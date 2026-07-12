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Nu există un moment „sigur” pentru expunerea la soare fără protecție, arată un studiu: „Fals sentiment de siguranţă atunci când intensitatea razelor este slabă”

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Chiar și perioadele scurte petrecute la soare în intervale considerate, în mod tradițional, mai puțin periculoase pot provoca leziuni ale pielii și pot contribui la creșterea riscului de cancer cutanat, arată un studiu realizat de cercetători australieni, care atrag atenția că protecţia solară ar trebui utilizată mai consecvent, chiar şi în timpul expunerilor de intensitate redusă.

Și expunerea la soare dimineața și seara poate fi periculoasă. FOTO Shutterstock
Și expunerea la soare dimineața și seara poate fi periculoasă. FOTO Shutterstock

Concluziile cercetării, publicate în revista științifică Photochemistry and Photobiology, contestă ideea larg răspândită potrivit căreia expunerea la soare dimineața devreme sau spre seară ar fi lipsită de riscuri semnificative pentru piele, relatează Agerpres, care citează  agenţia Xinhua.

Potrivit echipei de la Institutul de Cercetări Medicale QIMR Berghofer din Australia, factorul decisiv nu este momentul zilei în care are loc expunerea, ci doza totală de radiații ultraviolete acumulată.

„Poţi primi aceeaşi doză de radiaţii UV (ultraviolete) într-un interval scurt de timp la mijlocul zilei, sau într-un interval mai lung, dimineaţa devreme sau seara târziu. Cercetarea noastră a arătat că doza totală este cea care contează, nu cât timp durează până o primeşti", a declarat Rachel Neale, profesor la QIMR Berghofer.  

Potrivit cercetătoarei, „oamenilor le poate fi indus un fals sentiment de siguranţă atunci când intensitatea razelor solare este slabă şi petrec prea mult timp în aer liber fără protecţie adecvată”:

„Am demonstrat că acest lucru reprezintă o problemă în ceea ce priveşte leziunile cutanate”. 

Leziuni detectate înainte de apariția înroșirii pielii

Analizele efectuate de cercetători au evidențiat leziuni ale ADN-ului și reacții de stres celular indiferent de ritmul expunerii la radiațiile UV. Specialiștii au urmărit mai mulți biomarkeri, inclusiv proteina p53, asociată deteriorării ADN-ului.

Rezultatele au indicat existența unor efecte nocive chiar și la niveluri de expunere care nu produc arsuri sau înroșirea vizibilă a pielii.

Expunerea repetată poate avea efecte cumulative

Profesorul David Whiteman, coautor al studiului, avertizează că expunerea repetată la niveluri reduse de radiații solare poate avea consecințe pe termen lung.

Mai exact, ar putea „avea un impact cumulativ asupra pielii şi poate duce la mutaţii care vor declanşa cancerul de piele”, spune Whiteman. 

Specialiștii recomandă protecție solară constantă

Cercetătorii subliniază că lumina soarelui rămâne importantă pentru producerea vitaminei D și pentru menținerea sănătății generale. Cu toate acestea, ei recomandă utilizarea consecventă a măsurilor de protecție solară, inclusiv în timpul expunerilor scurte sau atunci când intensitatea razelor UV pare redusă.

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