Averea ultra-bogaților depășește un nou record istoric. Alți 196 de noi miliardari în 2025

Averea combinată a ultra-bogaților (peste 1 miliard de dolari) a atins un nou record în acest an, 196 de miliardari care și-au construit singuri averea alăturându-se acestui grup, care cuprinde acum aproape 3.000 de persoane din întreaga lume, potrivit unui raport anual al băncii elvețiene UBS.

196 de noi miliardari

Cei 196 de noi miliardari au adăugat 386,5 miliarde de dolari la averea globală în acest an, aducând averea lor combinată la un record de 15,8 trilioane de dolari, o creștere dramatică și a doua cea mai mare înregistrată în cei peste zece ani de existență ai raportului.

Acești noi milionari sunt activi în principal în sectoare precum software de marketing, genetică, catering, infrastructură și gaze naturale lichefiate (GNL), iar cei care conduc această tendință se află în principal în Statele Unite și în Asia-Pacific, scrie Mediafax.

Ultra-bogați pe sectoare

Conform raportului, averea miliardarilor cu investiții în sectorul tehnologic a crescut cu 23,8%, în timp ce sectorul de consum și comerț cu amănuntul a încetinit cu 5,3%, industria europeană de lux pierzând avânt în fața brandurilor chinezești.

Averea din sectorul industrial a înregistrat cea mai rapidă creștere (27,1%, până la 1,7 trilioane de dolari), un sfert din acest progres fiind atribuit noilor miliardari, în timp ce averea din sectorul serviciilor financiare a crescut cu 17%, până la 2,3 trilioane de dolari, impulsionată de piețele puternice și de o creștere a prețurilor criptomonedelor (80% atribuibilă noilor ultra-bogați).

Benjamin Cavalli, șeful departamentului Clienți Strategici și Conectivitate Globală de la UBS, a explicat într-o conferință de presă că anul acesta s-a înregistrat cel mai mare volum de transfer de avere din cei unsprezece ani de la publicarea raportului, 91 de moștenitori (64 de bărbați și 27 de femei) primind o sumă record de 297,8 miliarde de dolari.

Femei miliardare

Executivul a remarcat, de asemenea, că, deși femeile ultra-bogate sunt încă mai puține la număr decât bărbații, averea medie a femeilor din acest grup a crescut de două ori mai mult decât cea a bărbaților, o tendință observată de patru ani.

În ciuda acestui fapt, femeile miliardare reprezintă doar 15% din total, sau 374, comparativ cu 2.545 de miliardari bărbați. Cavalli a susținut că, odată cu o prezență mai mare în poziții de conducere corporativă, femeile devin proprietari și administratori ai unor averi considerabile, ceea ce, la rândul său, influențează modul în care această avere este gestionată și investită.

„În medie, femeile sunt mai averse la riscuri, dar mai disciplinate decât bărbații; adică, nu vând la minimele pieței, sunt mai puțin emoționale și au portofolii mai diversificate, adesea prioritizând sustenabilitatea, investițiile cu impact și filantropia”, a explicat ea.

Se mută din loc în loc

În plus, raportul UBS notează că miliardarii continuă să se mute , 36% dintre respondenți (dintre clienții băncii cu conturi în Elveția și Europa, Singapore, Hong Kong și Statele Unite) declarând că s-au mutat cel puțin o dată, iar 9% indicând că iau în considerare acest lucru.

„O calitate a vieții mai bună, preocupări geopolitice semnificative și capacitatea de a-și organiza afacerile fiscale mai eficient au fost principalele motive invocate pentru o posibilă relocare”, a declarat Cavalli.

În ceea ce privește prioritățile de investiții, în ciuda volatilității pieței în 2025, raportul notează că America de Nord rămâne principala destinație de investiții, urmată de Europa de Vest și China Mare (inclusiv regiunile sale administrative speciale).

Miliardarii din ultimul an

Statele Unite au înregistrat cei mai mulți miliardari care și-au făcut propriile afaceri în ultimul an (cu 92 în plus, dintre care 87 au domiciliul în țară și au acumulat o avere de 179 de miliarde de dolari).

Printre aceștia se numără Ben Lamm, cofondator al firmei de genetică și bioștiințe Colossal; cofondator și CEO al Stonepeak, o firmă de investiții în infrastructură; și Bob Pender și Mike Sabel, care au cofondat Venture Global, un exportator de GNL.

A fost, de asemenea, un an bun pentru antreprenorii asiatici: 61 au devenit miliardari, acumulând împreună 124,4 miliarde de dolari.

Lista îi include pe frații Zhang, fondatorii lanțului de restaurante fast-food Mixue Ice Cream & Tea; Justin Sun, antreprenorul cripto din spatele blockchain-ului TRON; și Hao Tang, datorită investițiilor sale timpurii în compania de software de marketing și jocuri video AppLovin.