Oglinzi perfect curate și o bucătărie impecabilă, fără chimicale. Două soluţii naturale inspirate din Japonia

Japonezii au o adevărată artă a simplității și a curățeniei. În locul soluțiilor chimice din comerț, ei preferă metode naturale, dar eficiente. Două trucuri simple, bazate pe ingrediente obișnuite din bucătărie, pot face ca oglinzile și suprafețele de inox din bucătărie să strălucească.

Oglinzi fără pete

Curățarea oglinzilor fără a lăsa urme poate, uneori, să ne dea bătăi de cap, pentru că o parte dintre produsele din comerț care promit rezultate rapide lasă adesea pete inestetice. Japonezii, recunoscuți pentru atenția la detalii și soluțiile lor ingenioase, apelează la un ingredient aflat la îndemâna oricui: ceaiul verde.

Cunoscut în principal pentru beneficiile sale asupra sănătății datorate antioxidanților, ceaiul verde are și proprietăți de curățare, o infuzie concentrată putând dizolva grăsimea și preveni formarea urmelor de apă sau detergent, potrivit Click!.

Mod de folosire

Se prepară o cană de ceai verde, lăsând plicul sau frunzele la infuzat timp de 10-15 minute. După răcire, lichidul se transferă într-un pulverizator și se aplică pe suprafața oglinzii. Se șterge apoi cu o cârpă din microfibră sau cu hârtie specială pentru geamuri, folosind mișcări circulare. Rezultatul: oglinzi perfect curate, cu un luciu natural și un miros discret, fără urme sau reziduuri chimice.

Taninii din ceaiul verde sunt substanțe cu efect astringent care dizolvă impuritățile și reduc aderența grăsimii și a prafului.

Amidonul de porumb pentru curăţarea inoxului

Un alt secret al gospodinelor japoneze este folosirea amidonului de porumb pentru curățarea aragazului, a hotei sau a suprafețelor din inox.

