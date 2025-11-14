150.000 de euro pentru faptele bune care schimbă România. Synevo România și Asociația Medicover continuă investiția în comunități

Dacă ești parte dintr-un ONG sau o instituție de învățământ, poți primi o sponsorizare de până la 15.000 euro pentru proiectul tău de sănătate, educație sau mediu.

După trei ediții în care au sprijinit proiecte cu impact real în comunitățile din România, Synevo România, principalul furnizor de servicii de diagnostic de laborator, alături de Asociația Medicover, continuă și în acest an misiunea de a transforma ideile bune în soluții durabile pentru sănătate, educație și mediu, prin campania „Soluții pentru Comunitate”, o platformă dedicată ONG-urilor și instituțiilor de învățământ.

Într-o perioadă în care încrederea și colaborarea devin esențiale pentru evoluția societății, Synevo România și Asociația Medicover își reafirmă angajamentul față de comunitățile locale. Campania „Soluții pentru Comunitate”, derulată sub mesajul „Remedii pentru comunitate prin fapte bune”, continuă să susțină proiecte care aduc schimbări vizibile în societate și creează un adevărat ecosistem al binelui.

Devenită una dintre cele mai constante inițiative private de finanțare a proiectelor sociale din România, campania sprijină în mod susținut proiecte care generează impact măsurabil și inspiră pe alții să urmeze exemplul. În ediția actuală, zece proiecte remarcabile vor beneficia de un sprijin financiar total de 150.000 de euro. Înscrierile rămân deschise până la 18 noiembrie, ora 17:00, pe platforma www.solutiipentrucomunitate.ro.

Proiectele înscrise în competiție sunt evaluate de un juriu format din profesioniști din domenii complementare – sănătate, educație, comunicare și responsabilitate socială – care urmăresc criterii precum impactul, sustenabilitatea și coerența propunerilor.

Pentru a veni în sprijinul aplicanților, organizatorii pun la dispoziție un eBook dedicat, disponibil gratuit pe site-ul campaniei, care oferă exemple și resurse utile pentru transformarea ideilor în inițiative reale.

Despre Synevo România

Synevo este principalul furnizor de servicii de laborator din România, oferind peste 2.000 de tipuri de analize, de la teste uzuale, la investigații avansate, acoperind întregul spectru, de la prevenție și diagnostic primar până la monitorizarea diverselor terapii și tratamente.

La finalul anului 2024, rețeaua națională Synevo România cuprindea 23 de laboratoare, inclusiv două laboratoare veterinare, și 189 de centre de recoltare, amplasate strategic în 80 de localități. Peste 1.600 de angajați deservesc anual mai mult de 3,6 milioane de clienți, efectuând peste 21,9 milioane de teste.

Cu peste 30 de ani de experiență pe piață, Synevo România oferă informații esențiale care sprijină medicii, unitățile clinice, companiile farmaceutice, cercetătorii și pacienții în luarea unor decizii informate și accelerează inovația oferind acces la platforme digitale menite să asigure o experiență personalizată clienților.

Synevo România face parte din Medicover, unul dintre liderii internaționali din domeniul serviciilor medicale și de diagnostic, companie fondată în 1995 și listată la Bursa Nasdaq Stockholm.

Pentru mai multe detalii, vizitați www.synevo.ro

Despre Asociația Medicover

Înființată în 2016, Asociația Medicover sprijină comunitățile din România prin programe dedicate educației pentru sănătate, prevenției și promovării unui stil de viață echilibrat. Organizația contribuie la dezvoltarea comunităților locale și susține inițiative care aduc beneficii reale oamenilor.

Printre proiectele sale de referință se numără FitSchool România, o platformă educațională inovatoare care ajunge astăzi la peste 200.000 de elevi și 6.000 de profesori din 900 de școli din întreaga țară. Programul oferă cadrelor didactice resurse interactive ce încurajează mișcarea și obiceiurile sănătoase în rândul copiilor, utilizând tehnologia ca instrument modern de educație.

Un alt program emblematic este „înCerc” – Programul de Prevenție a Diabetului Zaharat de Tip 2 și a Bolilor Civilizației, prin care peste 8.000 de elevi au fost evaluați pentru riscul de îmbolnăvire, iar aproape 1.500 au beneficiat de consiliere personalizată.

Asociația Medicover se implică, de asemenea, în acțiuni de voluntariat și oferă sprijin altor organizații non-guvernamentale care contribuie la sănătatea și bunăstarea comunităților. Pentru contribuția sa constantă în domeniul responsabilității sociale, Asociația a fost distinsă cu premii importante la evenimente precum Romanian CSR Awards, Gala Societății Civile și Community Index.

Mai multe informații sunt disponibile pe: www.medicover.ro/despre-noi/asociatia-medicover, www.fitschool.ro și www.in-cerc.ro