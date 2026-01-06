Strategii periculoase pentru a crește randamentul angajaților: firmele oferă pliculețele cu nicotină gratis pentru a stimula productivitatea

În goana după eficiență, marie companii apelează la strategii periculoase. Nicotina, o substanță cunoscută pentru potențialul său de dependență, este oferită gratuit angajaților sub forma unor pliculețe „discrete”, ridicând întrebări serioase despre responsabilitatea angajatorilor.

Un nou beneficiu oferit angajaților din marile corporații, promovat ca soluție pentru creșterea productivității, stârnește îngrijorări serioase în rândul specialiștilor în sănătate. Este vorba despre pliculețele cu nicotină, distribuite gratuit în unele birouri din industria tech și financiară, o practică pe care medicii o consideră potențial periculoasă, potrivit dailymail.

Timp de ani de zile, companii precum Google, Facebook sau Salesforce au fost sinonime cu grija pentru „well-being-ul” angajaților.

De la masaje la birou și săli de jocuri, până la retreat-uri de wellness și concedii generoase, cultura corporatistă părea orientată spre echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Însă, după 2023, acest model a început să se schimbe. Multe dintre beneficiile axate pe sănătate au fost eliminate discret, iar în locul lor au apărut stimulente care urmăresc mai degrabă maximizarea randamentului angajaților.

Unul dintre cele mai controversate exemple este apariția pliculețelor cu nicotină în birouri. Produsele, care nu conțin tutun și sunt plasate între buză și gingie, oferă o doză rapidă de nicotină fără fum sau miros. Astfel, angajații nu mai trebuie să iasă afară pentru o pauză de țigară și pot consuma nicotină chiar la birou.

Fenomenul a luat amploare mai ales pe Wall Street și în Silicon Valley. Companii precum Palantir au permis instalarea unor automate cu pliculețe de nicotină în birourile lor, angajații de peste 21 de ani având acces gratuit la produse în diverse arome. Costurile sunt suportate integral de companie.

Alte startup-uri au mers și mai departe. În Austin, un fondator a instalat un frigider cu pliculețe de nicotină în bucătăria firmei, o inițiativă care a început ca o glumă, dar s-a transformat rapid într-o obișnuință zilnică. Fondatorul a recunoscut ulterior că a devenit dependent „din greșeală”.

La ce riscuri sunt expuși angajații

Medicii avertizează însă că aceste produse nu sunt lipsite de riscuri.

Dr. Michael Fiore, specialist în cercetarea dependenței de nicotină, atrage atenția că pliculețele pot deveni o poartă de intrare către alte forme de consum, inclusiv fumatul. „Mulți utilizatori ajung să schimbe produsele cu nicotină. Problema este că vorbim despre persoane care, în multe cazuri, nu consumau nicotină înainte”, a explicat acesta.

Dincolo de riscul de dependență, nicotina afectează funcționarea creierului, putând contribui la probleme de concentrare și tulburări de dispoziție pe termen lung.

De asemenea, crește ritmul cardiac și tensiunea arterială, punând presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular. Utilizarea constantă poate duce, în timp, la afecțiuni cardiace.

Nu în ultimul rând, contactul direct cu gingiile poate provoca iritații, retracții gingivale și alte probleme dentare.