Podcastul „Despre Alcool” – un dialog onest despre obiceiuri, riscuri și alegeri informate

Într-o societate în care prima interacțiune cu alcoolul poate să apară la vârste fragede, cu efecte nefaste pentru dezvoltarea fizică și cognitivă a copiilor, Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) și Ursus Breweries fac un pas pentru a pune pe radarul părinților acest subiect, în efortul de a preveni consumul de alcool în rândul minorilor.

Cu acest obiectiv au fost creat podcastul „Despre Alcool”, o serie de discuții dedicate în special părinților, care au rolul de a aduce mai multă claritate cu privirile la măsurile care pot fi luate pentru a preveni comportamentele care pot deveni amenințări pentru sănătatea copiilor. Printr-un format accesibil și conversațional, acest podcast își propune să ofere o perspectivă mai amplă asupra impactului alcoolului asupra sănătății, comportamentelor sociale și deciziilor de zi cu zi, dar și recomandări pentru a crea relații sănătoase cu copiii și adolescenții.

Distribuite pe canalele de social media, episoadele podcastului au adunat deja peste 3,2 milioane de vizualizări, rezultate care confirmă cât de importantă este abordarea transparentă și accesibilă a acestui subiect.

Ce aduce nou podcastul Despre Alcool?

Gazda podcastului, Daniela Boșca, psiholog și Director Executiv FONPC, va discuta alături de invitații săi – medici, terapeuți, specialiști în adicții, despre aspectele pe care părinții trebuie să le observe la copiii lor, dar și cum pot construi relații sănătoase cu aceștia pentru a-i ajuta să facă față la presiunea grupului și să reziste tentației de a consuma alcool sub influența cercului de prieteni.

„Consumul de alcool la minori nu este o problemă minoră și credem că părinții informați sunt cei care își pot ajuta copiii să nu ajungă într-o situație care să le pună viitorul în pericol. Prin podcastul pe care îl realizăm alături de partenerii noștri de la FONPC ne propunem să le oferim recomandări care să îi ajute să observe comportamentele care ar semnala o situație riscantă, dar și sfaturi pentru a aborda subiectul în mod constructiv, cu accent pe crearea unei relații sănătoase,” a declarat Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs al Ursus Breweries.

Cu episoade care acoperă subiecte diverse, de la efectul alcoolului asupra dezvoltării adolescenților, până la sănătatea mintală sau efectele dependenței de tehnologie, podcastul Despre Alcool își propune să ofere o perspectivă echilibrată, cu recomandări bazate pe știință, dar și pe experiența practică a specialiștilor.

„Podcastul Despre Alcool este un nou pas pe care îl facem împreună cu Ursus Breweries în călătoria spre a preveni consumul de alcool în rândul minorilor, demers pentru care ne-am unit forțele în urmă cu mulți ani și care se înscrie în misiunea FONPC de a susține protecția și bunăstarea copiilor prin proiecte care răspund concret nevoilor acestora și ale familiilor lor. Discuțiile pe care le-am avut alături de invitații mei s-au coagulat sub forma unor sfaturi valoroase, bazate pe dovezi științifice și pe experiența vastă a specialiștilor”, a declarat Daniela Boșca, psiholog, Director Executiv al Federației Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil și gazda podcastului „Despre Alcool”.

De ce ar trebui să asculți acest podcast?

Acces la informații corecte – fiecare episod este documentat și abordează din perspectivă științifică teme precum: „relația parinte-copil” (invitat Mirona Păun, psiholog), “impactul alcoolului aupra dezvoltării adolescenților” (invitat Elena Țambrea, nutriționist), „dependența de tehnologie” (invitat Florian Koleci, medic psihiatru), și „depresie și anxietate la adolescenți” (invitat Mihai Copăceanu, psiholog). Povești autentice – invitații împărtășesc exemple și sugestii pe baza experienței dobândite până acum, în urma interacțiunii cu oameni care s-au confruntat cu problemele abordate.

Unde îl poți asculta?

Podcastul Despre Alcool este disponibil pe pagina de Youtube Despre Alcool, pe Pagina de Facebook Despre Alcool și în format audio pe Spotify. Temele de discuție sunt potrivite atât pentru cei care vor să își reanalizeze propriile obiceiuri de consum de alcool, cât și pentru părinții sau profesorii care vor să se asigure că adolescenții din viața lor se dezvoltă într-un mediu ferit de dependențe, în care dezvoltă obiceiuri alimentare sănătoase, pun preț pe sănătatea mintală și caută soluții pentru a face față stresului de zi cu zi.

Podcastul face parte din platforma de responsabilitate „Despre Alcool” a Ursus Breweries, lansată în urmă cu 15 ani, cu scopul de a oferi resurse de informare despre alcool și efectele sale, dar și de a preveni consumul de alcool în rândul minorilor.