 Foame reală versus foame emoțională: Cum să le deosebești și să eviți mâncatul compulsiv | adevarul.ro
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Foame reală versus foame emoțională: Cum să le deosebești și să eviți mâncatul compulsiv

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După perioadele lungi de stres sau oboseală, relația noastră cu mâncarea începe să arate puțin diferit. Dacă în mod obișnuit alimentația este privită ca o sursă de energie pentru organism, odată cu acumularea presiunii cotidiene apar și alte manifestări, precum pofte bruște, gustări luate pe fond de plictiseală, dorința de dulce imediat după masă și episoade în care simți că nu te mai poți opri din ronțăit.

Imagine principala Shutterstock png

Pentru multe persoane, privind lucrurile în ansamblu, gestionarea apetitului devine un exercițiu fin de atenție. Nu putem controla întotdeauna factorii de stres din jur, orele prelungite de muncă sau stările de neliniște. Tocmai de aceea, o înțelegere clară a semnalelor pe care corpul ni le transmite poate face diferența dintre un comportament alimentar haotic și unul mai relaxat.

De ce se schimbă reacția organismului în fața mâncării?

În perioadele solicitante, biologia corpului nostru trece prin modificări subtile. Atunci când ne confruntăm cu un nivel ridicat de stres, glandele suprarenale eliberează cortizol (hormonul stresului). Cortizolul are un impact direct asupra apetitului, orientând adesea preferințele către alimente bogate în grăsimi și zaharuri, deoarece acestea oferă o sursă rapidă de glucoză.

În plus, oboseala acumulată afectează direct sistemul de recompensă din creier. Atunci când rezervele de energie sunt scăzute, creierul caută o stimulare rapidă pentru a elibera dopamină (neurotransmițătorul asociat cu plăcerea și confortul). Astfel, o seară pe canapea sau o zi agitată la birou pot deveni rapid declanșatori pentru mâncatul compulsiv, deoarece corpul încearcă să folosească alimentele ca pe un instrument de calmare neurologică, nu ca pe o sursă de nutrienți.

Din acest motiv, gestionarea poftelor ar trebui gândită dintr-o perspectivă practică și blândă, nu restrictivă. Primul pas este să învățăm să recunoaștem diferențele subtile dintre cele două tipuri de foame.

Care sunt semnele evidente prin care recunoști foamea reală

Foamea fizică este primul semnal pe care ar trebui să îl analizăm înainte de a deschide frigiderul. Chiar și în zilele aglomerate, este important să acordăm atenție corpului nostru, pentru că poftele impulsive tind să apară exact în momentele în care atenția ne este distrasă de activitățile zilnice.

Pe lângă senzația fizică de gol din stomac, foamea reală se instalează treptat și este răbdătoare. Ea nu cere un preparat anume și poate fi potolită cu o masă caldă, legume sau opțiuni nutritive simple. Totodată, poți asocia foamea reală cu semnale biologice clare, cum ar fi o scădere treptată a energiei, o ușoară lipsă de concentrare sau chiar zgomote gastrice discrete. Acestea sunt semne clare că organismul are nevoie de combustibil pentru a funcționa optim. Odată ce ai mâncat, senzația de foame fizică dispare, lăsând în urmă o stare de energie, fără regrete sau vinovăție.

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Ce se ascunde în spatele foamei emoționale?

Spre deosebire de cea fizică, foamea emoțională apare brusc și se resimte ca o urgență imediată. Ea este declanșată de minte, nu de stomacul gol, și vine la pachet cu pofta specifică pentru un anumit aliment (de obicei dulce, sărat sau intens procesat). Chiar și după ce ai consumat o masă consistentă, această senzație poate persista, fiind urmată frecvent de sentimente de vinovăție.

În perioadele solicitante în care poftele devin greu de stăpânit în afara meselor principale, poți încerca să iei anumite suplimente alimentare. Spre exemplu, produsele din gama Slim de la Naturalis conțin ingrediente active precum extractul de Garcinia cambogia (recunoscut pentru rolul său în sprijinirea controlului apetitului), ceaiul verde, zincul și cromul. Cromul joacă un rol important în ecuația glicemică, contribuind la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge, ajutând astfel la limitarea acelor scăderi bruște de glicemie care declanșează pofta de dulce.

Desigur, aceste opțiuni de suport, disponibile în farmaciile Catena, funcționează cel mai bine atunci când sunt integrate într-un stil de viață sănătos, cu o hidratare corectă și în acord cu recomandările specialiștilor.

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Hidratarea și „Regula celor 10 minute”

Atunci când aportul de lichide este neglijat, creierul poate confunda treptat senzația de sete cu cea de foame, generând false alarme. De aceea, asigurarea unei hidratări constante este un obicei extrem de valoros.

Regula celor 10 minute: Atunci când simți o poftă puternică și bruscă pentru o gustare, bea un pahar cu apă plată și așteaptă exact 10 minute. De multe ori, după acest interval, dorința impulsivă de a mânca dispare, semn că organismul avea nevoie doar de hidratare. Dacă senzația persistă și apar semne reale de foame fizică, orientează-te către o gustare echilibrată și hrănitoare.

Metode simple de comportament alimentar pentru fiecare zi

În comportamentul alimentar zilnic este foarte important să existe câteva reguli simple care sprijină o digestie corectă și care te ajută să recunoști sațietatea. Spre exemplu:

  • mestecatul lent și pauzele între înghițituri - oferă-i creierului timpul necesar (aproximativ 20 de minute) pentru a primi semnalul chimic că stomacul este plin.
  • evitarea ecranelor în timpul mesei - mâncatul în fața televizorului sau a telefonului ne distrage atenția, ceea ce duce adesea la consumul unor porții mult mai mari decât avem nevoie.
  • pregătirea unor gustări inteligente - ia cu tine o caserolă în care să pui câteva nuci, migdale sau un fruct proaspăt. Acestea sunt o sursă rapidă de energie calitativă.

Cum să-ți  organizezi mesele ca să eviți dezechilibrele

Când ești pe fugă sau ai o zi plină, ultimul lucru de care ai nevoie este o schemă complicată de nutriție. Totuși, ca să nu ajungi la ora 4 după-amiaza cu o foame de lup și chef de ceva dulce, te ajută enorm să ai o structură simplă în minte. Nu trebuie să cântărești totul la gram, ci doar să-i oferi corpului tău un ritm pe care se poate baza:

  • un mic dejun consistent - începe-ți ziua cu o masă care să-ți dea combustibil pe termen lung. Pune în farfurie niște proteine și grăsimi bune (cum ar fi ouă, avocado sau puțină brânză), deoarece  ele îți vor ține de foame câteva ore bune și vor preveni pofta de ronțăit de la mijlocul dimineții.
  • un prânz echilibrat, care să te țină în priză - ca să eviți acea stare de somnolență de după-amiază, combină la prânz o sursă de proteine (pui, pește, tofu) cu o porție generoasă de legume și carbohidrați complecși (cum sunt orezul brun sau pastele integrale). Aceștia din urmă se absorb lent și îți mențin energia stabilă.
  • gustări inteligente, doar când e nevoie - dacă simți că se instalează o ușoară oboseală între mese, nu lăsa să se instaleze senzația de foame. Mănâncă o mână de nuci, un iaurt simplu sau un fruct proaspăt. Acestea sunt opțiuni excelente care îți readuc glicemia la un nivel confortabil, fără să-ți dea digestia peste cap.
  • o cină ușoară pentru un somn liniștit - seara, cel mai bine este să alegi preparate care se digeră ușor și nu-ți suprasolicită stomacul înainte de culcare. Optează pentru o salată caldă, legume la cuptor sau o supă cremă. Acestea sunt ideale pentru a-i permite corpului să se refacă în timpul nopții.
  • hidratarea constantă - ține mereu un pahar sau o sticlă de apă pe birou. Consumul de apă pe tot parcursul zilei nu doar că îți menține energia sus, dar de multe ori "stinge" din fașă falsele alarme de foame pe care creierul le mai trimite când ești, de fapt, doar deshidratată.

Rolul produselor de suport și siguranța alegerilor tale

Atunci când vrei să îți susții organismul cu suplimente alimentare destinate echilibrului metabolic, sursa din care le achiziționezi este foarte importantă. În farmacii beneficiezi de produse testate, sigure și depozitate în condiții optime, alături de sfatul avizat al specialiștilor.

La Catena, poți explora o gamă diversă de produse destinate susținerii nutriției și stării de bine, având acces la produse sigure și consiliere de specialitate din partea farmaciștilor. Fie că alegi să vizitezi una dintre cele peste 950 de locații fizice la nivel național sau preferi interacțiunea online, specialiștii Catena îți oferă îndrumare adaptată nevoilor tale individuale, ajutându-te să faci cele mai potrivite alegeri pentru sănătatea ta.

Organizare cu blândețe și flexibilitate

În concluzie, înțelegerea diferențelor dintre foamea reală și cea emoțională reprezintă un pas important spre o relație armonioasă cu mâncarea. Schimbările nu apar peste noapte, de aceea cele mai valoroase lucruri pe care le poți asocia cu noul tău stil de viață sunt răbdarea, blândețea față de propriul corp și disponibilitatea de a construi obiceiuri sănătoase, pas cu pas.

Surse:

https://www.helpguide.org/wellness/weight-loss/emotional-eating

https://chear.ucsd.edu/blog/emotional-eating-physical-hunger-vs-eating-cues

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/weight-loss/in-depth/weight-loss/art-20047342

https://www.uhsussex.nhs.uk/resources/managing-emotional-eating/

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