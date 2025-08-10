Cinci alimente pe care nu trebuie să le consumi seara. Ce spun specialiștii în nutriție

Mai multe produse sunt periculoase pentru consumul nocturn deoarece pot perturba sistemul digestiv, contribui la arsuri gastrice și reflux acid, obezitate și alte probleme de sănătate, avertizează specialiștii.

Sistemul digestiv al corpului este cel mai activ dimineața, iar funcționarea lui încetinește pe măsură ce se apropie noaptea. De aceea, medicii recomandă mereu cine ușoare, mai ales când o persoană încearcă să slăbească.

„Când mănânci o masă grea noaptea, corpul nu poate să o digere complet și începe să depoziteze excesul de grăsime. Dacă astfel de cine devin un obicei, rezultatul este o creștere semnificativă în greutate,” avertizează mai mulți experți, citați de portalul Speaker.club.

În plus, unele alimente consumate noaptea pot avea un impact foarte negativ asupra sistemului digestiv. Consumul lor poate provoca arsuri la stomac, indigestie, reflux acid sau alte simptome neplăcute care perturbă somnul. La rândul său, lipsa somnului poate agrava multe probleme de sănătate, inclusiv boli de inimă și diabet. De asemenea, circulația sângelui către creier se deteriorează, ceea ce crește riscul tulburărilor cognitive și comportamentale, schimbărilor de dispoziție și oboselii.

Din toate aceste motive, este mai bine să se ia cina cu preparate ușoare, sărace în carbohidrați, calorii și grăsimi, subliniază experții. Ei au numit alimentele periculoase de consumat noaptea.

Carnea roșie. Conține o cantitate mare de proteine, ceea ce este benefic pentru pierderea în greutate. Dar, în același timp, este bogată în grăsimi și calorii, ceea ce o face prea grea pentru a fi consumată la sfârșitul zilei. Nutriționiștii recomandă evitarea cărnii roșii – este mai bine să se prefere carne albă, mai sănătoasă și mai ușoară pentru cină, cum ar fi puiul sau curcanul.

Înghețata. Acest desert conține prea mult zahăr și calorii pentru a fi considerat sigur înainte de culcare. Combinația de grăsimi din lapte și carbohidrați este o sarcină prea grea pentru digestie noaptea, spun experții.

Legumele crucifere. Broccoli și conopida sunt considerate alimente „sănătoase”. Dar ele conțin multe fibre insolubile, care se digeră mai greu. Prin urmare, este mai bine să eviți aceste legume înainte de culcare – ele nu vor permite un somn normal.

Ketchup. Popularul sos de roșii conține îndulcitori care contribuie la creșterea nivelului zahărului din sânge și la depozitarea activă a grăsimilor. La rândul său, aciditatea ridicată provoacă arsuri gastrice și indigestie.

Ciocolata neagră. Acest produs este benefic pentru sănătate în multe feluri, dar diversele sale tipuri conțin zahăr, care poate interfera cu procesul de slăbire. De asemenea, conține un aminoacid care poate menține corpul în stare de tensiune noaptea, când are nevoie să se relaxeze.