De ce tocătoarele din plastic îți pot pune sănătatea în pericol. Rezultatele unui nou studiu

Siguranța alimentară este adesea pusă sub semnul întrebării de alegerea tocătorului, atât lemnul, cât și plasticul având potențialul de a adăposti bacterii.

Un studiu recent, publicat în 2023 în revista Environmental Science & Technology, a dezvăluit că utilizarea regulată a unui tocător din plastic poate elibera în alimente, prin intermediul cuțitului, un număr alarmant de microplastice, cuprins între 1.536 și 7.680 de particule minuscule.

Expunerea la microplastice se poate produce prin diverse căi, inclusiv prin consumul de alimente contaminate, inhalare sau contactul cu pielea, iar acumulările în organism pot avea efecte pe termen lung încă ne pe deplin elucidate.

Mark Jones, un expert în chimie cu o vastă experiență în domeniul microplasticelor, a avertizat că omniprezența acestor particule minuscule ridică semne de întrebare serioase cu privire la potențialele efecte pe termen lung asupra sănătății. Pe lângă tocătoare, Mark Jones subliniază că microplasticele se desprind dintr-o gamă vastă de produse pe care le folosim zilnic, de la sticle de apă de unică folosință și haine sintetice, până la anvelope și chiar vopsele.

Faptul că avem mii de particule de microplastic în corpurile noastre ridică semne de întrebare serioase cu privire la impactul pe termen lung asupra sănătății. Cercetările în acest domeniu sunt încă în curs de desfășurare, dar există indicii că aceste particule ar putea fi asociate cu anumite probleme de sănătate.

Cu toate acestea, nu există încă dovezi concludente cu privire la efectele pe termen lung ale acestora asupra sănătății oamenilor. „Abia acum începem să analizăm impactul asupra sănătății umane”, explică Tasha Stoiber, cercetător senior la Environmental Working Group.

În timp ce efectele directe ale microplasticelor asupra sănătății umane sunt încă sub investigație, dovezile științifice indică clar că aceste particule minuscule reprezintă o amenințare serioasă pentru mediu și pentru sănătatea altor organisme. Studiile pe animale au asociat expunerea la microplastice cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv stres oxidativ, disfuncții reproductive și perturbări endocrine. Având în vedere omniprezența microplasticelor în mediul nostru, este esențial să continuăm cercetările pentru a înțelege pe deplin impactul lor asupra sănătății umane.

Cât de mult ar trebui să ne îngrijoreze tocătoarele din plastic, având în vedere că suntem expuși la o multitudine de surse de microplastice în viața de zi cu zi?

Un studiu recent, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, a relevat o descoperire alarmantă: un singur litru de apă îmbuteliată poate conține în medie aproximativ 240.000 de particule nanoplastice. Această cantitate este cu mult mai mare decât cea găsită în alte surse, precum tocătoarele, și subliniază amploarea problemei poluării cu microplastice.

Experții au părerile împărțite în această privință. „Nu îmi arunc tocătorul din plastic pe baza acestui lucru, pentru că nu văd că există în prezent dovezi concrete privind impactul asupra sănătății, indiferent de materialele plastice pe care le consumăm”, precizează chimistul. Cu toate acestea, el adaugă: „Absența de date, în acest moment, privind orice impact asupra sănătății nu înseamnă că nu va exista un impact asupra sănătății în viitor”.

Cercetătorul Tasha Stoiber, care nu utilizează tocătoare din plastic, este de partea prudenței: „Abia acum începem să înțelegem amploarea modului în care o asemenea cantitate de plastic ar putea ajunge în corpul nostru. Nu cred că avem încă o imagine completă, dar constatările sunt îngrijorătoare."

În afară de microplastice, există și alte motive pentru a reconsidera materialul tocătorului. „Materialele plastice pot fi, de asemenea, un vehicul pentru o serie de substanțe chimice diferite la care nu doriți să fiți expuși - ftalați, de exemplu”, adaugă cercetătorul.

Tocătoarele din plastic prezintă o dublă amenințare. Pe de o parte, pot elibera în alimente ftalați, substanțe chimice care pot afecta sănătatea. Pe de altă parte, suprafețele lor poroase favorizează dezvoltarea bacteriilor, ceea ce le face mai dificil de curățat și dezinfectat în comparație cu tocătoarele din lemn.

Suprafețele moi ale tocătoarelor din plastic se zgârie și se adâncesc rapid în urma tăierii, creând mici canale care rețin bacteriile și resturile alimentare. Aceste caneluri sunt aproape imposibil de curățat în profunzime, transformând tocătorul într-un adevărat focar de bacterii. În plus, plasticul se degradează mai rapid în timp, devenind casant și inestetic. Din aceste motive, optez pentru materiale mai durabile și mai ușor de igienizat.

Cercetătorul mai spune: „Orice puteți face pentru a vă reduce expunerea la plastic este un lucru bun. Și ceea ce folosiți în bucătărie este un bun punct de plecare”.

Pentru o igienă optimă și o durabilitate sporită, arțarul, bambusul sau chiar o placă de tăiat din metal sunt alternative excelente la plastic. Aceste materiale sunt mai dure, rezistă mai bine la tăiere și sunt mai ușor de curățat, reducând astfel riscul acumulării de bacterii.

Indiferent de materialul ales, tocătorul trebuie spălat temeinic cu apă caldă și săpun de vase după fiecare utilizare. Pentru o dezinfecție periodică, puteți utiliza o soluție diluată de oțet sau bicarbonat de sodiu. Evitați înălbitorul, deoarece poate deteriora unele materiale, în special lemnul.