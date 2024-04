Pragul de frecvență al bolii. Un psiholog ne învață cum să ne ridicăm vibrația ca să evităm suferința

Emoțiile și gândurile ne influențează sănătatea fizică în funcție de intensitate, durată și frecvență. Depinde doar de noi ca acestea să fie cu preponderență pozitive, altfel deschidem singuri ușa către îmbolnăvire.

Mai multe studii științifice au stabilit fără echivoc că fiecare gând și emoție pe care o avem au o frecvență specifică și emit un anumit gen de vibrație, ambele fiind măsurabile.

Gândurile pozitive au, evident, cele mai înalte frecvențe, în timp ce ideile și stările negative ne trag la propriu în jos, pentru că generează frecvențe joase.

De altfel, principiul rezonanței, puntea de legătură între știință și spiritualitate, spune că atragi ceea ce emiți.

„Nu există în Univers un loc în care să nu existe vibrație. Atomul are o vibrație pozitivă, neutronul are o vibrație neutră, iar electronul are o vibrație negativă. În corpul uman, partea stângă vibrează cu o energie negativă, partea dreaptă vibrează cu o energie pozitivă, iar coloana vertebrală - cu o energie neutră”, explică psihologul Stelian Chivu.

Frecvența rugăciunii

În urma cercetărilor științifice s-a descoperit că durerea are o frecvență între 0,1 și 2 hertzi, frica - de la 0,2 la 2 hertzi, iritarea - de la 0,9 la 6,8 hertzi, iar mândria are frecvența de 0,8 hertzi.

La polul opus, generozitatea are o frecvență de 95 de hertzi, recunoștința, dragostea pentru alții și pentru natură, compasiunea au 150 de hertzi, iar dragostea necondiționată - 205 hertzi. Vibrația rugăciunii și a meditației variază între 120 și 350 de hertzi.

„Boala are o frecvență care începe de la 5,5 hertzi, dar dacă reușim să ne ridicăm vibrația peste 25 de hertzi prin gândurile și stările pe care le avem, suntem feriți de îmbolnăvire. Ceea ce reduce mult vibrația sunt stările negative precum furia, ura și frica”, susține psihologul Stelian Chivu.

Gândurile au un impact mare asupra emoțiilor. De reținut este că gândurile emit o energie electrică, în timp ce emoțiile au o energie magnetică, spune specialistul. Gândurile pot fi intruzive, disfuncționale și negative, dar sunt și gânduri pozitive, controlate, cu o vibrație înaltă.

„Emoțiile și gândurile ne influențează sănătatea fizică în funcție de intensitate, durată și frecvență. Amigdala din creierul limbic este sediul memoriei emoționale, iar în ea se depozitează emoțiile negative, cum sunt anxietatea, agresiunea, condiționarea și frică”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Gândurile și emoțiile ne pot vindeca sau îmbolnăvi

La rândul lor, emoțiile se împart în două mari categorii: emoții primare și emoții secundare. Emoțiile primare sunt dragostea, bucuria, surpriza, mânia, tristețea și frica. Din acestea derivă și emoțiile secundare. De pildă, situațile în care ne simțim vinovați pentru că ne-am enervat sau când ne-a fost rușine pentru că ne-a cuprins frica.

Emoțiile secundare pot fi atât pozitive, cât și negative. Cele pozitive sunt afecțiunea, entuziasmul, satisfacția, optimismul și ușurarea. Cele negative sunt furia, dezgustul, iritarea, suferința, dezamăgirea și nervozitatea.

„Emoțiile pozitive ne vindecă la propriu organismul și echilibrează funcționarea sistemului imunitar. La cealaltă extremă, emoțiile negative aduc dezechilibre mentale, emoționale și fizice, iar în cele din urmă se instalează boala. Este întotdeauna la îndemâna noastră să ne schimbăm vibrația gândurilor și emoțiilor”, spune psihologul Stelian Chivu.

Semnătura vibrațională

Vibrațiile vin și din exterior. Este vorba de Univers, natură, familie, grupul social din care facem parte, religie și societate. Uneori poate exista un conflict între acest gen de vibrații sau frecvențe și propriile vibrații interioare.

„Este vorba practic de o interacțiune vibrațională între interior și exterior, ce duce la comunicarea vibrațională, care, la rândul ei, generează o semnătură vibrațională, ce este dată de frecvența gândurilor și emoțiilor. Este similară amprentelor de la degete sau semnăturii fizice. Fiecare este unică”, explică psihologul Stelian Chivu.

Când lucrează cu pacienții săi, primul pas pe care îl face este să le schimbe modul în care gândesc prin setarea pe gândurile pozitive și eliminarea gândurilor negative, iar emoțiile urmează aceeași cale.

Ne ajută mult să ne ridicăm vibrația, starea de mulțumire, iubirea, bucuria, tot ce facem cu plăcere sau cu pasiune, cum ar fi ieșirile în natură, plimbările, meditațiile și socializarea.

„Schimbând gândurile, îți schimbi stările și apoi manifestările. Cea mai simplă cale este să decretăm, să dăm o lege mentală de schimbare a gândurilor negative cu altele pozitive”, conchide psihologul Stelian Chivu.