele care conțin zahăr în concentrații ridicate, precum dulciurile rafinate, sucurile, prăjiturile.

Deși necesarul zilnic pentru un bărbat este de nouă lingurițe de zahăr, iar pentru o femeie este de șase, în realitate, consumul este mult mai mare. Și nici nu e de mirare, având în vedere că majoritatea alimentelor conservate conțin zahăr. Indiferent că vorbim despre fasole, legume sau alte alimente care se presupune că ar fi sănătoase. Citți cu atenție eticheta oricărui produs conservat, pentru a vă asigura că nu consumați zahăr în exces.

Cum temperezi pofta de dulce

Iată o serie de strategii care ne vor ajuta să reducem pofta de a consuma dulciuri.

- Cedați puțin în față poftei. Nu trebuie să renunțăm complet la orice are gust dulce. Dar secretul stă în cantitatea ingerată. Să gustăm dintr-o ciocolată nu ne va face niciun rău, dar ne va potoli, pe moment cel puțin, pofta de dulce.

- Combinați alimentele. Un aliment sănătos precum banana combinată cu un sos de ciocolată ne va domoli pofta de dulce. Sau pofta de chipsuri o putem „păcăli” mâncând niște nuci, de exemplu. Ideea este să combinăm puțin dintr-un aliment dulce, cu un aliment sănătos. Însă, din nou, e importantă cantitatea de alimente ingerate.

- Opriți dintr-o dată consumul de dulciuri. Deși este dificil, pare cel mai eficient mod de a scăpa de pofta de dulciuri. Se consideră că cele mai grele sunt primele două-trei zile.

- Mestecați gumă de mestecat. Înlocuiți o prăjitură sau o gustare dulce cu mestecatul unei gume, această din urmă având mai puține calorii. Se mai crede și că această domolește pofta de dulce.

- Mâncați fructe. Și acestea sunt dulci, însă efectul energizant nu se va resimți imediat ca în cazul zahărului, ci în mai multe minute de la ingerare. Acestea însă vă vor oferi și fibra de care organismul are nevoie. Nucile, semințele sau fructele uscate sunt alegeri foarte bune, însă atenție la cantitate.

- Faceți o scurtă plimbare. Schimbarea decorului ajută la mutarea gândurilor în altă parte, astfel veți uita pe moment și de dulciuri.

- Alegeți calitatea în detrimentul cantității. Puteț mânca dulciuri, atâta vreme cât sunt consumate în cantitate mică. De aceea este recomandat să fie de bună calitate.