Cazul româncei moarte după 4 operații estetice programate într-o singură zi, la o clinică din Turcia. „A căzut și s-a făcut neagră“

Soțul tinerei care a murit după patru intervenții chirurgicale la o clinică din Turcia face dezvăluiri cutremurătoare despre acest caz.

Raluca Ciupitu, în vârstă de 35 de ani, a fost supusă în urmă cu un an la patru operații de înfrumusețare la o clinică din Turcia, care au costat-o 8.000 de euro. Petrea Ciupitu, soțul Ralucăi, a dezvăluit că tânăra a fost supusă operațiilor fără ca medicii să efectueze toate analizele necesare în prealabil.

Operația, care ar fi trebuit să dureze inițial între 4 și 5 ore, s-a prelungit până la 9 ore. Suma plătită pentru operațiile de rinoplastie, lifting brazilian, implant mamar și abdominoplastie a fost de 8.000 de euro.

După intervenție, Raluca a leșinat și a fost ulterior dusă de soțul ei la hotelul unde se caza. Acolo, femeia în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața.

„De la 4-5 ore, cât mi-au spus la început, operația a durat 9 ore. Când am mers după aceea în salon împreună cu fiica mea, vreo două ore Raluca nu a fost conștientă. Mi-au zis să o plimb din două în două ore. M-am chinuit de două ori să o plimb, dar nu aveam ce să plimb, că era ca un manechin.

Dimineață a venit o asistentă să îi ia sânge și am văzut că doamna respectivă era panicată. (...) Am plecat cu ea din salon, iar pe holul spitalului i s-a făcut rău, a căzut și s-a făcut neagră. Au venit asistentele, i-au făcut ceva, cică făcuse o cădere de calciu. Și-a revenit un pic, dar mă gândeam ce fac dacă pățesc la fel cu ea la hotel. Am dus-o la hotel cu mașina mea, nu cu ambulanța.

Când am ajuns la lift, era o canapea și mi-a zis să chem salvarea, că ea moare. După 10 minute, a murit”, a declarat soțul ei, pentru gândul.ro.

Polițiștii care au venit la fața locului au vrut să-l aresteze. „Mi-au pus cătușele și mi-au zis că sunt arestat pentru omor. În acel moment, fata noastră de 16 ani s-a dus să se arunce de la balcon. Le-am zis polițiștilor să se uite pe camere. M-au eliberat și seara am fost să depun plângere”, a declarat Petrea Ciupitu.

Ulterior, bărbatul susține că ar fi fost șantajat să-și retragă plângerea făcută la Poliția din Istanbul. O angajată româncă a clinicii, care prelua pacienții veniți din țară, l-ar fi avertizat să-și vadă de treabă. În caz contrar, va fi denunțat că ar fi făcut sex oral cu fiica lui minoră, chiar în salonul în care era internată soția sa, scenă care ar fi fost surprinsă de asistente, scrie Gândul.

„După ce am anulat declarația, pe la 5 dimineața, m-a sunat doamna respectivă și mi-a spus că, dacă nu îmi văd de treaba mea și continui cu Poliția, o să fac pușcărie că m-au prins asistentele cu chestii urâte prin clinică. Mi-a spus că ar fi văzut asistentele că eu făceam sex oral în salon cu fata mea, cu fata noastră, care are 16 ani. Mi-a zis să plec din Turcia că dacă asistentele fac plângere, stau la închisoare zece ani“, a mărturisit bărbatul.