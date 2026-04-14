Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Obiceiul de la micul dejun care crește riscul de boli și mortalitate

De ani de zile, sfaturile de nutriție s-au concentrat pe ce mâncăm. Însă studiile pe termen lung evidențiază o variabilă mai precisă: ora meselor, în special micul dejun. Cercetările arată că micul dejun întârziat este asociat cu risc mai mare de boli și mortalitate.

FOTO massgeneralbrigham.org
Un studiu pe termen lung, derulat pe aproape 3.000 de adulți vârstnici, sugerează că servirea micului dejun mai târziu, pe măsură ce îmbătrânești, este asociat cu o mortalitate mai mare și mai multe probleme de sănătate.

Mutarea micului dejun mai devreme – și menținerea unui program stabil al meselor – poate fi un obicei simplu și cu risc scăzut care susține îmbătrânirea sănătoasă, susținut de cercetări tot mai numeroase din domeniul crononutriției și al ritmurilor circadiene.

Un nou articol publicat în Communications Medicine și prezentat pe Nature.com a urmărit 2.945 de adulți din Marea Britanie timp de peste 20 de ani, cu evaluări repetate ale orelor meselor, sănătății și geneticii. Concluzia? Ora micului dejun contează – foarte mult.

Efectul a fost rezumat simplu: fiecare oră suplimentară de întârziere a micului dejun a fost asociată cu un risc de deces mai mare cu aproximativ 8–11% în analizele modelate.

De ce contează momentul (nu doar ce mănânci)

Corpul uman nu este doar o mașină – este un ceas. Ritmurile circadiene reglează somnul, hormonii, digestia și metabolismul. Mâncatul la „momentul greșit” poate da peste cap aceste ceasuri biologice.

Sensibilitatea la insulină este mai mare dimineața, ceea ce înseamnă că organismul gestionează mai eficient carbohidrații și zahărul.

Melatonina crește seara, afectând toleranța la glucoză. Într-un studiu controlat, o cină târzie a dus la glicemie mai mare și un răspuns insulinic mai scăzut, mai ales la persoanele cu variante genetice ale receptorilor pentru melatonină. Asta înseamnă că organismul este mai puțin pregătit să proceseze mâncarea târziu în noapte.

Dovezi că mâncatul mai devreme ajută

Noul studiu se aliniază unui val mai larg de cercetări:

Post intermitent cu alimentație în prima parte a zilei: un studiu controlat pe bărbați cu prediabet a arătat că mâncatul într-o fereastră de 6 ore, încheiată la mijlocul după-amiezii, a îmbunătățit sensibilitatea la insulină, tensiunea arterială, stresul oxidativ și chiar apetitul – fără pierdere în greutate.

Omiterea micului dejun și mortalitatea: într-o mare cohortă din SUA (NHANES), persoanele care nu luau niciodată micul dejun au avut o mortalitate cardiovasculară semnificativ mai mare pe parcursul a 17–23 de ani de urmărire.

Ora cinei: alte studii arată că mesele târzii seara afectează negativ controlul glicemiei, în special la persoanele predispuse genetic la un metabolism mai slab seara.

Împreună, aceste cercetări transmit un mesaj clar: ferestrele de alimentație mai devreme și consecvente sunt aliniate cu biologia corpului – și probabil susțin o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Ghid rapid pentru obiceiuri mai sănătoase

Stabilește o oră fixă pentru micul dejun. Încearcă să mănânci în 60–90 de minute după trezire și menține acest ritm timp de două săptămâni.

Mută caloriile mai devreme. Concentrează o parte mai mare din aportul zilnic în prima parte a zilei și fă cina mai ușoară și mai devreme.

Lasă o pauză mai mare înainte de somn. Încearcă să termini cina cu 3–4 ore înainte de culcare.

Concentrează-te pe tipare, nu pe perfecțiune. Evenimentele sociale, călătoriile sau serile târzii pot apărea. Important este media zilnică.

Dacă ești o persoană „nocturnă”, ajustează gradual. Începe cu un program de trezire constant și mută micul dejun mai devreme cu 15–20 de minute treptat.

Atenție medicală: dacă ai diabet, hipoglicemie sau iei medicamente care scad glicemia, consultă medicul înainte de a modifica programul meselor.

Top articole

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Situație rarisimă în istoria omenirii! Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028
gandul.ro
image
Călin Georgescu, critic la ieșirea de la ICCJ: Un guvern de găini speriate, care scarmă în țărână, încercând să arate că pot zbura
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat cu Răzvan Lucescu la primul antrenament la PAOK. Momente speciale pentru fiul lui Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Mohammad Mohaddessin, opozant-cheie al regimului din Iran: „E nevoie de sute de mii de soldați pentru a ocupa Iranul” EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
antena3.ro
image
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
observatornews.ro
image
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
cancan.ro
image
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Lidl intră peste telecom: abonamentele ieftine care pot pune presiune pe Digi și alți operatori
playtech.ro
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Asistent plătit din bani europeni pentru „hobbyurile” unui eurodeputat
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță. E clar că nu pot sta departe unul de altul. Fanii s-au bucurat mult să-i vadă așa: Doar noi doi
romaniatv.net
image
Amenzi pentru românii care locuiesc în clădiri cu risc seismic! Penalizări de 20.000 de lei
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Marțea Albă din Săptămâna Luminată 2026. Ce tradiție importantă se respectă în a treia zi de Paște
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Melania și Donald Trump și Willem și Maxima ai Olandei profimedia 1090779872 jpg
O "modestă" regină europeană, mai stilată decât Melania Trump? A fost posibil la vizita acestui cuplu regal la Casa Albă
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Click!

image
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene