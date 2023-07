Sony WH-CH720N, căști wireless over ear cu ANC și preț accesibil [TECH REVIEW]

Sony WH-CH720N, sunt primele căști wireless Over ear al japonezilor pe care le testez și ținând cont de ce oferă, raportul design - calitate - preț mi se pare unul corect. M-am jucat cu ele vreo 2 luni și în continuare o să vă povestesc experiența.

Over ear înseamnă supraauricular, că acoperă complet urechile, că nu se sprijină pe ele (On ear) sau sunt introduse în canalul urechii (In ear). Acestea sunt cele 3 mari categorii în care se împart căștile după modul de purtare.

Căștile wireless Sony WH-CH720N au un ”secret”, o opțiune simplă dar folositoare. Au și fir, clasicul jack și în anumite cazuri e util.

Unboxing

Înainte de a trece mai departe iată unboxing-ul produsului.

În afară de căști, pachetul conține un cablu jack la jack (1,2m), un cablu de încărcare USBA la USBC (20cm) și manual de utilizare, garanție.

Construcție&utilizare

Dimensiunile nu sunt precizate pe website-ul producătorului, dar cântăresc 192 g. Nu sunt nici cele mai mari și nici cele mai grele. Se simt comode pe cap și după perioade lungi de purtare, doar căldura le face incomode, pentru că transpiri în ele. Căldura de acum, pe caniculă. Comoditatea e dată de pernele moi și de sistemul simplu de ajustare, cu bandă de susținere reglabilă.

Am testat varianta neagră de Sony WH-CH720N, dar se mai găsesc pe alb și albastru.

Din exterior par niște căști Sony premium, gen WH-1000XM5L, dar sunt anumite detalii care le deosebesc. Nu sunt atât de masive, sunt mai ușoare iar numele Sony nu este atât de evidențiat, e acolo, dar mai discret.

Pe casca stângă au mufa jack, USBC și butonul de pornit / oprit. Pe dreapta e un buton pentru NC/AMB , comutare între modul ANC și cel Ambiental, butoane de volum și în centrul lor un buton de redă/ pauză.

Căștile sunt dotate cu procesorul Sony V1, care oferă o anulare a zgomotului (ANC) mai eficientă decât generațiile anterioare de la Sony. ANC-ul în sine probabil că nu e atât de bun, ținând cont de segmentul de preț, dar e ajutat de anularea pasivă a zgomotului oferită de construcția căștilor. Acoperind urechile blochează din start o parte din zgomotul exterior.

Le-am testata pe mai multe smartphone-uri cu Android, iPad, iPhone și PC. Pe fiecare se aude ușor diferit, în primul rând variază volumul în funcție de dispozitiv. Aplicația Headphones de la Sony are o mulțime de opțini, în continuare câteva dintre ele.

Specificații:

- difuzoare dinamice de 30mm;

- Bluetooth versiunea 5.2;

- Răspuns în frecvență pe Bluetooth 20 Hz–20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz);

- Interval de frecvenţe 2,4 GHz (2.400 0–2.483 5 GHz);

- Profil A2DP, AVRCP, HFP, HSP;

- Formate audio acceptate A2DP, AVRCP, HFP, HSP;

- Suportă conectarea cu mai multe dispozitivce în paralel.

Cum se aud și alte detalii din testare

În anumite cazuri se aud mai bine pe Bluetooth decât pe fir, în teorie o imposibilitate, în practică o realitate. Sunt optimizate pentru a fi utilizate wireless și dacă le conectezi la un smartphone pe fir nu se aud strălucit. Diferența se simte la volum mare, nu la 50%.

Cel mai simplu exemplu este că la maximum pe fir (100% volum) conectate la smartphone, sunetul oferit e ușor înfundat, lipsește claritatea. Pe Bluetooth, tot la maximum, claritatea e ”rock solid”.

Pe PC (desktop sau laptop) se aude mai bine pe fir decât conectat la Bluetooth, dar diferența nu e atât de semnificativă.

Nu mai sunt multe smartphone-uri care au jack, întâmplător am avut acces la unul din cele noi, Asus Rog Phone 7 Pro, dar l-am pus și cu adaptor USBC pe un OnePlus 11 5G.

Basul e puternic, poate prea puternic în anumite momente și ”calcă pe... alte sunete”. În zona medie precizia este excelentă. Înaltele sunt foarte bune, dar pe alocuri asurzitoare. În ansamblu FB minus (foarte bine ca la școală), nu l-aș recomanda unui audiofil, ci tuturor celorlalți oameni, care vor sunet bun, dar nu sunt obsedați de perfecțiunea lui. Pentru fidelitate maximă pe fir recomandarea e să asculți cu volumul între 40% și 80%, când te conectezi la un smartphone.

Sunt excelente pentru filme și jocuri, aparentul dezechilibru al înaltelor, avantajează vocile și ușurează detectarea zgomotului pașilor în shooter-ele multiplayer. La detectarea pașilor și poziționare contribuie și tehnologia 360 Reality Audio.

Având și microfon și am vorbit de câteva ori cu ele la telefon, iar interlocutorii mei nu și-au dat seama că ”sunt” pe căști. În tren sau în metrou cu ANC activ nu acoperă complet zgomotul ambiant, dar cu volumul ridicat experiența e plăcută.

Sony spune despre căști că au o autonomie de până la 35 de ore cu ANC activat și până la 50 de ore cu ANC dezactivat, dar cine stă să numere. Le-am folosit în majoritatea timpului cu ANC activat și le-am încărcat cam odată la 5 sau la 7 zile.

Căștile over-ear cu anulare a zgomotului Sony WH-CH720N oferă o performanță bună în raport cu prețul, datorită designului confortabil, listei de funcții și sunetului puternic. În momentul publicării acestui review se găsesc în magazine pentru circa 550 lei.