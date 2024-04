Coșmarurile care îi duc în pragul disperării pe mulți români. „M-am mutat, a fost insuportabil”

Mulți români au ghinionul să locuiască printre vecini care nu vor sub nicio formă să conviețuiască normal, respectând reguli de bază dictate măcar de un minim bun simț. Unii dintre ei ajung în pragul disperării, în condițiile în care, deși au legea de partea lor, nimeni nu o pune în aplicare.

Vecinii nesimțiți care dau petreceri în toiul nopții, țipă ca descreierații sau au animale zgomotoase sunt coșmarul oricui. Pe lângă aceștia, există și alte feluri de vecini zgomotoși, cei care își transformă apartamentele în ateliere, dar și cei care au impresie că își vor converti vechile apartamente comuniste în palate, chiar dacă asta înseamnă ani de gălăgie insuportabilă pentru ghinioniștii de lângă ei.

De altfel, simfonia bormașinilor, de dimineața până noaptea, inclusiv la orele de liniște, reprezintă ceva obișnuit pentru acești oameni certați cu bunul simț și cărora nu le pasă că trăiesc într-o societate sau că au vecini cu copii mici sau care suferă de diverse afecțiuni. Evident, nu este vorba despre cei care își renovează apartamentele în decurs de câteva luni și respectă orele de liniște și alte reguli.

Un astfel de caz îl relatează cineva sub protecția anonimatului și cere sfaturi pe grupul de Facebook Sfaturi de la avocați/colaborare avocați/avocați buni.

„Locuiesc la bloc. Vecinul de deasupra renovează apartamentul de un an și jumătate. În fiecare zi bormașina, bătăi de ciocan, retopercutoare etc. Zilnic, de la 8 dimineața la 9 seara, rareori cu o pauză de două ore la prânz. Nu mai putem, efectiv nici la telefon nu putem vorbi, în casă țipăm, dacă urmărim ceva la tv sonorul trebuie dat la maximum. Am și un copil la școală care are de învățat și de citit. Ce putem face?”, a întrebat el.

Sfatul avocatului

Răspunsurile nu au întârziat să vină din partea celor care au citit mesajul disperat. Așa a și aflat că nu este singurul care se confruntă cu asemenea probleme.

„Am o cunoștință cu exact aceeași problemă, se aude zici că dă găuri în apartament la ea”, a scris cineva. „Lume fără bun simț, faceți sesizare la poliție. Am avut și eu probleme din astea”, a completat alt internaut. „Cu nicio sesizare nu se rezolvă nimic”, i s-a răspuns imediat.

„Am pățit eu, am stat un an în chirie. Zilnic timp de un an se auzea bormașina, eu nu înțeleg cum, nu are sens, nici să repari un bloc întreg nu îți ia un an de lucru cu bormașina. Și acum sunt curioasă ce dracu făcea omul. M-am mutat, a fost insuportabil”, a spus o doamnă.

„Într-un an și jumătate își construia de la zero un bloc”

În discuție au intervenit și avocați, iar unii dintre ei s-au arătat dispuși să-l ajute. „Poate fi amendat în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 26 din Legea 61/1991. Sesizați poliția pentru nerespectarea programului de liniște”, i-a spus un avocat.

„Într-un an jumătate construia blocul de la 0-100% + amenajări interioare. Poate are un atelier amenajat în casă”, a comentat cineva. Și nu a fost singurul. „Și eu cred că face altceva, poate mobilă?”, a punctat alt internaut.

„Am trăit așa un an. Nici nu înțelegeam unde puteau da atâtea gauri. Nu auzeam nimic la telefon, părea că tot șantierul e fix la mine. Copilul nu putea dormi după amiaza, făcea teme în zgomotul ăla infernal, iar peste toate aveau și un vocabular în care se exprimau doar vulgar fie că vorbeau, că glumeau sau urlau. Groaznic”, și-a povestit altcineva experiența de coșmar.

Când nesimțiții își găsesc susținători

Există însă și oameni care s-au poziționat de partea vecinilor nesimțiți. „Vă mutați la țară, liniște, păsări, aer curat și ați scăpat de zgomot”, l-a ironizat cineva.

„Mda... dar să se mute vecinul, acolo are multe găuri de făcut. Are un copil care este la școală doamna, de ce să îi strice rostul copilului?”, a intervenit alt internaut.

„Ce optică?! Dumneavoastră cum v-ați simți dacă ați fi deranjată de gălăgie? V-ați muta, un an- doi, la țară? Și- apoi, dumneavoastră aveți așa, din pământ din iarbă verde, o casă ca să vă mutați? Vă auziți ce enormitate debitați?”, a spus o doamnă.

„Categoric, cucoană! Toți veniți de la țară, problema este că nu vreți să recunoașteți”, a revenit femeia care i-a propus autorului postării să se mute la țară.

„Eu unde m-aș muta că am trăit toată viața la oraș? Eu nu vin de la țară. Văd că una două trimiți lumea la țară, dar de ce să nu se mute omul problematic? De ce restul?”, a întrebat altă doamnă.

„Poate tu, doamnă, vii de la țară! Nu toți suntem de la țară! A fi civilizat nu ține de unde vii, atâta timp cât trăiești în comunitate, trebuie să fii civilizat și să respecți”, a intervenit altcineva în dispută. „Persoanele nesimțite ies în evidență prin vocabularul nesimțit”, a punctat alt internaut.

„Ești la fel de deșteaptă ca și cel care face gălăgie. Nu știu cum vă suportă cei din jurul vostru. Eu vă dădeam amenzi până vă liniștea. Rebuturi umane... astea sunteți”, a fost o reacție mai vehementă.

„De asta mi-e groază”

Au mai existat și alții care s-au plasat de partea vecinilor gălăgioși. „Vorbiți cu ei. Totuși e păcat, pot fi și alte probleme în care proprietarul își repară singur neavând posibilitate financiară și ar fi păcat să își mai ia și o amendă”, a intervenit o doamnă grijulie.

„Adică omul nu își mai poate renova că sunteți voi deranjați. De asta îmi e groază că o să dau de oameni ca voi în câteva luni când o să mă apuc de renovat. Dacă respectă orele de liniște nu ai ce să îi faci”, i-a luat altcineva apărarea vecinului nesimțit.

„Un an și jumătate? Copilul meu vine la 4 de la școală, de la 5 la 8 trebuie să facă teme...Vă doresc vecini ca ai mei!”, a răspuns autoarea postării inițiale.

„Am avut vecini care au luat apartamentul de la niște oameni foarte jegoși și le-a luat renovarea pentru un apartament cu trei camere doi ani și ceva. Nu ai ce să le faci, trebuie să își renoveze și ei, nu au cum să stea așa”, a insistat doamna înțelegătoare.

Eu mi-am făcut o casă din martie până în septembrie”

I-au răspuns alți oameni exasperați de asemenea comportamente. „Deci, doi ani vecinii au bătut cu ciocanul de dimineață până seara, iar dvs ați fost fericită?”, a întrebat-o cineva.

„Ne iei la mișto, nu?”, a fost o întrebare mai directă. „Haideți doamnă, dai tot până la tencuiala jos și îl refaci țiplă în câteva luni dacă se munceste de dimineața până seara la el, chiar și mai repede. Într-un an jumătate îmi ridic casa de la 0”, a observat cineva. „Eu am făcut casă din martie până în septembrie. E ciudat să dureze atât renovarea unul apartament”, a venit altă completare.

„În cadrul primăriei există un birou ceva gen Inspecția în Construcții. Faceți acolo sesizare că ei vin la fața locului și intră în apartament și pot verifica și dacă s-au dărâmat pereți fără autorizație”, a fost un alt sfat printre sutele primite.