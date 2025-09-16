Cristina Cioran a slăbit zece kilograme în doar 45 de zile: „Sunt foarte mulțumită de această dietă”

Cristina Cioran a reușit să scape surplusul de greutate după ultima sarcină. Fosta prezentatoare TV mărturisește că a pierdut zece kilograme în decurs de 45 de zile.

m

Cristina Cioran a urmat o dietă scandinavă.

„Înainte și după (...). -10 kilograme și plus mulțumire cât cuprinde! Sunt foarte încântată de rezultat și sunt foarte mulțumită de dietă (...). Pe mine m-a salvat și nu doar acum, ci și după ce am născut-o pe Ema! De data asta am dat o tură și prin magazine și mi-am cumpărat câte ceva pentru noul proiect pe care-l încep! Până atunci vă spun că nu vă rămâne decât să vă hotărâți și să vă apucați! Eu am reușit cu ambiție și răbdare și cu un program minunat! Nu peste noapte, dar sigur”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Vedeta a postat pe rețeaua socială imagini cu noua sa siluetă.

„Mă concentrez pe copii”

În urmă cu câteva zile, Cristina Cioran a transmis un mesaj după ce Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai vedetei, a fost condamnat la patru ani de închisoare.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a declarat Cristina Cioran, potrivit Click!

Alex Dobrescu și-a primit pedeapsa

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv primăvara trecută, la puțin timp după ce a venit pe lume băiețelul său și al vedetei.

Iată ce se arată în sentință,:

„(...) Condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat (...) pe o perioada de 3 (trei) ani (...). Aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată:

(...)Deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 7635/3/2025, (....), până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri”.