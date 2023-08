Cum a ajuns să mănânce un bărbat cât 8 persoane. „Dieta“ de care era obsedat, la un pas de a-l ucide

Un bărbat care cântărea 150 de kilograme a slăbit spectaculos după ce și-a angajat un antrenor personal și a renunțat la mâncatul pe fond nervos. El ajunsese să consume singur, într-o zi, alimente cât pentru o familie cu 8 persoane.

Paul Barnard, în vârstă de 39 de ani, din Surrey, ajunsese să consume 12.900 de calorii pe zi. La micul dejun începea cu o jumătate de kilogram de brânză întinsă pe o jumătate de pâine După ce a atins cea mai mare greutate, Paul a decis că trebuie să-și schimbe viața înainte de a fi prea târziu, iar acum are un corp de invidiat, relatează Daily Mail.

Zilnic, el mânca 12.900 de calorii, echivalentul numărului de calorii consumat în fiecare zi de o familie cu 8 membri.

A slăbit spectaculos

Bărbatul a angajat un antrenor personal care să-l ajute să-și schimbe viața și să scape de kilogramele în exces. În decurs de 18 luni a slăbit aproape 80 de kilograme.

„M-am luptat cu greutatea toată viața. Când aveam 20 de ani am trecut printr-o despărțire și nu am gestionat situația prea bine. Atunci a fost momentul în care au început problemele mele cu drogurile, alcoolul și mâncarea. Mâncarea a fost una dintre dependențele mele. Mă trezeam și îmi puneam jumătate de kilogram de brânză pe jumătate de pâine, 6-8 Weetabix (n.r. - batoane de cereale), apoi mergeam la Tesco pentru următoarea masă, un baton mare de ciocolată, produse de patiserie sau ouă scoțiene. Apoi mergeam la Greggs pentru două rulouri cu cârnați, un cârnat, fasole și brânză topită, o baghetă și o gogoașă. Mai târziu mă duceam la McDonald's unde mâncam un meniu mare, un tripul cheeseburger, șase nuggets de pui și un milkshake. Când ajungeam acasă mâncam ce gătea soția mea, Angi, de obicei fiind lasagna sau chilli, dar mâncam foarte mult, chiar și ce îi rămânea ei sau copiilor. Întotdeauna speram să nu mănânce ei tot ca să pot mânca eu. Eram obsedat de mâncare”, a povestit bărbatul.

A făcut totul până la extrem

Paul a mărturisit că mânca până avea dureri și crede că folosea mânacarea ca o formă de autosabotare pentru că știa că îl ucide încet, acesta suferind de afecțiuni mintale.

"Sunt genul de persoană care întotdeauna trebuie să facă totul până la extrem. Întotdeauna a trebuit să iau cele mai multe droguri, să fiu cel mai beat sau să mănânc cea mai mare mâncare. Mâncarea a fost doar o altă dependență pentru mine. Acum cântăresc 74 de kilograme, nu mai consum droguri sau alcool și mă simt foarte bine”, a spus acesta.

De-a lungul anilor, Paul a trecut prin mai multe etape ale dietei yoyo, pierdere în greutate și renunțare la băutură și la droguri, dar ajungea mereu să revină la vechile sale obiceiueri, până când decide să-și schimbe viața definitiv în 2021.

„Momentul de cotitură pentru mine a fost când eram gata să-mi iau viața. După excese uriașe m-am dus la marginea unei parcări cu mai multe etaje, dar am fost salvat când am văzut o poză cu copiii mei. Mi-am pus telefonul și portofelul într-o parte, astfel încât oamenii să știe cine sunt, iar pe ecran a apărut fotografia cu copiii mei. În acel moment, am jurat că voi rezolva pentru totdeauna problemele, iar în 18 luni am reușit să slăbesc 80 kilograme și am renunțat definitiv la droguri și alcool", a spus bărbatul.