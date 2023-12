Cum poți să dormi bine după ce ai băut alcool. Metode recomandate de specialiști

Băuturile alcoolice par, inițial, a fi sedative, întrucât ne eliberează de inhibiții și pot duce la un sentiment de relaxare. Pe măsură ce organismul metabolizează alcoolul, fiziologia este perturbată. Efecte negative apar și în ceea ce privește somnul. Totuși, există câteva trucuri pentru a le combate.

Deși consumul moderat de alcool a fost asociat cu un risc mai scăzut de apariție a unor boli, alcoolul (etanolul) este toxic pentru creier, ficat, inimă și pancreas.

Ian Greenlund, specializt în fiziologie cardiovasculară la Clinica Mayo, spune că mulți insomniaci au tendința de a se „trata” cu alcool, pentru a-și rezolva această problemă. Un astfel de comportament poate duce către consum excesiv și dependență, afirmă el, citat de Yahoo!Life.

De fapt, nu există dovezi potrivit cărora alcoolul ajută la somn, ci doar grăbește viteza cu care adormim. S-a dovedit însă că, ulterior, tot alcoolul devine un perturbator major al somnului.

Louisa Nicola neurofiziolog și gazda popularului podcast de sănătate, The Neuro Experience susține că băuturile alcoolice consumate prea aproape de ora de culcare au o serie de efecte negative, cum ar fi reducerea somnului REM (cu mișcarea rapidă a ochilor), care este crucial pentru formarea amintirilor. Calitatea și durata somnului are de suferit după consumul de alcool, în special, somnul profund, în funcție de cât de mult am băut.

Christian Benedict, dr., profesor asociat de farmacologie și lector în neuroștiințe, consideră că aspectele cele mai perturbatoare ale consumului de alcool târziu în noapte sunt afectarea capacității respirației, inducerea sforăitului și exacerbarea apneei în somn - toate acestea ducând la un somn de slabă calitate.

Somnul slab duce la hiperactivitate, ca răspuns al sistemului nervos, asociat cu un risc cardiovascular mai mare.

Timpul de metabolizare

Pe de altă parte, consumul de alcool în timpul zilei nu afectează somnul la fel ca și cel pe timp de noapte, întrucât există suficient timp pentru a permite să fie metabolizat înainte de culcare.

Potrivit experților, regula lui este că o băutură alcoolică (de exemplu, o doză de bere de 0,3 litri sau un pahar de vin) durează aproximativ o oră pentru a se metaboliza. Dacă se ajunge la un al treilea pahar, atunci este nevoie de cel puțin tot atâtea ore, pentru cea mai bună șansă la o noapte odihnitoare.

Așadar, dacă ora ta obișnuită de culcare este undeva în jurul orei 22:00, asigură-te că te oprești cel târziu la ora șapte.

Metode de combatere ale efectelor alcoolului

Cu toate acestea, există și strategii ar putea ajuta la atenuarea efectelor alcoolului asupra somnului, precum:

Menținerea unei hidratări adecvate: cu apă și băuturi bogate în electroliți poate contracara efectele diuretice ale alcoolului care provoacă deshidratare;

Consumul unei mese echilibrate înainte de a bea: poate încetini absorbția alcoolului;

Administrarea de suplimente: magneziul și vitaminele B pot ajuta la promovarea somnului de calitate (deși efectele lor asupra contracarării tulburărilor de somn induse de alcool nu sunt bine stabilite).