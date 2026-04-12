Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
A fost creat grâul care face pâinea prăjită mai puțin cancerigenă

Oamenii de știință au creat grâul modificat genetic care poate fi folosit pentru a face pâine mai puțin cancerigenă atunci când este prăjită.

Pâine prăjită FOTO: Adevărul (arhivă)

Cercetătorii de la Rothamsted Research din Harpenden, Hertfordshire-Marea Britanie, au folosit editarea genomului Crispr, care permite cercetătorilor să editeze selectiv ADN-ul organismelor vii. Această tehnologie a fost adaptată pentru utilizare în laborator, pornind de la sistemele naturale de editare a genomului găsite în bacterii, scrie The Guardian.

Grâul conține un aminoacid numit asparagină liberă, pe care planta îl folosește pentru a stoca azotul. Când pâinea este coaptă sau prăjită, acest aminoacid se transformă într-un compus toxic numit acrilamidă, pe care oamenii de știință l-au clasificat drept probabil cancerigen.

Rezultatele a doi ani de studii pe teren arată că grâul produs folosind Crispr poate avea concentrații semnificativ mai mici de asparagină liberă, fără a afecta randamentele culturilor. Acest lucru se traduce apoi într-o formare mai scăzută de acrilamidă în produsele alimentare.

Pâinea și biscuiții preparați din grâul modificat genetic au prezentat niveluri substanțial reduse de acrilamidă, concentrațiile din unele probe de pâine scăzând sub limitele detectabile chiar și după prăjire.

Oamenii de știință au comparat liniile de grâu modificat cu Crispr cu grâul tratat în mod normal, aprobat, prin modificarea materialului genetic prin expunerea la un agent chimic pentru a crea mutații aleatorii.

Dr. Navneet Kaur, cercetător principal de la Rothamsted Research, a declarat: „Această lucrare demonstrează puterea tehnologiei Crispr de a oferi schimbări precise și benefice în genetica culturilor. Cu cadre de reglementare de susținere, putem debloca beneficii semnificative pentru agricultură și sistemele alimentare.”

Regatul Unit a devenit unul dintre centrele globale pentru cercetarea modificării genetice de la Brexit, când ieșirea din UE a însemnat că regulile privind alimentele modificate genetic nu s-au mai aplicat.

Legea privind tehnologia genetică (ameliorarea de precizie), adoptată în 2023, facilitează dezvoltarea și comercializarea culturilor și animalelor modificate genetic. Cu toate acestea, acest lucru este pus în pericol în cadrul unui nou acord sanitar și fitosanitar (SPS) negociat între Regatul Unit și UE.

Dacă UE reușește să determine Regatul Unit să adopte o aliniere dinamică la normele sale alimentare, fără o excepție pentru aceste produse, acest lucru ar încetini adoptarea culturilor ameliorate de precizie în Regatul Unit.

Cu toate acestea, unele tipuri de pâine ar putea fi interzise în UE din cauza conținutului ridicat de acrilamidă. Blocul are un regulament care stabilește niveluri de referință pentru acest compus în alimente și va restricționa în continuare nivelurile maxime în acest an. Acest lucru s-ar aplica și produselor exportate către UE, inclusiv din Regatul Unit.

Profesorul Nigel Halford, de la Rothamsted Research, care a condus studiul, a declarat: „Grâul cu conținut scăzut de acrilamidă ar putea permite întreprinderilor alimentare să îndeplinească standardele de siguranță în evoluție, fără a compromite calitatea produsului sau a suporta costuri majore de producție. De asemenea, oferă o oportunitate semnificativă de a reduce expunerea alimentară a consumatorilor la acrilamidă.”

