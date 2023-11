O femeie a adunat 10 milioane de vizualizări pe TikTok vorbind despre o boală cu transmitere sexuală pe care o contractase. Cum a reacționat VIDEO

O femeie a postat un videoclip pe un cont secret de TikTok despre un diagnostic primit de la medic, și anume că fusese infectată cu herpes. Spre surprinderea ei, 10 milioane de oameni i-au urmărit relatarea.

"Astăzi toată viața mea s-ar putea schimba", a spus Sophie Miller într-un videoclip pe care l-a încărcat pe TikTok pe 12 octombrie, fără să se aștepte ca cineva să-l vadă. "Și mi-e frică", a continuat ea.

Miller a spus că simțea o senzație de arsură când urina și observase că un ganglion limfatic din zona inghinală era umflat. A spus că, inițial, a primit medicamente pentru o infecție urinară, dar când acestea nu au funcționat, s-a programat la ginecolog.

Miller a declarat pentru Business Insider că a început să înregistreze videoclipul cu aproximativ o oră înainte de programarea la medic, deoarece văzuse răni pe organele genitale și începuse să se îngrijoreze.

A spus că avea dureri - nu putea să meargă sau să se așeze fără să o doară. "A fost groaznic", a spus ea.

Ea căutase simptomele, gândindu-se că este una dintre acele situații în care „doctorul” Google oferă cel mai rău scenariu posibil și că doar se agita inutil.

Când a aflat diagnosticul a avut un șoc

"Apoi am mers la doctor, și acesta a spus, da, ai herpes", a spus Miller. "Și atunci am intrat pur și simplu în șoc."

Imediat, a început să se simtă copleșită - ce însemna asta pentru relațiile ei viitoare? Ar mai vrea cineva să se culce cu ea din nou?

"Dacă cineva mi-ar fi spus că are herpes cu două săptămâni înainte de diagnosticul meu, probabil că nu m-aș fi implicat cu acea persoană", a spus ea. "Auzind că eu am, m-am simțit foarte afectată. Așa că m-am suit în mașină imediat după și am filmat videoclipul în care plâng."

Miller nu credea că cineva ar acorda atenție videoclipului său. Credea că oamenii ar urmări câteva secunde și ar trece mai departe. Dar s-a înșelat. Clipul a explodat și a strâns rapid peste 10 milioane de vizionări.

"Am postat doar pentru a mă descărca", a spus ea. "Nu voiam să spun nimănui pe care îl cunosc, dar aveam nevoie să vorbesc. Și apoi am ajuns să vorbesc cu 10 milioane de oameni."

Virusul este foarte comun

Se estimează că între 40 și 50 de milioane de adulți din SUA au herpes genital - boala cu transmitere sexuală cauzată de tulpinile virale ale virusului herpes simplex de tip 1 (HSV-1) sau de tip 2 (HSV-2), conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, potrivit Business Insider.

HSV-2 este de obicei transmis prin contact genital, dar HSV-1, care afectează aproximativ 50-80% din populația SUA, poate fi transmis pe cale orală către organele genitale ale unui partener.

Există, de asemenea, aproximativ 572.000 de noi infecții pe an, dintre care multe sunt asimptomatice. Nu există un leac, dar medicamentele antivirale pot ameliora focarele.

Deși virusul este foarte comun, stigmatul despre bolile cu transmitere sexuală în general persistă, ceea ce înseamnă că există multe concepții greșite despre modul în care este transmis și cum este diagnosticat.

„Te simți pătată”

Răspunsul la videoclip a fost covârșitor, a spus ea, pentru că a fost mult mai pozitiv decât se aștepta.

A spus că asta "m-a liniștit mult", mai ales când atât de mulți oameni au început să își împărtășească propriile povești în comentarii. Mulți oameni au spus că au fost diagnosticați cu herpes la o vârstă fragedă și că l-au uitat pentru că nu au avut un focar de atunci. O femeie a spus că era căsătorită de mulți ani, iar partenerul ei nu l-a contractat.

"Când ești diagnosticat pentru prima dată, te simți pătată, și tot la ce te gândești este că este ceva pe viață", a spus Miller. "Dar nu este sfârșitul lumii. O să fie în regulă."

Comentariile nu i-au adus însă suport pe Facebook, unde videoclipul ei a fost postat pe pagina It's Gone Viral.

Miller a spus că știa că videoclipul urmează să fie postat acolo și s-a pregătit pentru comentarii - chiar a răspuns la unele pe care le considera ignorante.

Miller a observat că majoritatea oamenilor care comentau la videoclipul ei și o contactau în mesaje erau femei.

"Mi s-a părut foarte interesant, având în vedere că bărbații sunt mai susceptibili să îl transmită decât femeile ", a spus ea.

A spus că acest lucru se datorează probabil faptului că există și mai multă tăcere printre bărbați când vine vorba de sănătatea sexuală, și în timp ce bărbații tind în general să ignore o problemă și să spere că va dispărea, femeile merg la cabinetul medical.

Miller a spus că vrea să lupte împotriva stigmatului.

"Pentru oamenii care sunt tocmai diagnosticați, sunt sigură că vor găsi confort în reacția mea", a spus ea. "Văzând că m-am împăcat cu asta, și că învăț și educ și eu."

"Oamenii sunt atât de rapizi să tragă concluzii, și nu este corect", a mai spus ea.

A adăugat că speră să ajute oamenii să aducă în discuție herpesul, sau orice BTS sau ITS, în timp ce vorbesc cu partenerii lor "fără sentimentul de jenă sau teama de respingere."