Sănătatea digestivă, adesea ignorată în agitația cotidiană, este unul dintre domeniile în care românii caută tot mai des sprijin eficient.

Iar evoluția constantă a farmaciilor spre lanțuri farmaceutice moderne a păstrat neschimbată importanța rolului farmacistului ca și consilier de sănătate, rol esențial inclusiv pe segmentul suplimentelor alimentare. Aspect cu atât mai important cu cât, de multe ori, pacienții au tendința să se autodiagnosticheze sau să urmeze sfaturi din surse nesigure.

Aici intervine rolul important al farmacistului în consilierea pacienților, și în a oferi claritate asupra modului de administrare și a beneficiilor reale ale ingredientelor.

Farmacia ca centru de consultanță pentru comunitate

Într-o eră a vitezei și a informațiilor adesea contradictorii care circulă în mediul online, farmacia trebuie să reprezinte mai mult decât un simplu punct de desfacere a medicamentelor. Aceasta trebuie să aibă rolul un centru vital de consultanță și sprijin pentru comunitate. Astfel încât, atunci când vorbim despre o farmacie serioasă, răspunsul să nu se rezume doar la disponibilitatea stocurilor, ci și la calitatea interacțiunii umane și de expertiza profesionistului din spatele ghișeului.

Iar importanța unui farmacist bine pregătit, pus la punct cu cele mai noi informații în domeniu, devine relevantă și în contextul creșterii numărului de afecțiuni digestive.

Fibrele și reglarea tranzitului intestinal

Produse precum FibroProtect de la Naturalis, disponibil în rețeaua de farmacii Catena, pot deveni sprijin pentru persoanele care înțeleg că echilibrul interior pleacă inclusiv de la un tranzit intestinal corect și o floră microbiană sănătoasă.

De exemplu, în cazul FibroProtect, care conține fibre vegetale, precum semințele de Plantago ovata (Psyllium), farmacistul poate explica importanța hidratării. De ce trebuie subliniat acest aspect? Pentru că fără un consum adecvat de apă, fibrele vegetale nu își pot îndeplini funcția de reglare a tranzitului. Acest detaliu face diferența între un rezultat așteptat și unul ineficient. Iar un farmacist bine pregătit este acela care are răbdarea de a detalia aceste aspect pentru ca pacienții să înțeleagă exact modul în care pot profita la maxiumum de acțiunea unui produs.

Acțiunea fibrelor vegetale asupra sănătății digestive

În contextul alimentației din zilele noastre, deficitul de fibre este o problemă menționată adesea de către specialiști. Iar un supliment alimentar a cărui compoziție are la bază pulbere din coji de semințe de Psyllium, recunoscute pentru capacitatea lor de a absorbi apa și de a forma un gel care facilitează tranzitul, poate fi recomandat persoanelor care au probleme cu tranzitul intestinal. Un astfel de produs, bazat pe conținutul de fibre, poate contribui la:

· Reglarea tranzitului intestinal - fibrele solubile ajută atât în episoadele de constipație, cât și în menținerea unui scaun regulat.

· Senzația de sațietate - consumate înainte de masă, fibrele au rolul de a se dilata în stomac, ajutând la controlul apetitului și, implicit, la managementul greutății.

· Detoxifiere naturală - prin păstrarea unei mișcări regulate a intestinului, organismul are capacitatea de a elimina mai eficient toxinele rezultate din procesele cu acțiune specifică.

· Echilibrarea nivelului de zahăr și colesterol - fibrele pot contribui la încetinirea absorbției zahărului în sânge și pot ajuta în menținerea unui profil lipidic sănătos.

Calitățile unei farmacii de încredere

În ceea ce privește criteriile pentru o farmacie pe care ne putem baza, acestea s-au diversificat de-a lungul anilor. Nu mai este suficientă proximitatea, deși este în continuare un aspect important. Standardele actuale pot include:

1. Diversitatea produselor și/sau mărcile proprii: existența unor mărci proprii, care pot oferi un raport optim calitate-preț.

2. Transparența și etica: o farmacie serioasă va recomanda produse în concordanță cu nevoile reale ale pacientului.

3. Digitalizarea și loialitatea: servicii cum sunt cardurile de fidelitate, care permit pacienților accesul la reduceri, dar și o monitorizare mai bună a istoricului de achiziții, pentru eventuale recomandări personalizate.

4. Campaniile cu miză informativă și educațională: lanțurile de farmacii care le pun la dispoziție pacienților broșuri informative, reviste de sănătate și campanii de testare gratuită (glicemie, tensiune etc) indică un angajament față de sănătatea publică, dincolo de latura comercială. Lanțul de farmaciii Catena este adesea menționat ca exemplu de urmat, nu numai grație celor peste 950 de farmacii existente la nivel național, dar și pentru că este o rețea apreciată pentru proximitate și pentru campaniile sale sociale extinse. Prezența sa constantă în topul preferințelor românilor se datorează tocmai acestui mix între accesibilitate și pregătirea profesională a echipelor.

5. Proximitate și program prelungit: așa cum știm cu toții din propria experiență, sănătatea nu respectă un orar prestabilit. O farmacie cu program prelungit sau una aflată în drumul spre casă ori spre locul de muncă poate fi esențială în momente de urgență sau atunci când programul de lucru nu permite vizite mai lungi, la medic, în timpul zilei. Proximitatea înseamnă mai mult decât distanță fizică; înseamnă siguranța că în orice cartier există un profesionist gata să ofere un sfat competent.

6. Verificarea online a stocurilor: un alt aspect important pentru o farmacie modernă, în anul 2026, se referă la soluții moderne, cum ar fi posibilitatea verificării online a stocurilor. Astfel, dacă un pacient caută FibroProtect Naturalis, farmacistul are posibilitatea de a verifica rapid disponibilitatea în cea mai apropiată unitate, economisind timp prețios pentru pacient. Această legătură permanentă între digital și locația fizică contribuie la ceea ce poate face diferența în cazul unei farmacii cu servicii de calitate.

Farmacistul, reper al informării despre sănătate

Îngrijirea sănătății este un efort de echipă între pacient, medic și farmacist. Iar alegerea unor suplimente de calitate, cum este și FibroProtect de la Naturalis, poate reprezenta ajutorul potrivit pentru un sistem digestiv care funcționează echilibrat, însă succesul pe termen lung depinde de educația pentru sănătate.

Iar educația trebuie să se sprijine pe informație verificată, venită din partea unei surse de încredere, cum este un specialist dedicat și atent la problemele și nelămuririle pacienților.

De aceea, rețele farmaceutice precum Catena rămân repere de stabilitate în peisajul farmaceutic autohton, oferind nu doar produse, ci și suportul uman necesar pentru a naviga printre provocările legate de sănătate. În final, încrederea se construiește prin dialogul constant cu specialistul, cel care pune accent pe actul de îngrijire autentic.