Solidarity FabLab - un model de educație digitală implementat cu succes în comunitatea din Târgu Ocna

Solidarity FabLab este un program de instruire pentru tineri într-un domeniu ce se dezvoltă de la o zi la alta: producția digitală. Programul este inițiat de Fundația Orange și pus în practică cu ajutorul unor parteneri din mediul educațional, în 4 orașe din țară: Iași, Oradea, Târgu Ocna și București.

Programul are ca scop sprijinirea tinerilor vulnerabili în dezvoltarea capacității lor de angajare. Prin intermediul centrelor Solidarity FabLab, tinerii au oportunitatea de a dobândi cunoștințe despre tehnici și instrumente de fabricație digitală (de exemplu: imprimarea 3D, tăiere laser etc.), beneficiază de consiliere în planificarea carierei și sunt expuși la oportunități de angajare prin interacțiuni cu diverse companii din domeniul tehnologiei.

Andrei Pârvu este elev în clasa a X-a, la Liceul Tehnologic Târgu Ocna. Când începe să povestească despre munca lui în laboratorul de imprimare 3D i se luminează fața de bucurie:

„Sunt fascinat de câte lucruri poți realiza prin imprimarea 3D, e ceva ce aș face în fiecare zi, un domeniu în care chiar aș putea să lucrez pe viitor. Asta fac și acum, chiar acum sunt în laborator, m-am întâlnit cu câțiva copii care fac școala de vară și le-am prezentat noțiuni introductive despre imprimarea 3D.”

În Târgu Ocna, acest program a fost lansat în 2021 și a fost implementat de Fundația Terre des hommes, cu sprijin financiar din partea Fundației Orange. Liceul Tehnologic Târgu Ocna este partenerul local și gazda Solidarity FabLab, și a făcut pasul cel mai important pentru proiect, luând decizia de a-l continua pe termen lung. Astfel, profesorii implicați s-au constituit într-o asociație care va derula activități specifice și va susține dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesionale ale tinerilor, dar și dezvoltarea personală a acestora.

Pentru a funcționa pe un termen mai lung, organizațiile implicate au încheiat parteneriate cu autoritățile locale, antreprenori și alte instituții din zonă pentru a facilita colaborarea între elevii din Solidarity FabLab și industria locală. Laboratorul produce acum suveniruri originale pentru Salina Târgu Ocna, obiecte personalizate pentru o bancă din oraș și pentru câteva pensiuni locale.

Scopul final al acestui proiect este de a-i pregăti pe tineri să se integreze pe o piață a muncii într-o rapidă schimbare și în care digitalul este din ce în ce mai important.

Fundația Terre des hommes (Tdh) este o organizație nonguvernamentală activă în România începând din 1992 și este axată pe protecția drepturilor copiilor. Fundația se implică în proiecte speciale pentru copiii afectați de migrație și cei care intră în contact cu justiția, utilizând metode inedite precum mentoratul și implicarea acestora în societate.

Iată ce spune despre ,,Solidarity FabLab Târgu Ocna”, Nicoleta Popescu, responsabil comunicare al Asociației Terre des hommes:

,,În colaborare cu Fundația Orange, Terre des hommes a inițiat în Târgu Ocna, în octombrie 2021, un proiect numit Solidarity FabLab, continuarea unui proiect încheiat în 2020.

Solidarity FabLab s-a dovedit a fi foarte util pentru elevii care au făcut cursurile, atât modulul practic, cât și modulul teoretic. Spre bucuria noastră, au reușit să încheie parteneriate cu antreprenori din zonă, cu Salina Târgu Ocna și cu o bancă pentru care livrează brelocuri și alte obiecte imprimate 3D. Printre acestea se numără: ceasuri artizanale, obiecte decorative pentru masă, suporturi de șervețele, desfăcătoare de dopuri etc.

Sunt multe obiecte utile, printre care și hărți topografice și se pot face foarte multe cu imprimanta 3D, chiar și modele anatomice pentru lecții de biologie. Au fost două seturi de cursuri, iar Solidarity FabLab funcționează în continuare. Instructori pentru colegii lor mai mici sunt chiar elevii care au fost pregătiți acolo.”

Atelierele de imprimare 3D și textile au oferit resurse și instrumente necesare pentru dezvoltarea abilităților tinerilor. Dincolo de această infrastructură, instructorii și mentorii din proiect le-au dat încredere elevilor să gândească mai departe de producerea unor obiecte, la modul în care acestea pot fi valorificate economic. Atelierele școlii primesc comenzi de produse din partea micilor întreprinderi locale, iar materialele realizate în atelierul de textile participă la târgurile lunare din localitate.

Directorul Liceului Tehnologic Târgu Ocna, Simina Tanasă, vede în proiectul Solidarity FabLab un model de sustenabilitate:

,,Pentru noi, ca și școală dintr-o localitate mică, acest program a fost de foarte mare ajutor, în special pentru elevi. Pentru ei, faptul că au văzut că cineva din exterior încearcă să-i ajute, să-i promoveze, a contat foarte mult. Și o parte dintre noi, profesorii, am făcut aceste cursuri. Mi-a plăcut că la final elevii au început să folosească tehnologia nu doar pentru distracție, ci și pentru utilitate. Spre exemplu, Andrei Pârvu, un elev al liceului în clasa a X-a pasionat de imprimare 3D, foarte muncitor, ține acum cursuri pentru alți tineri, care nu sunt elevi ai școlii, dar fac parte din comunitate.

Cu ajutorul Fundației Orange, Terre des hommes și al Asociației profesorilor am încheiat parteneriate care să aducă și venituri școlii, dar în primul rând promovare pentru elevi.

Vrem ca ei să vadă că sunt valorizați și că și elevii din comunități mici pot face lucruri mărețe, iar Fundația Orange ne-a oferit această oportunitate extraordinară. Nu cred că se gândea cineva vreodată că o școală cu un număr de elevi relativ mic va fi aleasă pentru a participa la acest program. Și pentru asta mulțumim Fundației Orange!

Acum elevii sunt în vacanță, dar zilnic sună și întreabă dacă pot veni pentru a lucra în laborator, că au mai văzut un tutorial nou pe internet și ar vrea să încerce să îl pună în aplicare, iar asta ne bucură enorm.

Anul trecut, de Zilele Școlii, a fost organizat în cadrul proiectului un concurs pentru toți elevii școlii, atât cei care au participat la cursul de formare Solidarity FabLab, cât și pentru cei care erau mai mult curioși. Copiii au fost provocați să vină cu idei și să le pună în practică, cu ajutorul tehnologiei din laborator, iar Andrei Pârvu a luat premiul I și a câștigat o mini imprimantă 3D, de care a fost extrem de încântat.

Chiar și pe noi, profesorii care am urmat cursul, Andrei ne uimește câteodată prin faptul că nu se mulțumește cu o abordare standard, ci caută cu meticulozitate soluții noi de printare.”

Andrei Pârvu, elev în clasa a X-a, la Liceul Tehnologic Târgu Ocna:

„Când am intrat la liceu, în clasa a IX-a, am auzit de cursuri 3D și am fost încântat de idee. Când am venit în laborator, domnul Bogdan, instructor în Solidarity FabLab, ne-a întrebat pe fiecare ce ne place să facem, cu ce ne ocupăm. Eu i-am spus din start că-mi place să mă ocup de calculatoare, de tot ce ține de informatică. Ne-a prezentat multe lucruri noi în ziua aceea, dar cel mai mult mi-au plăcut litofanele (reprezentări tridimensionale ale imaginilor, realizate prin translucența unui material subțire, cum ar fi porțelanul sau plasticul).

Când am ajuns acasă de la curs am stat ore întregi și am învățat, am căutat pe internet informații despre litofane: cum se fac și despre materialele necesare. Eram fascinat, stăteam cu orele la calculator și învățam despre imprimarea 3D. La următoarea oră, i-am prezentat profesorului o nouă metodă de imprimare a litofanelor și așa am reușit să îl surprind.

Am învățat multe lucruri, am proiectat și printat extrem de multe obiecte, iar când am primit inspecții, invitații au fost impresionați.

În laborator mă simt în largul meu, aici mă distrez, aici mă joc. E un joc și totodată un job. Mă bucur când văd zâmbetul cursanților atunci când obiectele noi ies din imprimantele 3D.”

Yuji Arslan, elev în clasa a X-a, unul dintre tinerii implicați în proiectul Solidarity FabLab, a învățat să proiecteze, să lucreze cu cut-plotterul și cu imprimanta 3D, tot la cursurile din laboratorul Liceului Tehnologic Târgu Ocna.

,,Îmi place să vin la cursurile din Solidarity FabLab deoarece pot să creez produse de la zero și schițele pe care le realizez pot să devină un produs finit. De cele mai multe ori îmi creez modelele singur, dar dacă nu-mi vine nicio idee interesantă, caut imagini cu alte produse de pe internet. Până acum am printat brelocuri și tablouri.”

Eugen Istudor are 16 ani, este elev în clasa a X-a și este pasionat de printarea 3D, datorită cursului din cadrul Solidarity FabLab. ,,Am aflat de acest curs datorită profesorilor, pentru că a fost disponibil în școala noastră. Ceea ce îmi place la acest curs este felul în care putem crea și ce putem crea, pentru că nu avem limite. Putem crea orice și aceste mașinării sunt foarte interesante.”

Solidarity FabLab din Târgu Ocna a devenit un exemplu de succes în implementarea proiectelor de implicare comunitară și educație digitală. Acest program poate servi ca model pentru alte comunități similare, oferindu-le șansa să implementeze proiecte asemănătoare, să aducă schimbări pozitive în educație și implicare socială. Acest program oferă un mediu stimulant în care tinerii pot explora și experimenta tehnologii avansate, precum imprimarea 3D și croitoria digitală. Elevii au o platformă pentru a-și transforma ideile în realitate și a crea produse tangibile prin intermediul tehnologiilor digitale avansate.

Prin participarea la Solidarity FabLab, tinerii din Târgu Ocna își dezvoltă abilitățile și pasiunile, găsind alternative pentru un viitor mai bun și pentru o inserție profesională de succes.

Chiar dacă finanțarea inițială a programului s-a încheiat în acest an, Solidarity FabLab continuă să funcționeze cu succes datorită angajamentului și sprijinului tinerilor și comunității locale. Asociația creată de profesorii din Liceul Tehnologic și-a propus să obțină prin propriile eforturi resursele financiare pentru a asigura continuitatea activităților și producției în atelierele Solidarity FabLab, pentru generațiile următoare de tineri.