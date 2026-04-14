Speranță nouă pentru pacienții cu cancer. Un tratament dă rezultate spectaculoase: „E incredibil. E ca din science fiction”

Tratamentele care folosesc sistemul imunitar pentru a combate cancerul încep să producă rezultate spectaculoase, iar în unele cazuri chiar duc la vindecare. Acestea sunt rezultatele a peste un secol de cercetări. Deși promițătoare, imunoterapia nu funcționează pentru toți pacienții.

Un exemplu este cazul unei paciente din New York, în vârstă de 71 de ani, care a fost diagnosticată cu cancer esofagian după 10 ani după ce fusese tratată pentru cancer de colon. De această dată, în cadrul unui studiu clinic, femeia a primit perfuzii cu medicamentul dostarlimab.

După doar patru luni de tratament, tumora a dispărut complet, fără intervenții chirurgicale, chimioterapie sau radioterapie. „E incredibil. E ca din science fiction”, a declarat pacienta, potrivit BBC.

Cum funcționează imunoterapia

Imunoterapia ajută organismul să recunoască și să distrugă celulele canceroase, care reușesc adesea să se „ascundă” de sistemul imunitar. Printre cele mai utilizate metode se numără terapia CAR-T și inhibitorii de puncte de control imunitar.

Aceste descoperiri au fost recunoscute la nivel global, fiind recompensate cu Premiul Nobel în 2018.

„Oamenii trăiesc mai mult și au o calitate mai bună a vieții. Vorbim chiar despre vindecări”, a explicat Jennifer Wargo, cercetător în imunoterapie la MD Anderson Cancer Center din Texas.

Limitele tratamentului

Deși promițătoare, imunoterapia nu funcționează pentru toți pacienții. În prezent, doar 20-40% dintre bolnavi răspund la acest tip de tratament. Terapia CAR-T este eficientă mai ales în cancerele de sânge și mai greu de aplicat în tumorile solide, care reprezintă majoritatea cazurilor.

De asemenea, există riscul unor reacții adverse, uneori severe, deoarece sistemul imunitar poate ataca și țesuturi sănătoase.

Noi direcții de cercetare

Pentru a crește eficiența, cercetătorii explorează noi direcții. Unele studii sugerează că o dietă bogată în fibre ar putea îmbunătăți răspunsul la tratament, prin influențarea microbiomului intestinal. Alte cercetări indică faptul că medicamente comune, precum statinele, ar putea amplifica efectele imunoterapiei. Contează inclusiv momentul administrării, unele date sugerând că tratamentele aplicate dimineața ar putea avea rezultate mai bune.

De asemenea, combinarea imunoterapiei cu radioterapia sau alte metode ar putea face tumorile mai „vizibile” pentru sistemul imunitar.

„Cancerul nu este o singură boală. Sunt 200 de boli diferite”, a subliniat Karen Knudsen.

Rezultatele sunt deja promițătoare: într-un studiu realizat la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 84 din 103 pacienți cu o anumită mutație genetică au înregistrat dispariția completă a tumorilor.

Vaccinuri împotriva cancerului

O altă direcție inovatoare este dezvoltarea vaccinurilor personalizate împotriva cancerului, care „antrenează” sistemul imunitar să recunoască și să elimine celulele canceroase. Într-un studiu recent, pacienți cu cancer de rinichi au rămas fără recidive ani la rând după un astfel de tratament.

Chiar dacă nu toate terapiile vor ajunge să fie utilizate pe scară largă, specialiștii sunt optimiști.

„Suntem pe drumul cel bun”, spune pacienta vindecată. „Mi s-a spus că în 10 ani chimioterapia și radioterapia vor părea ceva depășit, ca o metodă veche din alte timpuri”.